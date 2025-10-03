US500 atinge un nou maxim istoric📈Applied Materials pierde teren, RareEarth USA crește pe fondul zvonurilor privind un acord cu SUA

USA Rare Earth, o companie minieră de pământuri rare în fază incipientă, câștigă pe fondul speculațiilor privind un potențial acord cu guvernul SUA.

USA Rare Earth, o companie minieră de pământuri rare în fază incipientă, câștigă pe fondul speculațiilor privind un potențial acord cu guvernul SUA.

USA Rare Earth, o companie minieră de pământuri rare în fază incipientă, câștigă pe fondul speculațiilor privind un potențial acord cu guvernul SUA.

USA Rare Earth, o companie minieră de pământuri rare în fază incipientă, câștigă pe fondul speculațiilor privind un potențial acord cu guvernul SUA.

USA Rare Earth, o companie minieră de pământuri rare în fază incipientă, câștigă pe fondul speculațiilor privind un potențial acord cu guvernul SUA.

USA Rare Earth, o companie minieră de pământuri rare în fază incipientă, câștigă pe fondul speculațiilor privind un potențial acord cu guvernul SUA.

Acțiunile Applied Materials sunt în scădere după ce compania a avertizat că politica comercială a SUA va afecta veniturile.

Acțiunile Applied Materials sunt în scădere după ce compania a avertizat că politica comercială a SUA va afecta veniturile.

Acțiunile Applied Materials sunt în scădere după ce compania a avertizat că politica comercială a SUA va afecta veniturile.

Acțiunile Applied Materials sunt în scădere după ce compania a avertizat că politica comercială a SUA va afecta veniturile.

Acțiunile Applied Materials sunt în scădere după ce compania a avertizat că politica comercială a SUA va afecta veniturile.

Acțiunile Applied Materials sunt în scădere după ce compania a avertizat că politica comercială a SUA va afecta veniturile.

US500 se îndreaptă către noi maxime istorice, apropiindu-se de nivelul de 6.800 de puncte după datele mai slabe ISM pentru sectorul serviciilor din SUA.

US500 se îndreaptă către noi maxime istorice, apropiindu-se de nivelul de 6.800 de puncte după datele mai slabe ISM pentru sectorul serviciilor din SUA.

US500 se îndreaptă către noi maxime istorice, apropiindu-se de nivelul de 6.800 de puncte după datele mai slabe ISM pentru sectorul serviciilor din SUA.

US500 se îndreaptă către noi maxime istorice, apropiindu-se de nivelul de 6.800 de puncte după datele mai slabe ISM pentru sectorul serviciilor din SUA.

US500 se îndreaptă către noi maxime istorice, apropiindu-se de nivelul de 6.800 de puncte după datele mai slabe ISM pentru sectorul serviciilor din SUA.

US500 se îndreaptă către noi maxime istorice, apropiindu-se de nivelul de 6.800 de puncte după datele mai slabe ISM pentru sectorul serviciilor din SUA.

Piețele continuă să crească, în ciuda probabilității tot mai mari de prelungire a blocajului guvernamental din SUA (Kalshi estimează aproximativ 14 zile).

Piețele continuă să crească, în ciuda probabilității tot mai mari de prelungire a blocajului guvernamental din SUA (Kalshi estimează aproximativ 14 zile).

Piețele continuă să crească, în ciuda probabilității tot mai mari de prelungire a blocajului guvernamental din SUA (Kalshi estimează aproximativ 14 zile).

Piețele continuă să crească, în ciuda probabilității tot mai mari de prelungire a blocajului guvernamental din SUA (Kalshi estimează aproximativ 14 zile).

Piețele continuă să crească, în ciuda probabilității tot mai mari de prelungire a blocajului guvernamental din SUA (Kalshi estimează aproximativ 14 zile).

Piețele continuă să crească, în ciuda probabilității tot mai mari de prelungire a blocajului guvernamental din SUA (Kalshi estimează aproximativ 14 zile).

Aspecte esențiale Piețele continuă să crească, în ciuda probabilității tot mai mari de prelungire a blocajului guvernamental din SUA (Kalshi estimează aproximativ 14 zile).

US500 se îndreaptă către noi maxime istorice, apropiindu-se de nivelul de 6.800 de puncte după datele mai slabe ISM pentru sectorul serviciilor din SUA.

Acțiunile Applied Materials sunt în scădere după ce compania a avertizat că politica comercială a SUA va afecta veniturile.

