UnitedHealth investește în AI. Prețul acțiunilor este în creștere!

UnitedHealth Group face pași importanți în transformarea digitală a sectorului sănătății prin introducerea unui sistem bazat pe AI numit Optum Real. Această soluție are ca scop simplificarea unuia dintre cele mai complexe și costisitoare procese din industrie — procesarea cererilor medicale. Sistemul este testat în prezent într-o rețea de 12 spitale Allina Health, unde a dat deja rezultate prin reducerea numărului de cereri respinse, accelerarea aprobării beneficiilor și simplificarea procedurilor administrative. Optum Real analizează în timp real regulile complexe de asigurare, detectează lacunele din documentație și reduce riscul de dispute costisitoare între furnizorii de servicii medicale și asiguratori. Deși instrumentul este utilizat în prezent la nivel intern în cadrul UnitedHealthcare, compania intenționează să îl facă disponibil pe o scară mai largă pe piață, acoperind și alți asiguratori și furnizori de servicii medicale. Funcțiile de bază vor fi oferite gratuit, veniturile fiind generate prin servicii digitale suplimentare și analize avansate. Din perspectiva investitorilor, acesta este un semnal important că UnitedHealth nu se concentrează doar pe reducerea costurilor, ci dezvoltă și noi domenii de activitate bazate pe tehnologie. Optum Real are potențialul de a genera atât economii de costuri în segmentul asigurărilor, cât și venituri suplimentare din soluții tehnologice în următorii ani. Acest lucru ar putea îmbunătăți marjele operaționale și crește valoarea pentru acționari fără a fi necesare investiții mari sau o expansiune agresivă. În 2025, prețul acțiunilor UnitedHealth a scăzut cu aproape 30% din cauza creșterii costurilor serviciilor medicale, a provocărilor legislative și a incertitudinii privind profitabilitatea. Acțiunile s-au retras de la maximele istorice, ceea ce, pe de o parte, reflectă dificultățile actuale, dar, pe de altă parte, reprezintă o oportunitate de investiție pe termen lung. Implementarea și extinderea Optum Real ar putea deveni un catalizator cheie pentru îmbunătățirea sentimentului pieței. Simplificarea proceselor de cereri, reducerea costurilor și potențialul de a genera noi surse de venituri pot avea un impact pozitiv asupra rezultatelor financiare și atractivității companiei.

