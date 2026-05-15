Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare: US100, GBPUSD, GOLD (15.05.2026)

Aspecte esențiale NVIDIA urmează să-și publice rezultatele financiare.

Multe companii din grupul „Magnificent Seven” se tranzacționează încă sub maximele istorice.

Contractele futures pe petrolul Brent cu livrare în iulie s-au stabilit peste 110 dolari pe baril.

Principalul catalizator al ultimelor zile a fost publicarea datelor privind inflația ridicată din SUA, care a determinat o schimbare definitivă a sentimentului investitorilor cu privire la traiectoria ratelor dobânzilor. Între timp, vizita lui Donald Trump în China nu a dus la o evoluție semnificativă, iar impasul geopolitic din Orientul Mijlociu rămâne nerezolvat. Săptămâna viitoare se anunță a fi deosebit de interesantă, dominată de raportul trimestrial privind veniturile Nvidia. În paralel, piețele vor analiza cifrele privind inflația din Marea Britanie și procesul-verbal al celei mai recente reuniuni a Rezervei Federale. Investitorii vor monitoriza, de asemenea, datele preliminare ale indicelui PMI din Europa și SUA. În acest context, US100 (Nasdaq 100 fut.), GBPUSD și aurul merită o atenție specială. US100 (Nasdaq 100 fut.) Rezultatele solide ale marilor companii americane din sectorul tehnologic și previziunile optimiste au împins indicii americani la noi maxime istorice aproape zilnic. Piața se confruntă acum cu un test decisiv sub forma rezultatelor financiare ale Nvidia. Estimările consensuale indică o accelerare a creșterii veniturilor, care se preconizează că vor depăși 78 de miliarde de dolari, deși piețele se poziționează discret pentru o cifră de peste 80 de miliarde de dolari. Se așteaptă ca profitul pe acțiune conform GAAP să fie de 1,75 dolari, reprezentând o creștere de peste 100% față de anul precedent. Deși aceste cifre sunt esențiale, investitorii vor analiza raportul cu atenție pentru a găsi indicii privind noile linii de produse — în special cipurile Vera Rubin. Se așteaptă ca acestea să sporească eficiența și să reducă costurile de generare a token-urilor pentru interogările modelelor de AI. GBPUSD Dolarul american s-a apreciat pe scară largă în urma datelor privind inflația mai ridicate decât se aștepta. În această săptămână, atenția se îndreaptă către datele privind inflația din Marea Britanie, care ar putea surprinde în mod similar în sens pozitiv, având în vedere istoricul țării de dinamică persistentă a prețurilor. Dincolo de publicarea CPI de miercuri, marți va fi publicat raportul privind piața muncii, urmat de datele preliminare PMI (atât pentru Marea Britanie, cât și pentru SUA) joi și de datele privind vânzările cu amănuntul vineri. În consecință, lira sterlină este pregătită pentru o volatilitate crescută. În prezent, piețele nu includ în prețuri o probabilitate ridicată de majorare a ratei dobânzii de către Banca Angliei în iunie; cu toate acestea, o astfel de mișcare este pe deplin anticipată până în iulie. Aurul (GOLD) Pe măsură ce reapar așteptările privind o politică monetară mai restrictivă în ceea ce privește ratele dobânzilor din SUA — piața anticipând acum o șansă semnificativă de o nouă majorare până la sfârșitul anului — aurul a reacționat cu o scădere bruscă. Metalul prețios se află în prezent într-o corecție de peste 200 de dolari. În acest context, publicarea procesului-verbal al Fed este evenimentul crucial pentru aur. Deși ultima ședință a Rezervei Federale a avut loc sub conducerea lui Jerome Powell, procesul-verbal va dezvălui sentimentul predominant în cadrul Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC). Având în vedere că disensiunile interne se află la cel mai înalt nivel din anii 1990, procesul-verbal al FOMC ar putea deveni din nou un factor principal de volatilitate, chiar și în contextul în care investitorii așteaptă cu interes prima apariție a lui Kevin Warsh în calitate de președinte al Fed.

