Un nou blocaj guvernamental în SUA: ce poate însemna de data aceasta?

Piața și instituțiile statistice nu au reușit încă să facă față pe deplin volatilității și lacunelor de date rezultate din închiderea anterioară a guvernului, care a durat un timp record. Cu toate acestea, la sfârșitul lunii ianuarie 2026, guvernul SUA intrase deja în a doua perioadă de blocaj.

Donald Trump a depășit oficial recordul lui Ronald Reagan în ceea ce privește numărul de crize de finanțare guvernamentală declanșate. Care este sursa acestei ultime crize fiscale, când s-ar putea încheia și ce ar putea însemna pentru piețele financiare?

Sursa problemei

În primul rând, trebuie menționat că blocajul anterior a fost rezolvat printr-un acord provizoriu, temporar, semnat datorită unui grup restrâns de senatori democrați care s-au rupt de strategia de negociere a partidului lor. Diferența dintre obiectivele și cerințele democraților și republicanilor este vastă și continuă să se adâncească, iar acordul semnat în noiembrie nu a abordat în mod semnificativ disputele de fond.

Procesul bugetar al SUA este împărțit într-o serie de proiecte de lege mai mici privind alocarea fondurilor, care determină finanțarea pentru anumite domenii ale operațiunilor guvernamentale. Disputa anterioară se referea la finanțarea unuia dintre programele de sănătate; cea actuală este semnificativ mai amplă. Dezbaterea se concentrează acum pe finanțarea Departamentului Securității Interne (echivalentul american al unui minister de interne).

Un val de proteste se răspândește în Statele Unite împotriva administrației prezidențiale și a agenției ICE, responsabilă de punerea în aplicare a noii politici de migrație. Având în vedere rapoartele recurente privind decese, intrări ilegale, detenții nejustificate și dispariții care ar fi legate de activitățile agenției, Partidul Democrat solicită reforme și o supraveghere mai strictă înainte de a accepta finanțarea suplimentară.

Închiderea guvernului nu este o noutate în politica americană. De obicei, aceste fenomene au durat câteva zile sau săptămâni, cu consecințe economice relativ limitate. Cu toate acestea, Donald Trump a rupt acest status quo. Închiderile din timpul primului și al doilea mandat al său se numără printre cele mai lungi din istorie și au avut efecte economice tangibile.

Biroul Bugetar al Congresului a estimat că blocajul din 2025 a costat economia SUA aproximativ 1,5% din PIB. Estimări similare au fost prezentate de JP Morgan și Goldman Sachs.

Nicio perspectivă de compromis

Ceea ce poate trezi îngrijorare este faptul că actuala administrație a refuzat, în principiu, orice negocieri, compromisuri sau reforme. Ea se așteaptă la aprobarea necondiționată a propunerilor sale în Congres și Senat. Disputa din 2025 a fost rezolvată doar datorită unui mic grup de democrați care și-au schimbat poziția de vot fără a obține concesii semnificative.

Guvernul SUA nu a dat niciun indiciu că situația s-ar desfășura diferit de data aceasta. În 2025, timpul nu a fost în favoarea republicanilor. Astăzi, însă, poziția administrației se deteriorează.

Atenția clasei politice americane și a publicului este deja concentrată asupra alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru luna noiembrie a acestui an. Aceste alegeri vor determina controlul asupra Senatului și Camerei Reprezentanților. În timp ce chiar și scenariile pesimiste sugerează că republicanii își pot păstra majoritatea preconizată în Senat, situația din Camera Reprezentanților pare fundamental diferită.

Un val de proteste cuprinde țara, iar datele economice pozitive sunt greu de identificat în indicatorii de încredere a consumatorilor și ai pieței muncii, care rămân la cele mai slabe niveluri din ultimii ani, dacă nu chiar din ultimele decenii. Scandalurile, controversele și intervențiile militare în creștere pun și mai multă presiune pe administrație. Consensul predominant și tendințele electorale indică o înfrângere aproape certă a republicanilor în alegerile pentru Camera Reprezentanților. Ce înseamnă toate acestea pentru piața bursieră?

Cum reacționează piețele?

Dacă blocajul se va încheia în câteva zile sau săptămâni, impactul asupra piețelor financiare va rămâne probabil limitat. Cu toate acestea, dacă se prelungește peste 30 de zile, piețele ar putea deveni vizibil mai nervoase, iar indicatorii economici ai SUA ar putea începe să se alinieze mai strâns la deteriorarea sentimentului public cu privire la starea economiei.

O altă închidere ar implica suspendarea treptată a instituțiilor statistice, crescând incertitudinea pe piețele mai largi. Acest lucru este deosebit de semnificativ în contextul turbulențelor actuale din jurul Rezervei Federale. O închidere prelungită ar putea duce la un nou val de concedieri pentru angajații federali, urmat de perturbări în traficul aerian. Toți acești factori ar duce la întârzieri în plăți și suspendarea contractelor, ceea ce s-ar traduce în final într-o scădere a consumului și o creștere a șomajului.

În același timp, investitorii ar putea începe să pună din ce în ce mai mult la îndoială stabilitatea sistemului financiar american. Guvernul SUA se confruntă deja cu niveluri ridicate ale datoriei și cu costuri de serviciu în creștere rapidă.

Un alt blocaj ar putea agrava situația și, în cel mai rău scenariu, s-ar putea transforma într-o criză financiară pe scară largă.

Cu toate acestea, investitorii par să se concentreze în primul rând pe alegerile de la jumătatea mandatului. O înfrângere preconizată a republicanilor ar putea duce la un blocaj legislativ, limitând efectiv capacitatea lui Donald Trump de a continua războaiele comerciale, de a submina instituțiile sau de a-și antagoniza aliații. Un astfel de rezultat ar putea fi perceput de piețe ca fiind stabilizator și favorabil pentru evaluarea activelor.