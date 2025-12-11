US100 pierde după rezultatele Oracle 📉

Câștigurile obținute în urma deciziei Fed s-au evaporat rapid, deoarece rezultatele dezamăgitoare ale Oracle (ORCL.US) au afectat sentimentul pieței și au lovit puternic acțiunile din sectorul tehnologic. Investitorii și-au îndreptat atenția de la perspectiva unor noi reduceri ale ratei dobânzii către fundamentele sectorului tehnologic, unde reapar îngrijorările legate de evaluările exagerate, cheltuielile excesive pentru infrastructura de AI și randamentele lente ale capitalului investit. Acțiunile legate de AI au fost supuse presiunii după publicarea rezultatelor Oracle: Nvidia și AMD au scăzut cu aproximativ 1%, în timp ce CoreWeave a scăzut cu aproape 4%. Contractele futures Nasdaq 100 ( US100 ) au scăzut cu peste 1,5% la minimul zilei, antrenând în jos acțiunile tehnologice asiatice. În prezent, US100 este în scădere cu aproximativ 0,8%, în timp ce US500 se retrage cu 0,6%. În Asia, acțiunile SoftBank, strâns legate de OpenAI, au scăzut cu peste 8% la Tokyo.

Acțiunile Oracle au scăzut cu peste 10% în tranzacțiile după închiderea bursei, după ce veniturile din al doilea trimestru fiscal au fost cu mult sub așteptările pieței. Slăbiciunea este deosebit de dureroasă, având în vedere poziționarea Oracle în boom-ul AI și îngrijorările crescânde cu privire la evaluările umflate din întregul sector.

Compania a dezvăluit o creștere a cheltuielilor pentru centrele de date AI și infrastructura hardware, dar rezultatele sugerează că monetizarea progresează mai lent decât sperau investitorii. Dezechilibrul dintre creșterea costurilor și creșterea mai lentă a veniturilor ridică noi îngrijorări.

Bitcoin a scăzut astăzi cu peste 2,5%, ștergând creșterea de după decizia Fed de la 94.000 USD înapoi la 90.000 USD — un semn clar al revenirii aversiunii față de risc pe piață. US100 încearcă să se stabilizeze după vânzarea masivă și a revenit peste media mobilă exponențială de 200 de ore. În ciuda volatilității de la sfârșitul toamnei, Nasdaq 100 este încă în creștere cu aproape 22% în acest an, în timp ce indicele MSCI Global Equity rămâne cu peste 20% în câștig față de începutul anului, fiind pe cale să înregistreze cea mai bună performanță anuală din 2019. Sursa: xStation5 Bitcoin a șters aproape instantaneu câștigurile legate de Fed, odată cu rularea contractelor futures din SUA. Sursa: xStation5 Oracle îngrijorează Wall Street - dar ar trebui să o facă? În loc să calmeze piețele, raportul trimestrial al Oracle a reaprins dezbaterea cu privire la faptul dacă s-a mers prea departe cu cheltuielile pentru infrastructura AI. Este îngrijorarea justificată? Reamintim că, în septembrie, Oracle a încheiat un contract de mare anvergură, pe cinci ani, în valoare de 300 de miliarde de dolari, cu OpenAI, pentru capacitate de calcul, ceea ce a dus la o creștere notabilă a acțiunilor într-o singură sesiune. După acest anunț, Larry Ellison a devenit pentru scurt timp cea mai bogată persoană din lume. În ultimele șase luni, compania a semnat contracte suplimentare în valoare de aproximativ 385 de miliarde de dolari, inclusiv cu Nvidia și Meta Platforms, însă optimismul în jurul acțiunilor este în scădere. În ultimul trimestru, Oracle a înregistrat un profit de 2,26 dolari pe acțiune, cu mult peste prognoza de 1,64 dolari, dar veniturile trimestriale s-au ridicat la 16,06 miliarde de dolari, sub așteptările de 16,2 miliarde de dolari. În ciuda dezamăgirii, Oracle a înregistrat totuși o creștere a veniturilor de 14% și o creștere remarcabilă de 68% a vânzărilor Oracle Cloud Infrastructure (OCI) până la 4,1 miliarde de dolari, în timp ce veniturile totale din cloud au ajuns la 7,98 miliarde de dolari (față de 7,92 miliarde de dolari prevăzute). Totuși, acest lucru nu a fost suficient pentru a satisface Wall Street.

