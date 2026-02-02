Un nou blocaj guvernamental în SUA: ce poate însemna de data aceasta?

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!
Piața și instituțiile statistice nu au reușit încă să facă față pe deplin volatilității și lacunelor de date rezultate din închiderea anterioară a guvernului, care a durat un timp record. Cu toate acestea, la sfârșitul lunii ianuarie 2026, guvernul SUA intrase deja în a doua perioadă de blocaj.
Donald Trump a depășit oficial recordul lui Ronald Reagan în ceea ce privește numărul de crize de finanțare guvernamentală declanșate. Care este sursa acestei ultime crize fiscale, când s-ar putea încheia și ce ar putea însemna pentru piețele financiare?
Sursa problemei
În primul rând, trebuie menționat că blocajul anterior a fost rezolvat printr-un acord provizoriu, temporar, semnat datorită unui grup restrâns de senatori democrați care s-au rupt de strategia de negociere a partidului lor. Diferența dintre obiectivele și cerințele democraților și republicanilor este vastă și continuă să se adâncească, iar acordul semnat în noiembrie nu a abordat în mod semnificativ disputele de fond.
Procesul bugetar al SUA este împărțit într-o serie de proiecte de lege mai mici privind alocarea fondurilor, care determină finanțarea pentru anumite domenii ale operațiunilor guvernamentale. Disputa anterioară se referea la finanțarea unuia dintre programele de sănătate; cea actuală este semnificativ mai amplă. Dezbaterea se concentrează acum pe finanțarea Departamentului Securității Interne (echivalentul american al unui minister de interne).
Un val de proteste se răspândește în Statele Unite împotriva administrației prezidențiale și a agenției ICE, responsabilă de punerea în aplicare a noii politici de migrație. Având în vedere rapoartele recurente privind decese, intrări ilegale, detenții nejustificate și dispariții care ar fi legate de activitățile agenției, Partidul Democrat solicită reforme și o supraveghere mai strictă înainte de a accepta finanțarea suplimentară.
Închiderea guvernului nu este o noutate în politica americană. De obicei, aceste fenomene au durat câteva zile sau săptămâni, cu consecințe economice relativ limitate. Cu toate acestea, Donald Trump a rupt acest status quo. Închiderile din timpul primului și al doilea mandat al său se numără printre cele mai lungi din istorie și au avut efecte economice tangibile.
Biroul Bugetar al Congresului a estimat că blocajul din 2025 a costat economia SUA aproximativ 1,5% din PIB. Estimări similare au fost prezentate de JP Morgan și Goldman Sachs.
Nicio perspectivă de compromis
Ceea ce poate trezi îngrijorare este faptul că actuala administrație a refuzat, în principiu, orice negocieri, compromisuri sau reforme. Ea se așteaptă la aprobarea necondiționată a propunerilor sale în Congres și Senat. Disputa din 2025 a fost rezolvată doar datorită unui mic grup de democrați care și-au schimbat poziția de vot fără a obține concesii semnificative.
Guvernul SUA nu a dat niciun indiciu că situația s-ar desfășura diferit de data aceasta. În 2025, timpul nu a fost în favoarea republicanilor. Astăzi, însă, poziția administrației se deteriorează.
Atenția clasei politice americane și a publicului este deja concentrată asupra alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru luna noiembrie a acestui an. Aceste alegeri vor determina controlul asupra Senatului și Camerei Reprezentanților. În timp ce chiar și scenariile pesimiste sugerează că republicanii își pot păstra majoritatea preconizată în Senat, situația din Camera Reprezentanților pare fundamental diferită.
Un val de proteste cuprinde țara, iar datele economice pozitive sunt greu de identificat în indicatorii de încredere a consumatorilor și ai pieței muncii, care rămân la cele mai slabe niveluri din ultimii ani, dacă nu chiar din ultimele decenii. Scandalurile, controversele și intervențiile militare în creștere pun și mai multă presiune pe administrație. Consensul predominant și tendințele electorale indică o înfrângere aproape certă a republicanilor în alegerile pentru Camera Reprezentanților. Ce înseamnă toate acestea pentru piața bursieră?
Cum reacționează piețele?
Dacă blocajul se va încheia în câteva zile sau săptămâni, impactul asupra piețelor financiare va rămâne probabil limitat. Cu toate acestea, dacă se prelungește peste 30 de zile, piețele ar putea deveni vizibil mai nervoase, iar indicatorii economici ai SUA ar putea începe să se alinieze mai strâns la deteriorarea sentimentului public cu privire la starea economiei.
O altă închidere ar implica suspendarea treptată a instituțiilor statistice, crescând incertitudinea pe piețele mai largi. Acest lucru este deosebit de semnificativ în contextul turbulențelor actuale din jurul Rezervei Federale. O închidere prelungită ar putea duce la un nou val de concedieri pentru angajații federali, urmat de perturbări în traficul aerian. Toți acești factori ar duce la întârzieri în plăți și suspendarea contractelor, ceea ce s-ar traduce în final într-o scădere a consumului și o creștere a șomajului.
În același timp, investitorii ar putea începe să pună din ce în ce mai mult la îndoială stabilitatea sistemului financiar american. Guvernul SUA se confruntă deja cu niveluri ridicate ale datoriei și cu costuri de serviciu în creștere rapidă.
Un alt blocaj ar putea agrava situația și, în cel mai rău scenariu, s-ar putea transforma într-o criză financiară pe scară largă.
Cu toate acestea, investitorii par să se concentreze în primul rând pe alegerile de la jumătatea mandatului. O înfrângere preconizată a republicanilor ar putea duce la un blocaj legislativ, limitând efectiv capacitatea lui Donald Trump de a continua războaiele comerciale, de a submina instituțiile sau de a-și antagoniza aliații. Un astfel de rezultat ar putea fi perceput de piețe ca fiind stabilizator și favorabil pentru evaluarea activelor.
India: noul câmp de luptă al războiului comercial?
Mercosur: Temerile fermierilor sunt exagerate, industria triumfă – fapte vs. mituri
BoJ menține ratele în ciuda schimbării perspectivei către o politică monetară hawkish. Ce urmează pentru USDJPY?
Deschiderea sesiunii din SUA: Schimbarea de poziție a lui Trump îmbunătățește sentimentul pe Wall Street
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."