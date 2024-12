US100 aproape de maxime 📈

Plecarea brusc─â a CEO-ului Intel ╚Öi c├ó╚Ötigul de 22% al Super Micro conduc mi╚Öc─ârile din sectorul tehnologiei, ├«n timp ce Apple intr─â ├«ntr-un teritoriu neexplorat Indicele Nasdaq 100 a atins luni noi recorduri intraday, impulsionat de performan╚Ťa puternic─â a principalelor ac╚Ťiuni din sectorul tehnologiei, ├«n timp ce schimb─ârile semnificative la nivelul conducerii Intel ╚Öi evolu╚Ťiile pozitive de la Super Micro Computer au declan╚Öat mi╚Öc─âri notabile ├«n sectorul semiconductorilor. Principalele evolu╚Ťii: ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Nasdaq 100 a atins noi maxime intraday, Apple ating├ónd noi niveluri record

Directorul general al Intel, Pat Gelsinger, a fost for╚Ťat s─â plece dup─â ce consiliul ╚Öi-a pierdut ├«ncrederea ├«n strategia de redresare

Super Micro Computer a crescut cu 22,5% în urma verificării independente 

Toate ac╚Ťiunile ÔÇ×celor ╚Öapte magnificeÔÇŁ ├«nregistreaz─â cre╚Öteri, consolid├ónd impulsul pie╚Ťei Schimbarea conducerii Intel ├Äntr-o evolu╚Ťie dramatic─â, Intel a anun╚Ťat plecarea imediat─â a directorului general Pat Gelsinger, marc├ónd sf├ór╚Öitul mandatului s─âu la produc─âtorul de cipuri de pionierat. Decizia a fost luat─â dup─â o reuniune crucial─â a consiliului de administra╚Ťie, ├«n cadrul c─âreia au fost analizate progresele ├«nregistrate de Gelsinger ├«n ceea ce prive╚Öte recuperarea cotei de pia╚Ť─â ╚Öi eforturile de a reduce decalajul fa╚Ť─â de Nvidia. Pierderea ├«ncrederii consiliului de administra╚Ťie ├«n strategia sa de redresare a dus la plecarea sa, iar directorul financiar David Zinsner ╚Öi Michelle Johnston Holthaus au preluat func╚Ťia de co-CEO interimar p├ón─â la ├«nceperea c─âut─ârii unui ├«nlocuitor permanent. Super Micro Computer revine Ac╚Ťiunile Super Micro Computer au crescut cu p├ón─â la 22,5% ├«n urma public─ârii unei ample analize independente care nu a g─âsit nicio dovad─â de conduit─â necorespunz─âtoare din partea conducerii sau a consiliului de administra╚Ťie. Investiga╚Ťia, care a analizat peste 9 milioane de documente ╚Öi a inclus 68 de interviuri cu martori, a recomandat noi numiri la v├órful conducerii financiare ╚Öi juridice. Compania l-a anun╚Ťat pe Kenneth Cheung ca nou director contabil ╚Öi a ini╚Ťiat c─âutarea unui nou director financiar ├«n locul lui David Weigand. Performan╚Ťa pie╚Ťei Sectorul tehnologic ├«n general a ar─âtat o for╚Ť─â remarcabil─â, ac╚Ťiunile Apple urc├ónd cu 1% ╚Öi ating├ónd noi maxime istorice. Ac╚Ťiunile ÔÇ×Magnificent SevenÔÇŁ, inclusiv Nvidia ╚Öi Tesla, au ├«nregistrat toate cre╚Öteri ├«n primele ╚Öedin╚Ťe de tranzac╚Ťionare, reflect├ónd ├«ncrederea continu─â a investitorilor ├«n companiile tehnologice cu capitalizare mare. Nasdaq 100 s-a apropiat de maximul s─âu istoric, subliniind impulsul sus╚Ťinut al ac╚Ťiunilor tehnologice. US100 (Interval zilnic) Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, se tranzac╚Ťioneaz─â peste maximul de la jum─âtatea lunii iulie de 20.895, care serve╚Öte acum drept suport ini╚Ťial pentru cre╚Öteri. De asemenea, se apropie de maximul s─âu istoric. Nivelurile ╚Ťint─â cheie pentru v├ónz─âtori includ media mobil─â de 50 de zile la 20.564 ╚Öi maximele din august situate ├«n jurul valorii de 19.917, aliniindu-se cu media mobil─â de 100 de zile. RSI diverge treptat ascendent, ├«n timp ce MACD este aproape de o intersec╚Ťie bullish. Sursa: xStation 5

