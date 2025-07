Rezumatul zilei: Acțiunile și dolarul american se depreciază pe fondul poziției dure a lui Trump față de tarifele UE (18.07.2025)

Wall Street a intrat în teritoriul negativ după ce Financial Times a publicat un articol în care se afirma că Donald Trump dorește să mențină tarifele aplicate Uniunii Europene la nivelul actual de peste 10%. Dow Jones și Russell 2000 sunt cele mai afectate (ambele cu -0,5%), în timp ce Nasdaq și S&P 500 înregistrează scăderi de aproximativ 0,15%.

Donald Trump insistă pentru un tarif minim de 15-20% pentru toate produsele din UE, ridicând cererile sale în cadrul negocierilor comerciale în curs, potrivit Financial Times. În ciuda săptămânilor de negocieri menite să stabilească un tarif de bază de 10%, Trump rămâne neclintit în fața concesiilor UE, inclusiv a ofertei de a reduce tarifele pentru automobile.

Sentimentul pe piețele europene a fost astăzi mixt. Indicele german DAX a scăzut cu 0,3%, indicele francez CAC40 și indicele spaniol IBEX35 au tranzacționat la un nivel stabil, în timp ce indicele britanic FTSE 100 (+0,2%) și indicele italian FTSE MIB (+0,46%) au înregistrat creșteri.

Christopher Waller, membru al Fed și considerat un potențial succesor al lui Jerome Powell, și-a exprimat sprijinul pentru o reducere a ratei dobânzii la ședința din iulie. Waller a subliniat că opiniile sale nu sunt motivate politic, chiar dacă sunt în concordanță cu apelurile președintelui Trump pentru reduceri semnificative ale ratei dobânzii.

Datele Universității din Michigan (UoM) indică diminuarea îngrijorărilor cu privire la așteptările privind inflația pe termen lung.

American Express (AXP.US) a depășit așteptările pentru trimestrul al doilea al anului 2025, raportând tranzacții în valoare de 416,3 miliarde de dolari, datorită cererii puternice de carduri premium. Veniturile au crescut cu 9,3%, până la 17,9 miliarde de dolari. Amex și-a reafirmat perspectivele pentru 2025 și a anunțat o actualizare a cardului Platinum.

Prețurile cacao se redresează după o scădere bruscă ieri, care a împins prețurile la un minim de 8 luni. Redresarea pare a fi o revenire tehnică, întrucât nu au apărut informații fundamentale noi. Este de remarcat faptul că, deși condițiile de aprovizionare se îmbunătățesc, piața rămâne restrânsă.

Pe piața valutară: dolarul american se depreciază față de majoritatea monedelor G10 ( USDIDX : -0,2%). Excepția este yenul japonez ( USDJPY : +0,1%), care continuă să se deprecieze înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Cele mai bune performanțe sunt înregistrate de AUDUSD : +0,35%; NZDUSD : +0,55% și francul elvețian ( USDCHF : -0,35%). EURUSD se redresează astăzi cu 0,25%, până la 1,1625.

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat un pachet de proiecte de lege importante legate de criptomonede, susținute de președintele Donald Trump. În ciuda acestui fapt, principalele criptomonede sunt în scădere astăzi, Bitcoin înregistrând o scădere de aproape 2,3% înainte de weekend.Pe de altă parte, token-urile mai mici se tranzacționează în teritoriul pozitiv ( Sushi : +25%, Dogecoin : +10%, Chainlink : +4,5%), alături de Ethereum , care își continuă raliul cu un nou câștig de 3,6%.

O ușoară creștere a incertitudinii pieței determină, de asemenea, creșterea prețurilor metalelor prețioase. Aurul a crescut astăzi cu aproape 0,35%, în timp ce argintul a înregistrat o creștere de aproximativ 0,2%.

