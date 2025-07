Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (18.07.2025)

Prima jumătate a lunii iulie a adus o volatilitate considerabilă pe piețele financiare, determinată de o serie de evenimente cruciale. Cu toate acestea, investitorii nu dau semne de încetinire, iar săptămâna viitoare se anunță la fel de intensă. În special, așteptăm decizia Băncii Centrale Europene, care va determina dacă ciclul de reduceri ale ratei dobânzii s-a încheiat cu adevărat. În plus, se apropie o avalanșă de rapoarte privind profiturile companiilor, de la giganți de pe Wall Street precum Alphabet, Tesla și Intel până la companii europene importante, printre care SAP, Deutsche Bank, BNP Paribas și Volkswagen. În consecință, săptămâna aceasta ar trebui acordată o atenție deosebită piețelor precum EURUSD, US100 și DE40. EURUSD Perechea valutară EURUSD s-a depreciat semnificativ de la începutul lunii, în ciuda numeroaselor turbulențe care au afectat dolarul american, inclusiv continuarea „războiului comercial” și conflictul dintre Trump și Powell. Cu toate acestea, economia SUA continuă să prezinte date solide. Săptămâna viitoare vor fi publicate date secundare din SUA, precum vânzările de case noi (miercuri) și indicele preliminar PMI (joi). Marți, vom avea ocazia să-l ascultăm și pe Jerome Powell. Cu toate acestea, din perspectiva euro, decizia BCE va fi crucială, indicând dacă banca a suspendat într-adevăr reducerile ratei dobânzii în fața riscurilor crescânde de deflație. Joi vor fi publicate și datele preliminare PMI din Zona Euro. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil US100 Indicii americani se tranzacționează la niveluri istorice, investitorii par să nu fie afectați de riscurile legate de tarife și au încredere în puterea economiei. Sezonul raportărilor financiare este în plină desfășurare, creșterea profiturilor fiind estimată a fi cea mai lentă din ultimii cel puțin doi ani. După rezultatele Netflix, este rândul altor companii importante din sectorul tehnologic să-și prezinte raportările: Alphabet și Tesla (miercuri, după închiderea sesiunii) și Intel (joi, după închiderea sesiunii). Rezultate solide, care depășesc semnificativ așteptările, ar putea susține traiectoria ascendentă a indicilor americani, în special a indicelui Nasdaq 100, indice cu o pondere mare a companiilor din sectorul tehnologic, care stă la baza contractului US100. DE40 Rapoartele financiare importante ale companiilor europene sunt, de asemenea, pe cale să fie publicate, ceea ce ar putea influența în mod semnificativ direcția viitoare a indicilor majori. Marți, înainte de deschiderea sesiunii, SAP , compania germană de tehnologie care a contribuit în mare măsură la creșterea indicelui german DAX în ultimele luni, își va prezenta rezultatele. Joi, vom vedea rezultatele Deutsche Bank , care vor ilustra performanța băncii într-un context caracterizat de rate ale dobânzilor mai scăzute, dar și de o volatilitate ridicată a piețelor. În cele din urmă, vineri, Volkswagen va publica raportul său, o companie puternic expusă tarifelor auto americane. De asemenea, este de remarcat faptul că joi va avea loc summitul dintre Uniunea Europeană și China, care ar putea duce la o cooperare mai strânsă în cadrul disputei comerciale în curs cu SUA.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."