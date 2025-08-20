Trump cere demisia Lisei Cook de la Fed

Donald Trump a cerut demisia imediată a guvernatoarei Rezervei Federale, Lisa Cook, scriind pe Truth Social: „Cook trebuie să demisioneze, imediat!!!!”. Acest atac fără precedent face parte din campania mai amplă a administrației Trump de a prelua controlul asupra politicii monetare a SUA și de a submina independența celei mai importante instituții financiare a națiunii.

Acuzații de fraudă ca pretext

Cererile lui Trump provin din acuzațiile aduse de Bill Pulte, directorul Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor (FHFA) și un aliat apropiat al președintelui. Pulte o acuză pe Cook că a falsificat documente bancare pentru a obține condiții de împrumut mai favorabile, susținând că ea a declarat două proprietăți diferite ca reședință principală într-un interval de două săptămâni, ceea ce ar putea constitui fraudă ipotecară.

Cu toate acestea, propriile declarații ale lui Pulte dezvăluie adevăratul obiectiv: „Petrecerea la Fed s-a terminat”, iar președintele Powell poate face ce dorește, dar „oricum petrecerea s-a terminat”. Acest lucru sugerează că o eventuală demisie a lui Cook l-ar apropia pe Trump de obținerea majorității în Comitetul Federal pentru Piața Deschisă (FOMC). De asemenea, este de remarcat faptul că Cook este considerat în prezent un moderat.

Va obține Trump majoritatea voturilor?

Christopher Waller și Michelle Bowman au votat recent pentru o reducere a ratei dobânzii. Pe de altă parte, Jefferson, unul dintre numele luate în considerare pentru funcția de șef al Fed, are opinii foarte similare. Miran, un nou membru al FOMC, este de așteptat să voteze pentru o reducere a ratei dobânzii, înlocuindu-l pe Kugler, care are o poziție mai dură. Goolsbee, un membru al Fed greu de descifrat, ar putea, de asemenea, să voteze pentru reduceri. Unii îl consideră un membru radical, în timp ce alții îl văd ca pe un membru moderat. Recent, el a indicat că vede posibilitatea unei reduceri a ratei dobânzii în toamnă, dar creșterea recentă a inflației a complicat situația. Cu toate acestea, dacă ar avea loc schimbări și toate celelalte persoane menționate ar vota pentru o reducere, ar exista posibilitatea de a obține un anumit control asupra Fed. De asemenea, este important să reținem că șeful Fed este numit de Trump. Sursa: Bloomberg Economics

Un război sistematic împotriva Fed

Trump a dus o campanie pe mai multe fronturi împotriva Fed de la începutul celui de-al doilea mandat. Președintele îl atacă în mod regulat pe președintele Jerome Powell, numindu-l „teribil”, „prost”, „un măgar încăpățânat” și „un idiot complet”.

În același timp, Trump cere reduceri drastice ale ratei dobânzii cu 3 puncte procentuale, de la 4,5% în prezent la aproximativ 1,5%. O schimbare atât de radicală ar putea declanșa o spirală inflaționistă și destabilizarea economică. În august, președintele a cerut chiar Consiliului Guvernatorilor Fed să „preia controlul” de la Powell dacă acesta nu cedează presiunilor.

Consecințe imediate asupra pieței

Piața rămâne vulnerabilă la toate declarațiile lui Trump. Dacă acesta va începe din nou să-l atace pe Powell și Fed-ul, dolarul ar putea reacționa nervos. Anterior, s-a sugerat că dolarul ar putea fi abandonat ca monedă de rezervă dacă situația dobânzilor nu se clarifică.

Ce se întâmplă dacă Trump merge prea departe? Analiștii Deutsche Bank avertizează că o eventuală demitere a lui Powell ar putea provoca o scădere de 3-4% a dolarului în 24 de ore și un colaps al pieței obligațiunilor americane. Randamentele obligațiunilor pe 10 ani ar putea crește peste 5,5%, ceea ce ar crește dramatic costul serviciului datoriei publice de la 1,4 trilioane de dolari în prezent la 2 trilioane de dolari.

Lecții din istorie și din lume

Studiile istorice arată că presiunea politică asupra Fed duce la inflație, fără efecte pozitive asupra creșterii economice. O analiză realizată de Universitatea din Maryland a constatat că o presiune politică similară cu cea din timpul administrației Nixon ar putea duce la o creștere a prețurilor cu 7% în decurs de un deceniu.

Exemplul Turciei contemporane sub Erdogan ilustrează consecințele catastrofale ale controlului politic asupra unei bănci centrale. Inflația în Turcia a atins 75% în mai 2024, însoțită de o prăbușire a monedei și de o pierdere a credibilității pe piețele internaționale. După cum avertizează Guha de la Evercore ISI, „materializarea bruscă a unei amenințări la adresa independenței Fed va crește tensiunea pe piețe și va duce la stagflatie”. Pe de altă parte, compararea situației monetare din SUA cu cea din Turcia pare exagerată, dar nu se poate exclude o catastrofă a dolarului în cel mai rău scenariu.

Powell primește sprijin la Jackson Hole

La conferința de la Jackson Hole, bancherii centrali din întreaga lume se pregătesc să-l apere pe Jerome Powell și principiul independenței Fed. Acest lucru arată cât de serios iau instituțiile globale amenințarea reprezentată de Trump. Christine Lagarde, șefa Băncii Centrale Europene, avertizează că „independența băncilor centrale este supusă unei presiuni din ce în ce mai mari”.

Experții trag semnale de alarmă că subminarea independenței Fed ar putea amenința statutul dolarului ca principală monedă de rezervă mondială. Francesco Pesole, de la ING, notează că „o Fed independentă este un pilon fundamental al atractivității dolarului ca monedă de rezervă”. Jamie Dimon, CEO al JPMorgan Chase, califică independența Fed drept „sacră” și avertizează asupra consecințelor ireversibile ale subminării acesteia.



EURUSD se redresează ușor astăzi, spre 1,1700, deși schimbările nu sunt foarte semnificative. Pe măsură ce riscul de piață crește, prețurile obligațiunilor americane cresc. Deși astăzi este o zi calmă, intensificarea interferențelor cu Fed ar putea duce la un nou val de slăbire a dolarului, așa cum s-a observat în ultimele luni.