US100 înregistrează ușoare creșteri înaintea raportului ISM pentru sectorul serviciilor din SUA 🗽SUI20 câștigă 1,5%

Contractele futures pe indicele american Nasdaq 100 (US100) înregistrează astăzi creșteri, după sesiunea slabă de ieri, încercând să inverseze modelul tehnic bearish head and shoulder. Zona principală de rezistență este stabilită la 23.700 și 24.000, iar dacă impulsul persistă, ne putem aștepta la o revenire la 23.700 pe termen scurt. La 15:15 ora României vom primi raportul ADP din SUA, iar imediat după aceea, la ora 15:30 GMT, vom afla numărul cererilor de șomaj. Ambele rapoarte pot fi importante pentru piețe înaintea raportului NFP din SUA programat pentru mâine. Cea mai importantă informație de astăzi va fi publicată la 17:00 ora României și este raportul ISM privind sectorul serviciilor din SUA. Piețele așteaptă, de asemenea, rezultatele financiare ale Broadcom (AVGO.US) după sesiunea de astăzi de pe Wall Street. Analiștii Evercore ISI au îmbunătățit ratingul gigantului american de cipuri AI, ridicând ținta de preț la 342 USD, invocând cererea puternică din partea centrelor de date. Acest raport ar putea influența aproape întregul sector tehnologic astăzi, întrucât piețele rămân fragile după raportul Nvidia ușor sub așteptări pentru ultimul trimestru (veniturile centrelor de cerere sub așteptări). Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5 Dintre indicii de referință europeni, SUI20 este astăzi cel mai puternic indice, cu creșteri de peste 2% înregistrate de companii precum Roche, Givaudan, Lindt, ABB, ams și Barry Callebaut. Aproape toate acțiunile elvețiene se tranzacționează astăzi la un nivel mai ridicat și, după cum putem vedea mai jos, contractele futures SUI20 depășesc media mobilă exponențială (EMA200 - linia roșie), semnalând că cererea determină creșterea celui mai important indice bursier elvețian la cel mai ridicat nivel din iunie. Sursa: xStation5

