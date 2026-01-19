🚨 US100 scade cu 1,5%, ștergând câștigurile din acest an pe fondul temerilor legate de războiul comercial 📉

Contractele futures Nasdaq 100 (US100) au scăzut astăzi cu peste 1,5%, coborând sub nivelurile înregistrate la deschiderea sesiunii din 2 ianuarie 2026 și ștergând toate câștigurile înregistrate de la începutul anului. Tranzacțiile cu acțiuni în numerar din SUA vor fi închise astăzi din cauza unei sărbători naționale, dar piețele au reacționat în mod clar la știrile din weekend. Donald Trump a anunțat tarife de 10% pentru principalele economii ale UE și Marea Britanie (care ar urma să intre în vigoare la 1 februarie ) și a amenințat că va majora rata la 25% dacă acordul de cumpărare a Groenlandei nu va fi finalizat. Investitorii consideră această măsură excesivă: dolarul s-a depreciat în loc să se aprecieze, iar sentimentul general de risc s-a deteriorat. O potențială escaladare a relațiilor dintre Washington și Bruxelles ar putea avea, de asemenea, consecințe semnificative pentru firmele tehnologice americane care operează în Europa. Indicele german DAX a scăzut cu peste 1,2%. Scăderea indicelui US100 este deosebit de îngrijorătoare, având în vedere că rezultatele record recente ale TSMC și euforia din sectorul semiconductorilor nu au reușit să împingă indicele către noi maxime. De luni de zile, acțiunile companiilor de software sunt sub presiune, cu scăderi de la Salesforce la ServiceNow. Meta Platforms și Microsoft au rămas, de asemenea, în urmă . Dacă tema tarifelor rămâne pe agenda de lucru, o corecție mai profundă a acțiunilor americane devine mai probabilă. În același timp, pare nerealist ca acordul cu Groenlanda să fie finalizat înainte de 1 februarie. Sursa: xStation 5

