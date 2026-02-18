Un trimestru puternic pentru Analog Devices și perspective record

Analog Devices, lider mondial în domeniul semiconductorilor analogici și al soluțiilor industriale, a raportat rezultate pentru primul trimestru fiscal al anului 2026 care au depășit semnificativ așteptările pieței. Previziunile pentru al doilea trimestru au depășit, de asemenea, consensul analiștilor, subliniind poziția puternică a companiei în segmentele cheie ale industriei, centrelor de date și infrastructurii AI. Rezultate financiare pentru primul trimestru al anului 2026 Venituri: 3,16 miliarde de dolari (+30% față de anul precedent; consens 3,12 miliarde de dolari)

Câștig pe acțiune (EPS): 2,46 dolari (consens 2,31 dolari; 1,63 dolari în urmă cu un an) Venituri pe segmente: Industrial: 1,49 miliarde de dolari (consens 1,50 miliarde de dolari)

Comunicații: 476,8 milioane de dolari (consens 432 milioane de dolari)

Automotive: 794,4 milioane de dolari (consens 815,3 milioane de dolari)

Consumatori: 399,8 milioane de dolari (consens 362,7 milioane de dolari)

Marja brută: 71,2% (consens 70%)

Marja operațională: 45,5% (consens 43,8%) După publicarea rezultatelor financiare, acțiunile ADI au crescut cu peste 3%, reflectând o reacție pozitivă a pieței. Perspective pentru trimestrul al doilea al anului 2026 Venituri: 3,50 miliarde de dolari (consens 3,23 miliarde de dolari)

EPS: 2,88 dolari (consens 2,31 dolari) Previziunile indică o cerere puternică susținută pe piețele industriale, de comunicații și de centre de date, determinată în principal de investițiile continue în inteligența artificială generativă. Conducerea a subliniat că veniturile preconizate pentru al doilea trimestru ar putea atinge un nou nivel record pentru companie. Reacția pieței și implicațiile pentru investitori Reacția pozitivă a prețului acțiunilor în urma rezultatelor și orientărilor reflectă sentimentul constructiv al investitorilor. Performanța trimestrială și perspectivele viitoare indică faptul că această companie continuă să se extindă în mod eficient, menținând în același timp o creștere solidă pe piețele strategice de semiconductori și legate de Ai. Contextul de afaceri și perspectivele Analog Devices rămâne lider în domeniul semiconductorilor analogici și pe piața soluțiilor industriale. Traiectoria de creștere a companiei este susținută de investiții crescânde în infrastructura de inteligență artificială, extinderea centrelor de date și cererea rezistentă din partea clienților industriali principali. Puncte forte Scara operațională și vizibilitatea veniturilor

Cerere puternică în segmentele industrial, comunicații și consum

Marje brute și operaționale ridicate Provocări Presiuni macroeconomice și geopolitice

Concurență intensă în sectorul semiconductorilor

Necesitatea de a susține inovarea într-o piață în rapidă evoluție În ciuda acestor factori, performanța recentă și previziunile ADI sugerează un potențial continuu de creștere a veniturilor și a profiturilor, consolidând poziția sa pe piețele strategice de tehnologie și infrastructură AI. Concluzii principale Rezultate solide pentru primul trimestru al anului 2026: venituri de 3,16 miliarde de dolari (+30% față de anul precedent) și EPS de 2,46 dolari — ambele peste consens.

Previziuni solide pentru trimestrul al doilea al anului 2026: venituri de 3,50 miliarde de dolari și EPS de 2,88 dolari, susținute de cererea de infrastructură bazată pe inteligență artificială.

Răspuns pozitiv al pieței: aprecierea prețului acțiunilor reflectă încrederea investitorilor. Poziționare competitivă: amploarea operațională, vizibilitatea veniturilor, marjele ridicate și expunerea puternică pe piețele de inteligență artificială și semiconductori industriali.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."