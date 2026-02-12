Deschiderea sesiunii din SUA: Cisco Systems pierde 10% după publicarea rezultatelor financiare 📉 Sentimente mixte pe Wall Street

Indicii americani înregistrează un început mixt al sesiunii de joi: US100 este în scădere, în timp ce US30 și US500 sunt ușor în creștere. Printre cele mai mari creșteri se numără Howmet Aerospace (un gigant industrial din lanțul de aprovizionare aerospațial), alături de Eli Lilly, Walmart, Micron și Exelon.
Sectorul software rămâne sub presiune de vânzare, iar vânzarea masivă de hardware de astăzi este condusă de Cisco Systems, care a scăzut cu 10% după publicarea rezultatelor financiare, investitorii fiind dezamăgiți de previziunile companiei. Cererile inițiale de șomaj au crescut ușor la 227.000 față de 223.000 cât se aștepta, în timp ce vânzările de case din SUA au surprins în sens negativ, scăzând cu -8,4% în ritm lunar față de -4,6% cât se aștepta (după o creștere de +5,1% anterior).
US100 (interval zilnic)
Sursa: xStation5
Acțiunile americane înregistrează astăzi scăderi în sectoarele serviciilor IT, divertismentului, software-ului și serviciilor de comunicații. Shopify și Cisco Systems se numără printre cele mai afectate companii. Sectoarele apărării și imobiliarelor înregistrează creșteri.
Sursa: xStation5
Cisco după publicarea rezultatelor financiare (trimestrul fiscal al doilea al anului fiscal 2026): creșterea se accelerează, dar previziunile sunt dezamăgitoare
Cisco a înregistrat un al doilea trimestru foarte puternic al anului fiscal 2026 (perioada încheiată la 24 ianuarie 2026). Veniturile și profiturile au crescut cu rate de două cifre și au depășit limita superioară a previziunilor anterioare ale companiei, în timp ce Cisco a raportat și o accelerare clară a comenzilor de infrastructură AI de la hyperscaleri. În ciuda cifrelor puternice, acțiunile au scăzut în tranzacțiile după închiderea bursei, ceea ce sugerează că unii investitori tranzacționează pe baza contextului macroeconomic și a sentimentului general, mai degrabă decât pe baza calității trimestrului în sine.
Concluzii cheie din raport
- Venituri record: 15,3 miliarde de dolari (+10% față de anul precedent) și EPS non-GAAP: 1,04 dolari (+11% față de anul precedent), peste consens (1,02 dolari).
- Marjele au depășit așteptările: marja brută non-GAAP de 67,5% și marja operațională non-GAAP de 34,6%, ambele peste limita superioară a previziunilor.
- Cererea este în accelerare clară: comenzile de produse +18% față de anul precedent, cu o accelerare a creșterii comenzilor de rețele peste 20% față de anul precedent.
Rețelele revin în rolul de motor, nu doar de stabilizator
După o perioadă mai slabă în trimestrele anterioare, segmentul de rețele a revenit ca motor principal de creștere, cu venituri din rețele în creștere cu 21% față de anul precedent. Conducerea a subliniat că este în curs un ciclu de reînnoire a rețelelor campusurilor pe mai mulți ani, ceea ce îmbunătățește vizibilitatea cererii în întreprinderi și reduce riscul de „creștere bruscă într-un trimestru”.
Infrastructura AI: cifra principală care contează
Cel mai important punct de date pentru piață a fost 2,1 miliarde de dolari din comenzi de infrastructură AI de la hyperscaleri în trimestru. Cisco se așteaptă ca acest flux să depășească 5 miliarde de dolari în anul fiscal 2026. Semnificația este clară: AI la Cisco nu mai este doar o poveste – începe să se traducă în volume semnificative și ar putea susține creșterea în următoarele trimestre.
Orientări: traiectorie stabilă, dar riscul tarifar rămâne
- Q3 AF 2026: venituri 15,4-15,6 miliarde de dolari; EPS non-GAAP 1,02-1,04 dolari.
- Anul fiscal 2026: venituri 61,2-61,7 miliarde de dolari; EPS non-GAAP 4,13-4,17 dolari.
- De remarcat că previziunile privind EPS includ impactul estimat al tarifelor, pe baza politicii comerciale actuale.
De ce piața nu „recompensează” imediat rezultatele peste așteptări
O scădere post-raportare, în ciuda unei performanțe peste așteptări, nu este neobișnuită pentru companiile tehnologice mature cu capitalizare mare. Investitorii ar putea reacționa la contextul general (preocupări legate de încetinirea economiei, costuri de finanțare, prudență în ceea ce privește cheltuielile de capital) și la faptul că veniturile din servicii au scăzut cu 1% față de anul precedent, în timp ce creșterea este determinată în principal de produse. Pe scurt: trimestrul a fost puternic, dar piața încă îl filtrează prin prisma ciclicității și a întrebării privind durabilitatea cererii de hyperscalere.
În viitor, cheia va fi menținerea creșterii de două cifre a comenzilor și dacă infrastructura AI va rămâne o sursă de cerere repetabilă, mai degrabă decât un singur val de achiziții. Investitorii vor urmări, de asemenea, capacitatea Cisco de a proteja marjele în contextul intensificării concurenței în arena „AI fabric” și al potențialelor fricțiuni în politica comercială.
Cisco Systems și Netflix (interval zilnic)
Sursa: xStation5
Sursa: xStation5
Rezumatul zilei: Piața recuperează pierderile și așteaptă reducerea ratelor dobânzilor