Venitul net a crescut la 6,14 miliarde de dolari, de la 3,15 miliarde de dolari în anul precedent. Veniturile din software au scăzut cu 3%, la 5,88 miliarde de dolari, sub nivelul estimat de 6,06 miliarde de dolari. În ciuda venitului net mai mare, fluxul de numerar liber în trimestrul din noiembrie a fost negativ, de 10 miliarde de dolari, mult mai slab decât estimarea de -5,2 miliarde de dolari.

Pentru trimestrul următor, compania se așteaptă la un profit de 1,70-1,74 dolari pe acțiune și o creștere a veniturilor de 19-21% față de anul precedent. Consensul s-a situat la 1,72 dolari pe acțiune și 16,87 miliarde de dolari în venituri, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 19%. Oracle a majorat, de asemenea, cheltuielile de capital anuale planificate cu 15 miliarde de dolari, până la 50 de miliarde de dolari — o creștere de 40% — comparativ cu 21 de miliarde de dolari în anul fiscal precedent.

Veniturile semnate, dar încă nerecunoscute, au crescut la 528 de miliarde de dolari, o creștere uimitoare de 438% față de anul precedent și un salt notabil față de 455 de miliarde de dolari în trimestrul anterior. Pipeline-ul este enorm și încă în expansiune, iar Oracle se așteaptă la venituri suplimentare de 4 miliarde de dolari în anul fiscal 2027.

OpenAI s-a angajat să cheltuiască peste 300 de miliarde de dolari pentru infrastructura Oracle pe o perioadă de cinci ani, o piatră de temelie a poziției Oracle în ecosistemul AI. Provocarea pentru piețe este că această extindere agresivă a centrelor de date și a infrastructurii AI a stimulat comenzile, dar a crescut semnificativ și povara datoriilor companiei.

Oracle insistă că își va menține ratingul de credit de investiții și afirmă că o parte din finanțare va proveni de la clienții care furnizează propriile cipuri pentru instalarea în centrele de date Oracle, precum și de la furnizorii care oferă cipuri în cadrul unor contracte de leasing. Noile angajamente au ridicat cheltuielile de capital anuale previzionate la aproximativ 50 de miliarde de dolari (față de 35 de miliarde de dolari estimate în septembrie), comparativ cu 21 de miliarde de dolari în ultimul an fiscal.

Compania a răspuns la rapoartele analiștilor care sugerează că Oracle ar putea avea nevoie de peste 100 de miliarde de dolari pentru a finaliza extinderea infrastructurii sale. Oracle susține că nevoile sale reale de finanțare vor fi mai mici. În cursul trimestrului, Oracle i-a numit pe Clay Magouyrk și Mike Sicilia în funcția de noi directori executivi și a introdus o suită de agenți AI concepuți pentru a automatiza procesele financiare, de resurse umane și de vânzări. Câștigurile GAAP și ajustate au fost stimulate de un câștig înainte de impozitare de 2,7 miliarde de dolari din vânzarea participației sale în producătorul de cipuri Ampere, pe care SoftBank a acceptat să o achiziționeze pentru 6,5 miliarde de dolari. Oracle a explicat că a vândut Ampere deoarece producerea propriilor cipuri nu mai este considerată necesară din punct de vedere strategic. Compania intenționează acum să utilizeze cipurile preferate de clienții săi. Acțiunile Oracle au scăzut cu 23% în noiembrie, cea mai slabă performanță lunară a acțiunilor din 2001. Prețul rămâne cu aproximativ 30% sub nivelul maxim din septembrie, deși este încă în creștere cu peste 30% de la începutul anului, depășind Nasdaq. Sursa: xStation5 Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."