USA Rare Earth, o companie minieră de pământuri rare în fază incipientă, câștigă pe fondul speculațiilor privind un potențial acord cu guvernul SUA.

Piețele continuă să crească, în ciuda probabilității tot mai mari de prelungire a blocajului guvernamental din SUA (Kalshi estimează aproximativ 14 zile).

US500 se îndreaptă către noi maxime istorice, apropiindu-se de nivelul de 6.800 de puncte după datele mai slabe ISM pentru sectorul serviciilor din SUA.

Acțiunile Applied Materials sunt în scădere după ce compania a avertizat că politica comercială a SUA va afecta veniturile.

USA Rare Earth, o companie minieră de pământuri rare în fază incipientă, câștigă pe fondul speculațiilor privind un potențial acord cu guvernul SUA. Indicele US500 urcă către noi maxime istorice, în timp ce indicatorul RSI a trecut peste 73 de puncte, semnalând un optimism puternic și un impuls ascendent pe piața mai largă, în ciuda închiderii guvernului. Interesant este că, după 86% din închiderile anterioare, S&P 500 s-a tranzacționat la un nivel mai ridicat 12 luni mai târziu, cu un câștig mediu de +12,7%, deși a încheiat închiderea la un nivel mai ridicat în doar aproximativ 55% din cazuri. Motivul se află în istorie: închiderile din anii 1970 și 1980 au fost adesea însoțite de vânzări masive. Cu toate acestea, din 1995, S&P 500 a avansat după fiecare închidere ulterioară. Din punct de vedere macroeconomic, datele ISM au arătat o scădere notabilă a comenzilor noi, ceea ce a împiedicat cifra principală să îndeplinească previziunile; între timp, subindicii privind ocuparea forței de muncă și prețurile au înregistrat ușoare creșteri, depășind așteptările. Sursa: xStation5 Știri bursiere Applied Materials (AMAT.US) a scăzut cu aproximativ 2% după ce gigantul din sectorul echipamentelor semiconductoare a avertizat că veniturile sale fiscale pentru 2026 ar putea scădea cu 600 de milioane de dolari. Scăderea provine dintr-o nouă regulă introdusă de Biroul pentru Industrie și Securitate al Departamentului de Comerț al SUA, care se așteaptă să afecteze vânzările viitoare.

Freeport-McMoRan (FCX) a câștigat 1,3% după ce UBS a ridicat ratingul producătorului de cupru și aur de la “meutral” la “buy” , semnalând o mai mare încredere în perspectivele companiei.

Baidu (BIDU.US) a avansat cu aproape 2% după ce Morgan Stanley a ridicat ținta de preț pentru operatorul chinez de motoare de căutare de la 100 la 140 de dolari, reflectând așteptări de creștere mai puternice.

USA Rare Earth (USAR.US) a crescut cu aproximativ 10% după ce CNBC a raportat că această companie se află în discuții directe cu administrația Trump. Știrea a alimentat speculațiile privind un potențial acord cu guvernul SUA, sporind optimismul investitorilor.

Maplebear (CART.US) , compania-mamă a Instacart, a scăzut cu aproximativ 1,5% după ce Tom Champion de la Piper Sandler a retrogradat acțiunile de la “ overweight” la “neutral” , invocând intensificarea concurenței în sectorul serviciilor de livrare.

Tronox Holdings (TROX.US) a scăzut cu aproape 3% după ce JPMorgan a redus ratingul de la “ overweight” la “neutral” , indicând deteriorarea condițiilor din industria dioxidului de titan, care ar putea afecta performanța pe termen scurt. Date ISM privind sectorul serviciilor din SUA – luna septembrie PMI: actual 50,0 (prognoză 51,7; anterior 52,0)

Ocuparea forței de muncă: actual 47,2 (prognoză 46,6; anterior 46,5)

Comenzi noi: actual 50,4 (prognoză 54,0; anterior 56,0)

Prețuri plătite: actual 69,4 (prognoză 68,0; anterior 69,2) Date tehnice (AMAT.US & FCX.US) Applied Materials (AMAT.US): Acțiunile s-au retras după ce au atins retragerea Fibonacci de 71,6% a raliului din iunie 2024. Primul suport semnificativ în scenariul de corecție se situează în jurul valorii de 205 USD, definit de reacțiile anterioare ale prețurilor și de retragerea Fibonacci de 61,8%. Sursa: xStation5 Freeport-McMoRan (FCX.US): Acțiunile încearcă să revină la o tendință ascendentă, înregistrând o revenire în formă de V față de recentul minim al prețului, de aproape 32 USD. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."