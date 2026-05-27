Deschiderea sesiunii din SUA: Noi recorduri pe Wall Street în pericol

Ședința de tranzacționare de pe Wall Street a început pe o notă pozitivă, deși contractele futures își pierd aproape toate câștigurile înregistrate anterior. Astăzi, am observat un nou record al indicelui US500, la 7.570 de puncte, în timp ce US100 a atins aproape 30.400 de puncte. În prezent, contractele futures rămân ușor pe verde la aproximativ douăsprezece minute după deschiderea sesiunii, deși câștigurile anterioare s-au situat între 0,3 și 0,6%.

Investitorii continuă să fie motivați nu numai de euforia neîncetată din jurul inteligenței artificiale, ci și de o scădere bruscă pe piața mărfurilor energetice. Astăzi, însă, este în principal acest din urmă factor cel care stimulează sentimentul, întrucât asistăm la o ușoară corecție în sectorul tehnologic.

Prețurile petrolului brut înregistrează o scădere profundă pe fondul speranțelor persistente de pace în Orientul Mijlociu. Un baril de petrol Brent scade cu 3,4% până la aproximativ 93 de dolari, în timp ce petrolul WTI din SUA pierde puțin mai mult, peste 4%, coborând sub 90 de dolari. Aceasta este o reacție directă la rapoartele privind un acord de lucru între Washington și Teheran pentru restabilirea traficului maritim normal prin strategicul Strâmtoarea Hormuz. Potrivit televiziunii publice iraniene, fluxul de nave prin strâmtoare ar reveni la normal în termen de o lună de la deschiderea acesteia. În prezent, doar câteva nave pe zi trec prin strâmtoare, deși din mijlocul lunii mai trec tot mai multe superpetroliere.

Este de remarcat faptul că diminuarea îngrijorărilor privind o nouă creștere abruptă a inflației a determinat scăderea randamentelor obligațiunilor. Randamentul obligațiunilor de stat americane pe 10 ani a scăzut la un nivel ușor peste 4,47%.

Analiză tehnică a US100 (Nasdaq 100)

Încă din primele minute de tranzacționare, indicele Nasdaq 100 a depășit maximele istorice, dar ulterior a avut loc o ușoară retragere. Anterior, contractul US100 atinsese niveluri de 30.377 de puncte, iar în prezent se stabilizează puțin peste 30.000 de puncte. Din perspectivă tehnică, piața se află într-un trend ascendent puternic, ignorând complet semnalele privind potențiale condiții de supra-cumpărare. Merită menționat faptul că, în ciuda nivelurilor nominale extrem de ridicate sau a unui raport P/E actual de aproximativ 40, raportul P/E forward se situează în jurul valorii de 26-27, semnificativ mai mic decât era la trecerea dintre 2025 și 2026.

US100 a depășit nivelul de retragere de 200,0% al ultimului val descendent în urmă cu câteva zile și a înregistrat deja o creștere de peste 30% față de minimul local de la sfârșitul lunii martie. Ziua de astăzi marchează potențial a șasea sesiune consecutivă de creștere pe Nasdaq.

US100 își limitează creșterile după deschiderea ședinței. Dacă ziua se încheie cu o umbră atât de lungă, ar putea fi un semnal periculos pentru restul săptămânii. Sursă: xStation5

O privire asupra sectoarelor

Din punct de vedere sectorial, producătorii de semiconductori rămân principalele forțe motrice. Capitalizarea de piață a liderului, Nvidia, s-a consolidat la un nivel astronomic de 5,20 trilioane de dolari, în timp ce Alphabet și Apple controlează 4,69 trilioane de dolari și, respectiv, 4,53 trilioane de dolari din valoarea de piață. Un aspect crucial este că ziua de astăzi va rămâne în istorie, deoarece doi giganți ai memoriei, SK Hynix din Coreea de Sud (1,06–1,08 trilioane de dolari) și Micron Technology din SUA (1,01 trilioane de dolari), intră în clubul de elită al companiilor cu evaluări care depășesc 1 trilion de dolari. A doua zonă de tranzacționare cea mai activă astăzi este sectorul spațial și al sateliților. Investitorii cumpără în masă acțiuni ale companiilor legate de această tehnologie, ca răspuns la rapoartele care apar cu privire la planurile companiei SpaceX a lui Elon Musk de a intra pe bursă, ceea ce promite să fie cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istoria piețelor de capital.



Companiile din sectorul semiconductorilor înregistrează o ușoară scădere a câștigurilor obținute anterior. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Printre companiile cu cele mai bune performanțe, nu vedem astăzi nume mari, cu excepția Micron și Tesla, care, totuși, și-au redus câștigurile după primele minute de tranzacționare. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Știri corporative

Micron Technology (MU): Acțiunile producătorului de memorie înregistrează o creștere de aproximativ 5-6% după deschiderea pieței. Această evoluție prelungește în mod dinamic impresionanta creștere de 19% de ieri, care a permis companiei să depășească pentru prima dată pragul de 1 trilion de dolari al capitalizării bursiere.

ByteDance: Gigantul tehnologic chinez și proprietarul platformei TikTok intenționează să cheltuiască suma uluitoare de 70 de miliarde de dolari în acest an pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială (față de 25 de miliarde de dolari anul trecut). Planul agresiv vizează dominarea pieței interne de AI și provocarea directă a concurenței americane în străinătate.

Zscaler (ZS): Acțiunile companiei de securitate cibernetică se confruntă astăzi cu o dureroasă confruntare cu realitatea, pierzând 25% din valoarea lor. Vânzarea masivă este o consecință directă a previziunilor conservatoare privind veniturile pentru perioada următoare, care s-au tradus rapid într-un val de retrogradări ale ratingurilor de piață.

Tesla (TSLA): Prețul acțiunilor crește cu 2%, depășind clar restul grupului Magnificent Seven. Optimismul este susținut de datele excelente din aprilie privind înmatriculările de mașini noi în Europa și de speculațiile privind o potențială fuziune cu SpaceX.

Bath & Body Works (BBWI): Acțiunile lanțului de retail au crescut cu aproape 10%. Rezultatele financiare trimestriale ale companiei s-au dovedit a fi semnificativ mai bune decât consensul analiștilor, iar consiliul de administrație a decis să mențină previziunile existente pentru întregul an fiscal.