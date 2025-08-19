📉 US100 scade cu 1,4%

Vânzările masive din sectorul tehnologic afectează Wall Street; produsele de bază înregistrează creșteri O corecție în sectorul tehnologic urmează rezultatelor solide ale Home Depot, care alimentează dezbaterea privind viitoarele reduceri ale ratei dobânzii în SUA. Contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) conduc declinul, în timp ce US30 și US500 rezistă mai bine datorită expunerii mai reduse la acțiunile din sectorul tehnologic. Sectoarele semiconductorilor și software-ului sunt responsabile pentru pierderile de astăzi. Mișcări cheie: Acțiunile Nvidia (NVDA.US) sunt în scădere cu peste 3%, cu scăderi similare la Taiwan Semiconductor și Broadcom, aceasta din urmă înregistrând o scădere de aproape 4%.

Intel (INTC.US: +7%) se redresează după ce guvernul SUA și SoftBank din Japonia au anunțat planuri de achiziționare a unei participații combinate de 10% în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari.

În sectorul software, acțiunile Palantir (PLTR.US) scad cu aproape 10%, în timp ce Oracle (ORCL.US) și Applovin (APP.US) sunt, de asemenea, sub presiune. Palo Alto Networks (PANW.US: +4%) înregistrează un câștig notabil după publicarea rezultatelor financiare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Contractele futures pe indicele Nasdaq 100 sunt în scădere cu aproape 1,4% astăzi, indicatorul RSI scăzând sub 20, semnalând condiții de supravânzare. Volumul vânzărilor a dominat timp de câteva ore. Sursa: xStation5 Volatilitatea sectorială în cadrul indicelui S&P 500. Sursa: Bloomberg Finance LP Dezvoltatorii imobiliari și producătorii de bunuri de larg consum înregistrează cele mai mari creșteri. Optimismul din sectorul imobiliar este alimentat de datele privind numărul construcțiilor de locuințe începute, care este peste așteptări, și de comentariile secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, potrivit cărora reducerile ratei dobânzii de referință ale Fed vor sprijini în primul rând piața imobiliară. În același timp, rezultatele Home Depot au completat imaginea dinamicii solide a veniturilor în rândul marilor retaileri și a rezistenței acestora la tarifele impuse de Trump. Deși veniturile, vânzările și profiturile sale au fost ușor sub așteptări, compania și-a menținut previziunile, în ciuda incertitudinilor legate de tarife și de posibila încheiere a armistițiului comercial dintre SUA și China. Acest optimism ar putea readuce atenția investitorilor asupra acțiunilor defensive, care au rămas în urmă din cauza încrederii neclintite în sectorul tehnologic. Creșterile sunt susținute și de așteptările privind reducerile de rate Cu toate acestea, o combinație de date macroeconomice relativ solide din SUA și riscurile inflaționiste persistente — confirmate de ultimul raport PPI, sondajul Universității din Michigan și, acum, de câștigurile retailerilor — ar putea sugera că Fed va evita relaxarea politicii monetare prea devreme, chiar dacă presiunea exercitată de Trump asupra băncii centrale crește. Departamentul Comerțului al SUA a adăugat astăzi încă 407 produse pe lista tarifelor pentru aluminiu și oțel. Datele arată că firmele americane din sectorul cuprului majorează prețurile, în contextul în care amenințările lui Trump cu impunerea de tarife s-au atenuat semnificativ. Producătorii de sârmă beneficiază de această „putere de stabilire a prețurilor”, iar alte industrii ar putea urma acest exemplu. PLTR.US (interval zilnic) Acțiunile Palantir conduc astăzi declinul acțiunilor cu capitalizare mare, testând media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile (linia portocalie). Sursa: xStation5

