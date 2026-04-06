📈 US100 crește cu 1%

Contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) au înregistrat astăzi o creștere de peste 1%, tranzacționându-se la cel mai ridicat nivel din 26 martie, în jurul valorii de 24.380 de puncte. Indicele de referință crește după ce mass-media a raportat că Iranul este angajat în negocieri privind un potențial armistițiu de 45 de zile în Orientul Mijlociu. Potrivit surselor Reuters, Iranul a respins o propunere de redeschidere a Strâmtorii Ormuz în schimbul unui armistițiu și a refuzat să respecte orice termene impuse sau să negocieze sub presiune. În același timp, sentimentul de pe Wall Street pare să se stabilizeze treptat, determinat în mare parte de așteptările privind un rezultat constructiv al negocierilor dintre Washington și Teheran, care ar putea duce la redeschiderea traficului de petroliere.

Donald Trump a stabilit termenul limită la 03:00 ora României pentru o dezescaladare a conflictului sau pentru lovituri semnificative asupra infrastructurii iraniene. Până în prezent, ambele părți par să mențină poziții de negociere relativ intransigente. Iranul a amenințat cu atacuri de retaliere asupra infrastructurii din Orientul Mijlociu, inclusiv asupra activelor legate de Statele Unite.

Între timp, Citrini a publicat un raport care sugerează că seturile de date utilizate în analiza macroeconomică și a pieței petrolului ar putea omite o parte substanțială din traficul real de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz. Conform raportului, multe nave operează cu transpondere oprite sau raportează în mod deliberat date eronate.

Petrolul Brent a scăzut de la aproximativ 112 dolari pe baril la începutul sesiunii de luni la sub 108 dolari la sfârșitul dimineții, indicând o reducere parțială a primei de risc geopolitic. La ce să ne așteptăm de la datele ISM? Dincolo de geopolitică, atenția investitorilor se îndreaptă către datele ISM din sectorul serviciilor din SUA, a căror publicare este programată pentru 17:00 ora României. Valoarea ISM din februarie a fost cea mai mare din 2022, sugerând că depășirea valorii anterioare ar putea fi dificilă, având în vedere conflictul din Orientul Mijlociu și creșterea costurilor energiei. 17:00 ora României – ISM Servicii din SUA (martie): estimat 54,9 față de 56,1 anterior

Indicele prețurilor: estimat 67 față de 63 anterior

Comenzi noi: estimat 56,8 față de 58,6 anterior

Ocuparea forței de muncă: estimat 51,0 față de 51,6 anterior Se așteaptă o creștere notabilă a subindicelui prețurilor. Cu cât este mai mare divergența dintre prețuri și componente precum comenzile noi sau ocuparea forței de muncă, cu atât devine mai credibil riscul unui mediu stagflaționist. Prețurile ridicate ale combustibililor reduc venitul disponibil, o dinamică asociată istoric cu corecții sau piețe bear. Este important de menționat că subindicele prețurilor nu se reflectă direct în cifra compozită ISM, ceea ce ar putea crește probabilitatea unei corecții lunare mai mari a indicelui principal. Pe de altă parte, o scădere bruscă pare mai puțin probabilă, având în vedere datele regionale mai bune decât se aștepta de la Fed Dallas, Fed Philly, Empire State, Fed Richmond și Fed Kansas City. US100 (Interval D1)

Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."