US100 pierde 1% 📉

Acțiunile Goldman Sachs și BlackRock sunt în scădere înainte de deschiderea sesiunii, în ciuda rapoartelor solide privind veniturile din al treilea trimestru

Acțiunile americane au scăzut după ce China a intensificat disputa comercială cu Statele Unite, reaprinzând temerile privind o nouă confruntare între Beijing și Washington. Escaladarea survine într-un moment în care acțiunile par deja supraevaluate după o perioadă de creștere care a durat câteva luni. China a anunțat sancțiuni împotriva entităților americane legate de unul dintre cei mai mari constructori navali din Coreea de Sud și a semnalat că ar putea urma și alte măsuri. Investitorii se concentrează acum asupra începutului neoficial al sezonului de raportare a rezultatelor financiare, acțiunile BlackRock înregistrând o scădere de aproape 1% în premarket, în ciuda unui raport solid privind rezultatele financiare din al treilea trimestru; de asemenea, acțiunile Goldman Sachs au înregistrat o scădere de 2% după publicarea raportului. Traderii vor urmări cu atenție informațiile privind sustenabilitatea investițiilor legate de AI și posibilele consecințe ale creșterii tarifelor comerciale în lunile următoare. US100 scade astăzi cu 1%, ajungând la 24.600 de puncte și încercând să se mențină peste EMA50. Scăderea sub 24.300 de puncte ar putea deschide calea către o corecție masivă. Sursa: xStation 5

