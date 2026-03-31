Un prim trimestru dezamăgitor în Europa

Aspecte esențiale Sfârșitul entuziasmului: LVMH, SAP și Novo Nordisk s-au lovit toate de obstacole fundamentale — de la încetinirea pieței de lux post-Covid la perturbările provocate de AI și noua concurență în domeniul medicamentelor împotriva obezității.

și s-au lovit toate de obstacole fundamentale — de la încetinirea pieței de lux post-Covid la perturbările provocate de AI și noua concurență în domeniul medicamentelor împotriva obezității. ASML preia coroana: În timp ce giganții tradiționali sângerau, ASML a crescut cu 22%, devenind cea mai mare companie din Europa, semnalând o schimbare masivă a investitorilor către infrastructura de AI

Peisajul bursier european a suferit o transformare dură în acest trimestru. Deși indicele Stoxx Europe 50 a rezistat unui început turbulent al anului 2026, pierderile s-au concentrat în mod disproporționat la vârful clasamentului. Trei foști „favoriti ai pieței" — LVMH, SAP și Novo Nordisk — au reprezentat peste jumătate din 420 de miliarde de euro pierdute de acțiunile europene de la începutul anului. Anatomia unei vânzări masive Declinul acestor campioni marchează o schimbare semnificativă în sentimentul investitorilor. După ce au ratat raliul de la începutul anului, aceștia au fost afectați de un mix de factori negativi specifici și de șocul geopolitic al conflictului din Iran din luna martie. Provocări specifice sectorului Lux (LVMH & Hermès): Compania franceză LVMH a condus retragerea cu o pierdere de 90 de miliarde de euro , pe măsură ce industria luxului s-a pregătit pentru o scădere a cererii cauzată de încetinirea creșterii economice și de pierderea afacerilor pe piețele bogate din Golf. Rivala Hermès International SCA a înregistrat, de asemenea, o scădere a capitalizării bursiere de peste 20% .

Software (SAP): Grupul german de software a înregistrat o pierdere de 75 de miliarde de euro , pe măsură ce investitorii au evitat industriile considerate cele mai susceptibile de a fi afectate de noile instrumente de inteligență artificială apărute în cursul trimestrului.

Sănătate (Novo Nordisk): Considerată odată cea mai importantă companie din Europa în ceea ce privește creșterea veniturilor, firma daneză a suferit un regres sever în urma datelor dezamăgitoare privind vaccinul său de nouă generație împotriva obezității. O poveste a două realități: Ascensiunea ASML În timp ce giganții au înregistrat pierderi, a apărut un nou lider. Producătorul olandez de echipamente pentru cipuri ASML Holding NV a fost unul dintre puținii câștigători din această perioadă. Acum cea mai mare companie din Europa, aceasta a înregistrat o creștere de aproximativ 22% adăugând aproape 74 de miliarde de euro la capitalizarea sa de piață, impulsionată de cererea neîncetată din partea industriei AI. Context global: Reversul din martie Anul 2026 a început bine pentru acțiunile europene. Indicele Euro Stoxx 50 câștigând peste 2,50% atât în ianuarie, cât și în februarie, depășind performanța S&P 500. Cu toate acestea, războiul cu Iranul a declanșat o inversare dramatică. Stoxx Europe 600 a scăzut cu peste 7% în martie, pe măsură ce prețurile în creștere ale petrolului au alimentat îngrijorările privind inflația mai mare și creșterea economică mai slabă. Indicele a pierdut aproape 5% de la începutul anului.

