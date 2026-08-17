📊Un trimestru istoric pentru S&P 500, cu sectoarele energetic și al inteligenței artificiale în prim-plan. Ce urmează?

- Creștere istorică a indicelui S&P 500: Wall Street înregistrează o creștere de 15% a veniturilor și o majorare a profiturilor cu 50,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, înregistrând cel mai bun trimestru din 2021 încoace, grație unei îmbunătățiri generalizate în practic toate sectoarele sale.
- Boomul energetic determinat de situația geopolitică: Războiul din Orientul Mijlociu a ridicat prețul țițeiului la 92,55 dolari, sporind veniturile sectorului energetic cu 42,5% și amplificând marjele de rafinare (downstream), cu exemple notabile precum Repsol, care și-a multiplicat de șase ori câștigurile pe acțiune.
- Tensiuni și război al prețurilor în domeniul IA: Deși piața semiconductorilor a crescut cu 77%, concurența acerbă din partea firmelor chineze a forțat reduceri de până la 80% ale tarifelor practicate de OpenAI și Anthropic, semănând îndoieli cu privire la sustenabilitatea cheltuielilor de infrastructură ale miliardarilor (capex).
- Creștere istorică a indicelui S&P 500: Wall Street înregistrează o creștere de 15% a veniturilor și o majorare a profiturilor cu 50,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, înregistrând cel mai bun trimestru din 2021 încoace, grație unei îmbunătățiri generalizate în practic toate sectoarele sale.
- Boomul energetic determinat de situația geopolitică: Războiul din Orientul Mijlociu a ridicat prețul țițeiului la 92,55 dolari, sporind veniturile sectorului energetic cu 42,5% și amplificând marjele de rafinare (downstream), cu exemple notabile precum Repsol, care și-a multiplicat de șase ori câștigurile pe acțiune.
- Tensiuni și război al prețurilor în domeniul IA: Deși piața semiconductorilor a crescut cu 77%, concurența acerbă din partea firmelor chineze a forțat reduceri de până la 80% ale tarifelor practicate de OpenAI și Anthropic, semănând îndoieli cu privire la sustenabilitatea cheltuielilor de infrastructură ale miliardarilor (capex).
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Rezultatele companiilor din S&P 500 sunt pe cale să atingă un nou prag important. Dacă creșterea veniturilor în al doilea trimestru se va situa la 15%, în absența unor companii care urmează să-și prezinte rezultatele, aceasta ar fi cea mai mare rată de creștere a veniturilor din al patrulea trimestru al anului 2021, când a fost de 16,1%. Iar cel mai bun lucru este că acest lucru nu se datorează doar sectorului tehnologic sau IA, ci faptului că toate sectoarele înregistrează creșteri față de același trimestru al anului precedent, iar 5 dintre cele 11 sectoare au înregistrat o creștere a veniturilor de două cifre. La rândul lor, profiturile au crescut cu aproape 50,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă cea mai mare rată de creștere din al doilea trimestru al anului 2021. Este al doilea trimestru consecutiv în care profiturile companiilor din S&P 500 au crescut cu peste 20% și a șaptea creștere consecutivă de două cifre.
Sectorul energetic beneficiază de războiul din Orientul Mijlociu
Sectorul energetic a fost unul dintre marii beneficiari ai contextului actual. Războiul din Orientul Mijlociu a distorsionat piața, declanșând inflația și readucând băncile centrale în centrul atenției. Cu toate acestea, a oferit sectorului energetic o oportunitate. Mai precis, creșterea veniturilor sale față de aceeași perioadă a anului trecut a fost de 42,5% comparativ cu al doilea trimestru al anului 2025, când prețul mediu al petrolului a fost de 63,68 dolari pe baril, față de 92,55 dolari în al doilea trimestru al anului 2026. Iar în cadrul industriei, subsectorul care a înregistrat cele mai bune rezultate a fost cel cunoscut sub denumirea de „downstream”, care cuprinde rafinarea și comercializarea petrolului și gazelor, cu o creștere a veniturilor de 53%.
