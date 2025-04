US500 pierde 0,4% înainte de raportul ADP din SUA și Ziua Eliberării 📉

Astăzi, la 15:15 ora României, vom primi primul raport privat al pieței muncii din SUA pentru luna martie - datele privind ocuparea forței de muncă ADP - înainte de publicarea oficială a NFP de vineri. Consensul Bloomberg se așteaptă la o creștere moderată de aproximativ 120.000 de noi locuri de muncă, indicând o îmbunătățire față de 77.000 din februarie, care a marcat cel mai scăzut rezultat din iulie 2024. Piața muncii va fi în centrul atenției pe Wall Street. Având în vedere comentariile recente ale membrilor Rezervei Federale și îngrijorările tot mai mari cu privire la încetinirea economică și recesiune, un raport sub așteptări ar putea declanșa o reacție negativă din partea indicilor bursieri. Piețele speră la date care să sugereze că economia SUA nu se contractă rapid.

O performanță solidă a pieței muncii din sectorul privat ar fi binevenită, având în vedere accelerarea anticipată a concedierilor din sectorul public din SUA față de nivelurile actuale. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Așteptările rămân prudente din cauza turbulențelor economice recente, în special din cauza publicării anticipate astăzi a unor noi măsuri tarifare americane, care ar putea afecta sentimentul privind ocuparea forței de muncă. Incertitudinea persistentă pare să descurajeze deciziile de angajare, chiar dacă activitatea de bază nu a încetinit încă semnificativ. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P., ADP Research Institute, Macrobond Presiunea din partea indicelui ISM Un factor care susține cazul unei potențiale surprize în scădere în datele de astăzi este citirea foarte slabă a ocupării forței de muncă ISM. Raportul de fabricație de ieri pentru luna martie a arătat o scădere bruscă la 44,7 puncte. O astfel de scădere ar putea semnala o slăbiciune suplimentară pe piața muncii.



Este demn de remarcat faptul că raportul NFP de luna trecută (utilizat aici în loc de ADP pentru contextul istoric) a venit cu mult peste cifra ADP, explicând parțial divergența actuală dintre NFP și datele ISM privind ocuparea forței de muncă. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P, ADP Research Institute, Macrobond, BLS Politica comercială a lui Trump în centrul atenției Deși publicarea ADP de astăzi este importantă în condiții normale, aceasta ar putea avea o pondere mai mică de data aceasta. Atenția pieței este concentrată pe publicarea viitoare a noii liste de tarife comerciale americane, așteptată la 22:00 ora României. Raportul ADP vine într-un moment critic deoarece întreprinderile se confruntă cu o incertitudine politică tot mai mare, inclusiv cu tariful de 25% aplicat recent importurilor de automobile și cu așteptări privind noi acțiuni comerciale. Creșterea mai slabă decât se aștepta a numărului de locuri de muncă în februarie - cu mult sub cele 140.000 prevăzute - a evidențiat o încetinire în sectoare precum comerțul cu amănuntul și transporturile, determinată de preocupările legate de tarife și de cheltuielile prudente ale consumatorilor. În martie, sectoarele orientate către consumatori, cum ar fi turismul și ospitalitatea, ar putea demonstra o rezistență relativă, în timp ce industria prelucrătoare ar putea continua să rămână în urmă din cauza tensiunilor comerciale actuale. Cum ar putea reacționa piața? Anunțul de astăzi al lui Trump privind tarifele ar putea influența puternic modul în care piețele interpretează raportul ADP. Dacă noile tarife marchează o nouă escaladare a restricțiilor comerciale, orice creștere a locurilor de muncă ar putea fi considerată temporară, în timp ce cifrele dezamăgitoare ar fi considerate și mai negative. Acest lucru ar putea susține cererea de active de refugiu precum aurul și ar putea afecta indicii bursieri. În schimb, o poziție mai moderată privind tarifele ar putea spori încrederea în perspectivele pieței muncii și ar reduce temerile legate de o încetinire iminentă. Indiferent de rezultat, reacția pieței la raportul ADP este probabil să fie de scurtă durată. Astăzi, investitorii se vor concentra pe discursul lui Trump de la 22:00 ora României. US500 (interval D1)

Sursa: xStation 5

