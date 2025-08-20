Trump cere demisia Lisei Cook de la Fed

Donald Trump a cerut demisia imediată a guvernatoarei Rezervei Federale, Lisa Cook, scriind pe Truth Social: „Cook trebuie să demisioneze, imediat!!!!”. Acest atac fără precedent face parte din campania mai amplă a administrației Trump de a prelua controlul asupra politicii monetare a SUA și de a submina independența celei mai importante instituții financiare a națiunii.
Acuzații de fraudă ca pretext
Cererile lui Trump provin din acuzațiile aduse de Bill Pulte, directorul Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor (FHFA) și un aliat apropiat al președintelui. Pulte o acuză pe Cook că a falsificat documente bancare pentru a obține condiții de împrumut mai favorabile, susținând că ea a declarat două proprietăți diferite ca reședință principală într-un interval de două săptămâni, ceea ce ar putea constitui fraudă ipotecară.
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuriDeschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil
Cu toate acestea, propriile declarații ale lui Pulte dezvăluie adevăratul obiectiv: „Petrecerea la Fed s-a terminat”, iar președintele Powell poate face ce dorește, dar „oricum petrecerea s-a terminat”. Acest lucru sugerează că o eventuală demisie a lui Cook l-ar apropia pe Trump de obținerea majorității în Comitetul Federal pentru Piața Deschisă (FOMC). De asemenea, este de remarcat faptul că Cook este considerat în prezent un moderat.
Va obține Trump majoritatea voturilor?
Christopher Waller și Michelle Bowman au votat recent pentru o reducere a ratei dobânzii. Pe de altă parte, Jefferson, unul dintre numele luate în considerare pentru funcția de șef al Fed, are opinii foarte similare. Miran, un nou membru al FOMC, este de așteptat să voteze pentru o reducere a ratei dobânzii, înlocuindu-l pe Kugler, care are o poziție mai dură. Goolsbee, un membru al Fed greu de descifrat, ar putea, de asemenea, să voteze pentru reduceri. Unii îl consideră un membru radical, în timp ce alții îl văd ca pe un membru moderat. Recent, el a indicat că vede posibilitatea unei reduceri a ratei dobânzii în toamnă, dar creșterea recentă a inflației a complicat situația. Cu toate acestea, dacă ar avea loc schimbări și toate celelalte persoane menționate ar vota pentru o reducere, ar exista posibilitatea de a obține un anumit control asupra Fed. De asemenea, este important să reținem că șeful Fed este numit de Trump. Sursa: Bloomberg Economics
Un război sistematic împotriva Fed
Trump a dus o campanie pe mai multe fronturi împotriva Fed de la începutul celui de-al doilea mandat. Președintele îl atacă în mod regulat pe președintele Jerome Powell, numindu-l „teribil”, „prost”, „un măgar încăpățânat” și „un idiot complet”.
În același timp, Trump cere reduceri drastice ale ratei dobânzii cu 3 puncte procentuale, de la 4,5% în prezent la aproximativ 1,5%. O schimbare atât de radicală ar putea declanșa o spirală inflaționistă și destabilizarea economică. În august, președintele a cerut chiar Consiliului Guvernatorilor Fed să „preia controlul” de la Powell dacă acesta nu cedează presiunilor.
Consecințe imediate asupra pieței
Piața rămâne vulnerabilă la toate declarațiile lui Trump. Dacă acesta va începe din nou să-l atace pe Powell și Fed-ul, dolarul ar putea reacționa nervos. Anterior, s-a sugerat că dolarul ar putea fi abandonat ca monedă de rezervă dacă situația dobânzilor nu se clarifică.
Ce se întâmplă dacă Trump merge prea departe? Analiștii Deutsche Bank avertizează că o eventuală demitere a lui Powell ar putea provoca o scădere de 3-4% a dolarului în 24 de ore și un colaps al pieței obligațiunilor americane. Randamentele obligațiunilor pe 10 ani ar putea crește peste 5,5%, ceea ce ar crește dramatic costul serviciului datoriei publice de la 1,4 trilioane de dolari în prezent la 2 trilioane de dolari.
Lecții din istorie și din lume
Studiile istorice arată că presiunea politică asupra Fed duce la inflație, fără efecte pozitive asupra creșterii economice. O analiză realizată de Universitatea din Maryland a constatat că o presiune politică similară cu cea din timpul administrației Nixon ar putea duce la o creștere a prețurilor cu 7% în decurs de un deceniu.
Exemplul Turciei contemporane sub Erdogan ilustrează consecințele catastrofale ale controlului politic asupra unei bănci centrale. Inflația în Turcia a atins 75% în mai 2024, însoțită de o prăbușire a monedei și de o pierdere a credibilității pe piețele internaționale. După cum avertizează Guha de la Evercore ISI, „materializarea bruscă a unei amenințări la adresa independenței Fed va crește tensiunea pe piețe și va duce la stagflatie”. Pe de altă parte, compararea situației monetare din SUA cu cea din Turcia pare exagerată, dar nu se poate exclude o catastrofă a dolarului în cel mai rău scenariu.
Powell primește sprijin la Jackson Hole
La conferința de la Jackson Hole, bancherii centrali din întreaga lume se pregătesc să-l apere pe Jerome Powell și principiul independenței Fed. Acest lucru arată cât de serios iau instituțiile globale amenințarea reprezentată de Trump. Christine Lagarde, șefa Băncii Centrale Europene, avertizează că „independența băncilor centrale este supusă unei presiuni din ce în ce mai mari”.
Experții trag semnale de alarmă că subminarea independenței Fed ar putea amenința statutul dolarului ca principală monedă de rezervă mondială. Francesco Pesole, de la ING, notează că „o Fed independentă este un pilon fundamental al atractivității dolarului ca monedă de rezervă”. Jamie Dimon, CEO al JPMorgan Chase, califică independența Fed drept „sacră” și avertizează asupra consecințelor ireversibile ale subminării acesteia.
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."