US100 câștigă înaintea deciziei Fed 🖋️

Piețele swap prețuiesc o probabilitate de aproape 87% pentru o altă reducere de 25 de puncte de bază în decembrie.

Piețele swap prețuiesc o probabilitate de aproape 87% pentru o altă reducere de 25 de puncte de bază în decembrie.

Piețele swap prețuiesc o probabilitate de aproape 87% pentru o altă reducere de 25 de puncte de bază în decembrie.

Piețele swap prețuiesc o probabilitate de aproape 87% pentru o altă reducere de 25 de puncte de bază în decembrie.

Piețele swap prețuiesc o probabilitate de aproape 87% pentru o altă reducere de 25 de puncte de bază în decembrie.

Piețele swap prețuiesc o probabilitate de aproape 87% pentru o altă reducere de 25 de puncte de bază în decembrie.

Se așteaptă ca Fed să încheie programul QT în noiembrie, după mai bine de doi ani de reducere a bilanțului.

Se așteaptă ca Fed să încheie programul QT în noiembrie, după mai bine de doi ani de reducere a bilanțului.

Se așteaptă ca Fed să încheie programul QT în noiembrie, după mai bine de doi ani de reducere a bilanțului.

Se așteaptă ca Fed să încheie programul QT în noiembrie, după mai bine de doi ani de reducere a bilanțului.

Se așteaptă ca Fed să încheie programul QT în noiembrie, după mai bine de doi ani de reducere a bilanțului.

Se așteaptă ca Fed să încheie programul QT în noiembrie, după mai bine de doi ani de reducere a bilanțului.

Piețele preconizează o probabilitate de 96% pentru o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază, aducând intervalul țintă la 3,75-4,00%.

Piețele preconizează o probabilitate de 96% pentru o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază, aducând intervalul țintă la 3,75-4,00%.

Piețele preconizează o probabilitate de 96% pentru o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază, aducând intervalul țintă la 3,75-4,00%.

Piețele preconizează o probabilitate de 96% pentru o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază, aducând intervalul țintă la 3,75-4,00%.

Piețele preconizează o probabilitate de 96% pentru o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază, aducând intervalul țintă la 3,75-4,00%.

Piețele preconizează o probabilitate de 96% pentru o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază, aducând intervalul țintă la 3,75-4,00%.

Aspecte esențiale Piețele preconizează o probabilitate de 96% pentru o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază, aducând intervalul țintă la 3,75-4,00%.

Se așteaptă ca Fed să încheie programul QT în noiembrie, după mai bine de doi ani de reducere a bilanțului.

Președintele Powell va pune probabil accentul pe „gestionarea riscurilor” în contextul lipsei datelor macroeconomice cheie cauzată de închiderea continuă a administrației publice americane.

Piețele swap prețuiesc o probabilitate de aproape 87% pentru o altă reducere de 25 de puncte de bază în decembrie.

Se așteaptă ca decizia de astăzi a Rezervei Federale să fie o formalitate, întrucât piața a inclus în prețuri deja pe deplin o astfel de mișcare. Fed urmează să reducă ratele cu 25 de puncte de bază, dar întrebarea cheie este ce va urma. Banca centrală a primit deja raportul CPI din septembrie, care a fost sub așteptări, deși încă peste ținta Fed. Având în vedere închiderea guvernului, care probabil se va prelungi până în noiembrie, Fed nu va primi datele privind inflația sau piața muncii din octombrie. Acest lucru crește incertitudinea cu privire la perspectivele economice, dar închiderea în sine afectează lucrătorii și activitatea economică — un factor care ar putea împinge Fed către o altă reducere în decembrie. Cu toate acestea, tonul remarcilor lui Powell nu va fi neapărat prea “dovish”, mai ales dacă se bazează pe decizia privind bilanțul. Reduceri ale ratei dobânzii — ce urmează? Fed a clarificat că reducerile ratei dobânzii vor continua, o poziție întărită de datele CPI în scădere din septembrie. Anterior, au existat speculații privind o reducere mai mare, de 50 de puncte de bază, dar acest scenariu este acum aproape exclus — în prezent, probabilitatea acestuia fiind estimată la doar 3%. Cu reuniunea din decembrie care se apropie, probabilitatea unei noi reduceri de 25 de puncte de bază este de aproape 90%. Aceasta s-ar putea schimba dacă Powell evită un ton “dovish” în declarațiile sale. Pe de altă parte, cele câteva voci “hawkish” din cadrul FOMC provin în mare parte de la președinții regionali ai Fed, care se rotesc între membrii cu drept de vot. Dacă Powell semnalează că Fed are nevoie de mai mult timp și de date mai fiabile, acest lucru ar putea duce la întărirea dolarului și la o corectare pe Wall Street. Totuși, Fed are un as în mânecă — unul care ar putea fie să accelereze tendințele actuale, fie să extindă o corectare. Va încheia Fed programul QT (reducerea bilanțului)? Bilanțul Fed se reduce în prezent într-un ritm lent de 5 miliarde de dolari, iar Powell a sugerat deja că sfârșitul QT este aproape. Mai mult, mai mulți indicatori sugerează că rezervele sistemului au trecut de la „suficiente” la pur și simplu „adecvate”. Facilitatea repo inversă a scăzut la doar câteva miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că lichiditatea excedentară este practic zero în sistem. În timp ce piețele se așteaptă ca programul QT să se încheie în decembrie, există o mare probabilitate ca Powell să anunțe încheierea acesteia încă din noiembrie, ceea ce ar fi un catalizator major de creștere pentru acțiunile americane. Operațiunile reverse repo, care reduc lichiditatea, au fost minime în ultimele trei luni, confirmând condițiile financiare restrictive. Bilanțul Fed a fost deja redus cu o treime, iar rezervele sistemului au scăzut semnificativ. Acest lucru ar putea fi un semnal pentru încheierea QT, ceea ce piețele ar considera probabil pozitiv. În cazul unei deteriorări economice suplimentare, Fed ar putea relua rapid achizițiile de active (QE), scăzând și mai mult ratele reale ale dobânzii. Sursa: Bloomberg Finance L.P., XTB US100 Indicele Nasdaq (US100), dominat de companiile tehnologice, a crescut cu 0,34% înainte de decizia Fed, deși câștigurile s-au estompat parțial după ce a deschis cu peste 0,60%. Indicele rămâne la niveluri record, marcând a treia zi consecutivă de câștiguri și o creștere de 2% pe săptămână. Cu toate acestea, piața ia în calcul în prezent trei teme cheie — decizia Fed de astăzi fiind doar una dintre ele. Investitorii se concentrează, de asemenea, pe sezonul rezultatelor corporative, care a înregistrat până acum rezultate solide, și pe viitoarea întâlnire dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Chinei, Xi Jinping.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."