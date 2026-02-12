Howmet Aerospace crește cu 10% după ce profiturile au atins o capitalizare de piață de 100 de miliarde de dolari 📈

Howmet Aerospace (HWM.US) se află în centrul unuia dintre cele mai puternice cicluri ascendente din industria aerospațială și de apărare din ultimii ani. Compania a înregistrat un randament total de peste 80% de la an la an, iar ultimele rezultate trimestriale nu au făcut decât să consolideze acest impuls. Fundamentele rămân solide: fluxurile de numerar sunt în creștere, bilanțul este disciplinat, iar piața prețuiește acum o execuție aproape perfectă a strategiei de creștere. În trimestrul al patrulea, Howmet a raportat: EPS non-GAAP: 1,05 dolari (față de consensul de 0,97 dolari)

Venituri: 2,2 miliarde de dolari (+16% față de anul precedent)

Vânzări comerciale în sectorul aerospațial: +13% față de anul precedent Reacția pieței a fost clar pozitivă, acțiunile crescând cu aproape 10% după publicarea rezultatelor. Compania a emis, de asemenea, orientări constructive pentru 2026, solicitând: Venituri: aproximativ 9,1 miliarde USD

EPS ajustat: aproximativ 4,45 USD

Flux de numerar liber: aproimativ. 1,6 miliarde USD Pentru întregul an: Venituri: +11% față de anul precedent, până la 8,25 miliarde USD

EBITDA ajustat: +26% față de anul precedent, până la 2,4 miliarde USD

EPS ajustat: +40% față de anul precedent, până la 3,77 USD

Flux de numerar disponibil: 1,43 miliarde USD În același timp, Howmet și-a redus raportul datorie netă/EBITDA la 1,0x, a achitat o parte din datorii, a efectuat răscumpărări de acțiuni și a majorat semnificativ dividendele, subliniind calitatea și reziliența generării de numerar. Fundamentele: cerere puternică într-un mediu ciclic Creșterea Howmet este susținută de: Cererea susținută în aviația comercială și calitatea ridicată a produselor

Un segment de apărare dinamic ( Defense Aerospace +21% față de anul precedent în 2025 )

Creșterea bugetelor de apărare în SUA și Europa

Levierul operațional alături de creșterea veniturilor cu două cifre În același timp, compania menține cheltuieli de capital ridicate, ceea ce poate limita creșterea FCF pe termen scurt, dar îi consolidează poziția competitivă pe termen lung. Cu un EPS estimat pentru 2026 de aproximativ 4,45-4,50 dolari, piața evaluează Howmet la peste 50x câștigurile pe 12 luni, în timp ce P/E-ul depășește 60x. Aceste multiplicatori sunt tipici pentru companiile tehnologice cu creștere rapidă, mai degrabă decât pentru un producător tradițional de componente aerospațiale, chiar și unul care operează cu o eficiență excepțională. Presupunând o creștere pe termen lung a EPS de peste 15%, multiplicatorii actuali implică în continuare un scenariu foarte optimist de continuare a ciclului ascendent, cu perturbări limitate. Riscuri cheie de monitorizat Volatilitate potențială a cheltuielilor de apărare

Riscul de încetinire a livrărilor în programele cheie (de exemplu, F-35)

Presiune concurențială în domeniul componentelor aerospațiale

Cheltuieli de capital ridicate în cazul în care ciclul se slăbește

Escaladarea tensiunilor comerciale și impactul tarifelor Situația tehnică și sentimentul Momentumul rămâne excepțional de puternic, acțiunile atingând niveluri record și situându-se clar peste mediile mobile pe termen lung. O astfel de configurație atrage adesea capitalul de moment și poate susține tendința chiar și la evaluări premium. Pe de altă parte, distanța semnificativă față de media mobilă pe 200 de zile crește vulnerabilitatea la o corecție în cazul în care sentimentul se schimbă. Howmet Aerospace rămâne unul dintre liderii actualului ciclu aerospațial și de apărare. Fundamentele sunt solide, bilanțul este sănătos, iar creșterea profiturilor este robustă. Cu toate acestea, evaluarea necesită o execuție aproape perfectă și un context macroeconomic și bugetar favorabil apărării. Din perspectivă analitică, acesta este un operator de înaltă calitate, dar la multiplii actuali, piața a inclus în prețuri deja o mare parte din scenariul optimist. Următoarea etapă pentru acțiuni va depinde probabil de durabilitatea ciclului aviației comerciale și de apărare și de capacitatea Howmet de a-și menține ritmul actual de creștere a câștigurilor. Sursa: xStation5

