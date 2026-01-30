Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (30.01.2026)

În zilele următoare, atenția investitorilor se va îndrepta către factorii care influențează în mod direct dolarul american, metalele prețioase și sentimentul general de risc. Piețele globale monitorizează îndeaproape prețurile petrolului brut, care cresc pe fondul concentrării forțelor navale americane în apropierea Iranului. Argintul rămâne sensibil la datele economice viitoare din SUA, în timp ce complexul de acțiuni se confruntă cu o încercare critică, pe măsură ce giganții din domeniul tehnologiei, inclusiv Alphabet, Amazon și AMD, se pregătesc să raporteze veniturile. Participanții la piață vor analiza datele macroeconomice pentru a găsi indicii privind traiectoria viitoare a ratelor dobânzilor și a politicii Rezervei Federale. În această săptămână, atenția ar trebui să rămână concentrată în special pe ARGINT, US100 și PETROL. ARGINT Argintul a fost supus unei presiuni intense de vânzare, după o perioadă de creșteri euforice, reflectate și de piața aurului. În ciuda unei prime persistente în prețurile spot din Shanghai, valul actual de corecție a fost extrem de violent, valorile argintului scăzând cu peste 10% vineri. Principalul factor care a determinat această retragere este revenirea dolarului american, catalizată de numirea lui Kevin Warsh în funcția de președinte al Fed. În termeni practici, piața începe să ia în calcul un scenariu de politică monetară mai puțin acomodativă, ceea ce a susținut automat dolarul american și randamentele titlurilor de stat - un obstacol tradițional pentru lingourile fără randament. În consecință, argintul și alte metale prețioase vor rămâne probabil foarte volatile pe termen scurt, chiar dacă previziunile structurale pe termen lung mențin o tendință ascendentă. Luni vor fi publicate datele PMI din sectorul manufacturier ale principalelor economii mondiale. Săptămâna este, de asemenea, încărcată cu activități ale băncilor centrale: Banca Centrală a Australiei (RBA) se reunește marți, urmată de Comitetul de politică monetară al Poloniei (RPP) miercuri, iar Banca Angliei (BoE) și Banca Centrală Europeană (BCE) încheie ciclul joi. US100 Contractele futures Nasdaq 100 au pierdut din avânt săptămâna trecută, în urma unei scăderi de 12% a acțiunilor Microsoft și a unei vânzări masive în sectoarele software și date. Performanța unor companii precum ServiceNow, Salesforce, FactSet și Gartner sugerează că investitorii reevaluează riscurile pe care le prezintă AI — nu doar pentru cheltuielile de capital (CAPEX) ale hiper-scalerilor, ci și pentru modelele de afaceri și perspectivele de creștere ale industriei SaaS (Software as a Service). Piața a trecut într-o poziție temporară de „evitare a riscurilor”, acțiunile din sectorul tehnologic aflându-se din nou în centrul lichidării. Privind în perspectivă, atenția va rămâne concentrată pe profiturile companiilor americane. Deși raportul Apple a oferit o oarecare protecție, iar Meta Platforms a înregistrat rezultate solide, sentimentul general în jurul marilor companii tehnologice rămâne fragil. În plus, datele ISM Manufacturing din SUA de miercuri și raportul Non-Farm Payrolls (NFP) de vineri sunt de așteptat să acționeze ca factori declanșatori ai volatilității semnificative. PETROL Președintele SUA, Donald Trump, pare hotărât în ambiția sa de a pune capăt definitiv programului nuclear iranian. Statele Unite au concentrat resurse militare semnificative în jurul Iranului, sprijinite de Israel și aliații europeni din NATO. Scenariul de bază implică un atac chirurgical împotriva infrastructurii militare a regimului iranian pentru a obliga Teheranul să semneze un nou „acord nuclear”. Cu toate acestea, există riscul ca o escaladare majoră să scape de sub control, destabilizând întreaga regiune. Un astfel de scenariu ar putea declanșa o creștere verticală a prețurilor petrolului și ar perturba tranzitul prin Canalul Suez și Strâmtoarea Hormuz, cel mai important punct de strangulare din lume pentru transportul „aurului negru”. Piețele monitorizează cu vigilență sporită prețurile petrolului Brent, deoarece acestea servesc în prezent ca indicator principal al riscului inflaționist global.

