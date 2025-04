US30 scade cu 1,3%, presat de prăbușirea cu 20% a acțiunilor United Health Group în premarket 📉

Contractele futures pe Dow Jones Industrial Average (US30) sunt în scădere cu aproape 1,3%, după ce unul dintre cei mai mari constituenți ai indicelui și cel mai mare asigurător de sănătate din SUA, UnitedHealth Group (UNH.US), a suferit o depreciere cu aproape 20% în premarket. Compania și-a redus estimările pentru întregul an, citând creșterea costurilor, și a raportat venituri și câștiguri pe acțiune sub așteptări. Adăugarea a 780.000 de clienți noi de la începutul anului nu s-a tradus în profituri mai mari. Rezultatele au fost afectate negativ de schimbările în mixul de membri din cadrul Optum Health, care au dus la niveluri mai scăzute de rambursare.

Atât UnitedHealth, cât și sectorul mai larg al asistenței medicale din SUA s-au confruntat cu presiuni ridicate asupra costurilor de la mijlocul anului 2023. În primul trimestru, rezultatele UNH au fost îngreunate și mai mult de o creștere puternică a cererii Medicare în rândul populației vârstnice. În timp ce acțiunile UnitedHealth scad înainte de deschidere, alte acțiuni din domeniul sănătății, cum ar fi Cigna, Elevance Health, Humana și CVS Health, sunt, de asemenea, tranzacționate în scădere. Orientarea dezamăgitoare umbrește câștigurile În Q1 2025, UnitedHealth a raportat venituri de 109,6 miliarde de dolari, în creștere cu 9,8 miliarde de dolari de la an la an și cu 9,1 miliarde de dolari de la trimestru la trimestru. Profitul operațional a ajuns la 9,1 miliarde de dolari, reprezentând o creștere puternică de aproape 13% atât de la an la an, cât și în mod secvențial. Marja netă s-a situat la 5,7%, comparativ cu 5,5% în Q4 2024. Rata asistenței medicale a crescut la 84,8%, față de 84,3% cu un an înainte. Conducerea și-a reafirmat intenția de a implementa acțiuni corective și de a-și menține obiectivul de creștere a EPS pe termen lung de 13-16% anual. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Nu rezultatele trimestriale, ci perspectivele semnificativ reduse au declanșat una dintre cele mai puternice scăderi ale prețului acțiunilor din istoria UNH. Compania se așteaptă acum ca EPS ajustat pentru 2025 să se încadreze între 26,00 USD și 26,50 USD, în scădere de la nivelul anterior de 29,50 USD - 30,00 USD. Analiștii intervievați de LSEG se așteptau la peste 29,70 USD pe acțiune în acest an. Optum Health intenționează în continuare să își extindă modelul de îngrijire bazat pe valoare pentru a include 650.000 de pacienți noi în 2025. Alte aspecte financiare importante Flux de numerar operațional: 5,5 miliarde de dolari

Capital total returnat acționarilor prin dividende și răscumpărări: aproape 5 miliarde de dolari

Randamentul capitalului propriu (ROE): 26,8% Acțiunile UNH.US (interval D1) În premarket, acțiunile UNH sunt cotate în jurul valorii de 470 USD, ceea ce sugerează un potențial test al retragerii Fibonacci de 38,2% din creșterea din 2020 și o scădere de aproape 10% sub EMA de 200 de zile (linia roșie). Sursa: xStation 5