IA se află în continuare în centrul atenției
Dar asta nu este tot. Sectorul tehnologic se află, de asemenea, în plină ascensiune, iar veniturile au crescut cu 35,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, segmentul semiconductorilor și al echipamentelor înregistrând o creștere de 77%.
Cu toate acestea, deși optimismul în jurul IA continuă să crească vertiginos, avem unele îndoieli cu privire la sustenabilitatea acestei tendințe. Relația este clară și, atâta timp cât „hyperscalatorii”, alături de Anthropic și OpenAI, continuă să investească miliarde de dolari în IA în fiecare an, cu rate de creștere similare ale cheltuielilor de capital, restul lanțului valoric al sectorului va crește. Însă sustenabilitatea investițiilor unora dintre aceste companii este destul de discutabilă. Nu doar din cauza concurenței dintre companiile americane, ci și din cauza creșterii companiilor chineze.
ChatGPT și Anthropic reduc prețurile
ChatGPT a redus prețul modelului GPT-5.6 Luna de la 1 dolar la 0,2 dolari pe milion de tokeni de intrare și de la 6 dolari la 1,2 dolari pe milion de tokeni de ieșire. La rândul său, Anthropic a lansat Opus 5 cu o taxă de 5 dolari pe milion de tokeni de intrare și 25 de dolari pe milion de tokeni de ieșire, ceea ce reprezintă jumătate din prețul modelului Fable 5. În plus, compania a anulat săptămâna aceasta o majorare de preț pe care o planificase pentru Sonnet 5 și care urma să aibă loc în septembrie. Chiar dacă companiile nu o spun, este clar că presiunea modelelor chineze afectează cererea, multe companii căutând soluții pentru a-și reduce costurile ridicate legate de inteligența artificială. Costul pe milion de tokeni este, de asemenea, din ce în ce mai redus, dar pentru companiile care cheltuiesc sume uriașe, reducerea prețului este probabil strâns legată de atragerea de noi clienți. În plus, vorbim despre reduceri cuprinse între 50% și 80%, ceea ce reflectă chiar și un caracter de urgență.
Dacă concurența chineză continuă să crească și consumatorii caută alternative mai ieftine, marile planuri de investiții din sector pot fi reduse, ceea ce se va transmite, de asemenea, întregului lanț valoric și, prin urmare, va ajunge la producătorii de cipuri și la echipamentele pentru fabricarea cipurilor. Toate acestea se întâmplă în contextul în care Anthropic intenționează să se listeze la bursă în octombrie, cu o evaluare de 2 trilioane de dolari, care, dacă ar fi atinsă, ar depăși recordul SpaceX.
Evaluările actuale confirmă această tendință. De fapt, chiar și în China, multiplii au crescut vertiginos. Indicele Shanghai Star 50, care urmărește evoluția celor mai mari și mai lichide 50 de companii din sectorul tehnologic chinez, se tranzacționează la peste 150 de ori profitul din ultimele 12 luni, ceea ce depășește de 35 de ori Nasdaq 100. Cu toate acestea, dacă companii precum Anthropic sau OpenAI își amână prea mult oferta publică inițială (IPO), ar putea suferi o reducere semnificativă a valorii. Considerăm că acest lucru se poate întâmpla dacă companiile chineze continuă să avanseze, întrucât teza care stă la baza acestor multiplicatori este tocmai aceea că tehnologiile chineze vor reduce decalajul față de companiile americane. Optimismul este atât de mare în China, încât indicele a crescut deja cu 29% în acest an 2026, în timp ce restul indicilor țării sunt practic neschimbați. Consensul analiștilor prevede că profitul pe acțiune al indicelui va crește cu peste 200% față de aceeași perioadă a anului trecut în 2026 și cu încă 40% în 2027, iar o parte din această creștere va proveni probabil din preluarea cotei de piață de la companiile americane.
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