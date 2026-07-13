🚨Trump propune o taxă de 20% pentru Hormuz

Piețele sunt influențate astăzi de tensiunile geopolitice din jurul Strâmtorii Hormuz și de un val de vânzări masive a acțiunilor din sectorul tehnologic. Mai jos găsiți un scurt rezumat al principalelor evoluții. Prețurile petrolului cresc vertiginos Contractele CFD pe petrol au înregistrat o creștere de 4,42%, iar WTI de 4,41%, în urma ultimelor declarații ale președintelui Trump privind noul rol al SUA ca „gardian” al Strâmtorii Hormuz. Contractele futures pe petrolul Brent și WTI au crescut cu peste 3% la deschiderea sesiunii, revenind de la minimele sesiunii, în urma unei noi escaladări a conflictului dintre SUA și Iran în regiune. Traficul de petroliere prin strâmtoare a încetinit dramatic în ultimele zile, ceea ce oferă un sprijin suplimentar prețurilor. Wall Street sub presiune Contractele futures pentru S&P 500 și Nasdaq-100 indică o deschidere în scădere, Nasdaq-100 înregistrând o scădere de până la 1%, în principal din cauza unei vânzări masive în sectoarele memoriilor și semiconductorilor, în urma debutului extrem de volatil al SK Hynix pe Nasdaq. Indicele US100 a scăzut cu 1,21%, în timp ce Bitcoin a înregistrat o scădere de 1,78%. Metalele prețioase, sfidând logica Aurul a scăzut cu 2,47%, iar argintul cu 2,90%, în ciuda tensiunilor geopolitice – o reacție neobișnuită pe care piața o atribuie temerilor că Fed va menține ratele dobânzilor la un nivel mai ridicat pentru o perioadă mai lungă, în perspectiva publicării mâine a datelor CPI. Corelația inversă cu dolarul american devine, prin urmare, tot mai pronunțată. Piața valutară este stabilă USDJPY a înregistrat o creștere de 0,38%, iar USDIDX a crescut cu 0,11%, în timp ce EURUSD și GBPUSD rămân practic neschimbate. 📲 Puteți găsi informații detaliate despre ziua de astăzi și o analiză completă a instrumentelor menționate mai sus pe platforma xStation, în pagina „Informații de piață” În ceea ce privește instrumentele cheie, se remarcă în mod special aprecierea prețului petrolului și a dolarului american. Indicii bursieri principali și metalele prețioase se află sub presiune. Sursă: xStation

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