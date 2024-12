Turbulențele politice amenință economia Franței

Franța se confruntă în prezent cu o criză politică gravă după ce guvernul premierului Michel Barnier a fost înlăturat printr-un vot de neîncredere, confirmând ceea ce mulți considerau inevitabil. Barnier, cu 331 de voturi împotrivă, a fost forțat să demisioneze, cufundând țara în instabilitate. Acest vid politic amintește de haosul care a caracterizat a patra Republică și dezvăluie vulnerabilitățile sistemului celei de-a cincea Republici, care este conceput pentru un președinte puternic cu o majoritate parlamentară. Situația actuală evidențiază disfuncționalitatea sistemului atunci când acest echilibru este perturbat. În consecință, Franța s-ar putea îndrepta spre alegeri legislative în iunie 2025 și, eventual, chiar spre o cursă prezidențială, deoarece autoritatea lui Macron este slăbită. Guvernul temporar și revizuirea bugetului În perioada imediat următoare, guvernul va funcționa sub o administrație interimară. Aceasta înseamnă că nu vor fi puse în aplicare legi noi sau reforme majore. În schimb, o lege specială va prelungi bugetul pentru 2024, permițând guvernului să facă ajustările necesare, cum ar fi ajustarea anuală a tranșelor de impozit pe venit, ceea ce va preveni creșterile de taxe care ar putea împovăra milioane de gospodării. Totuși, această măsură provizorie înseamnă că nu vor fi lansate reforme fiscale semnificative sau noi programe de cheltuieli publice. Noul guvern, odată numit, va fi capabil doar să gestioneze operațiunile zilnice și să abordeze problemele urgente, dar nu va avea mandatul sau stabilitatea politică necesare pentru a introduce schimbări majore. Impactul financiar și provocările economice Din punct de vedere financiar, deși refinanțarea bugetului va conduce la o ușoară reducere a deficitului, aceasta este încă insuficientă pentru a îndeplini obiectivele stabilite de Uniunea Europeană. Situația datoriei țării rămâne precară, iar diferența dintre ratele dobânzilor la obligațiunile guvernamentale franceze și germane ar putea continua să crească, deși este puțin probabil ca aceasta să conducă la o criză financiară de amploare datorită protecției oferite de zona euro. În ciuda acestui fapt, paralizia politică va avea consecințe reale pentru economia franceză. Se preconizează că creșterea va încetini și mai mult, ceea ce va exacerba provocările de pe piața muncii, iar instabilitatea actuală va exercita presiuni suplimentare asupra finanțelor publice. Combinația dintre o creștere lentă și un deficit în creștere va îngreuna îndeplinirea de către Franța a angajamentelor sale fiscale pe termen lung. Perspectivele de investiții: Incertitudine și prudență Din punctul de vedere al investițiilor, lipsa unui buget și renunțarea la creșterile de taxe propuse de coaliția de stânga sunt considerate relativ pozitive pentru economiști. Nu vor exista creșteri imediate ale impozitului pe venit sau modificări ale impozitului forfetar (PFU), ceea ce înseamnă că randamentele pentru investitori vor rămâne protejate pe termen scurt. Previziunile de scădere a ratelor dobânzilor în Zona Euro vor sprijini, de asemenea, condițiile de investiții pe piața europeană în general. Cu toate acestea, companiile franceze - în special cele dependente de piața internă - vor continua să se confrunte cu provocări, prețurile acțiunilor lor fiind probabil presate de incertitudinea politică și economică actuală. Ca urmare, mediul investițional va rămâne probabil unul prudent și volatil, în timp ce piețele așteaptă să vadă cum se va rezolva criza politică. Căutarea unui nou prim-ministru Întrucât Macron se confruntă acum cu sarcina de a numi un nou prim-ministru, incertitudinea din jurul acestui proces adaugă un alt nivel de imprevizibilitate. Macron are o istorie de numiri politice neașteptate, iar unele nume circulă deja la Paris ca potențiali candidați pentru preluarea rolului. Printre principalii pretendenți se numără Bernard Cazeneuve, un fost prim-ministru care ar putea contribui la fracturarea opoziției de stânga; Sébastien Lecornu, un loial al lui Macron din partea republicanilor de centru-dreapta; François Bayrou, un centrist și aliat cheie al lui Macron; și Jean Castex, un fost prim-ministru cunoscut pentru stilul său pragmatic de conducere. Indiferent de alegere, noul prim-ministru va moșteni un guvern cu un capital politic limitat, incapabil să introducă reformele îndrăznețe necesare pentru a aborda provocările fiscale și economice ale Franței. Între timp, lipsa unei direcții clare de conducere va continua să împiedice orice progres semnificativ. Rezolvarea lui Macron și viitorul Franței Le Pen, liderul formațiunii de extremă dreapta Raliul Național, s-a pronunțat deja cu privire la viitorul lui Macron, sugerând că președintele trebuie să decidă dacă mândria sa merită sacrificarea viitorului țării. În ciuda criticilor acesteia, Macron rămâne hotărât să își îndeplinească mandatul, afirmând că intenționează să își încheie mandatul până în 2027. Cu toate acestea, este probabil ca această poziție să fie pusă la încercare, deoarece vidul politic continuă să crească, iar capacitatea sa de a guverna eficient este supusă unei presiuni tot mai mari. Concluzie: Franța se află în fața incertitudinii În general, această perioadă de paralizie politică în Franța are implicații grave atât pentru economia națională, cât și pentru piețele financiare. Deși riscurile imediate ale unei crize financiare sunt reduse, incertitudinea prelungită este susceptibilă să afecteze puternic economia, să încetinească creșterea și să reducă încrederea investitorilor. Având în vedere că următoarele alegeri din 2025 sunt încă departe, țara se confruntă cu o perioadă prelungită de instabilitate politică care va reprezenta o provocare atât pentru factorii de decizie politică, cât și pentru public. Între timp, investitorii vor rămâne prudenți, traversând o perioadă de incertitudine până la apariția unui mediu politic mai stabil.



Investitorii continuă să fie destul de mulțumiți de piața obligațiunilor franceze : în ciuda evenimentului de ieri, randamentul obligațiunilor franceze pe 10 ani este în scădere cu 0,55%, iar spread-ul dintre obligațiunile franceze și germane pe 10 ani este în scădere cu 4,28%, astăzi. CAC 40 pare totuși bine orientat spre zona de suport 6.600 - 6.950. Sursa : xStation. Antoine Andreani, director de cercetare la XTB France.

