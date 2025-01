⌚US500 se redresează înainte de NFP

📈 Contractele futures pe acțiunile americane reduc pierderile anterioare din sesiunea de tranzacționare din Asia, investitorii așteptând raportul crucial privind salariile din sectorul nonagricol. Biroul de Statistică a Muncii din SUA va publica datele privind ocuparea forței de muncă la 15:30 ora României. Economiștii intervievați de Bloomberg prognozează că cifra NFP se va situa între 160.000 și 165.000.

Se așteaptă ca rata șomajului să rămână stabilă la 4,2%, deși unele prognoze sugerează o posibilă creștere la 4,3%.

Consensul pieței indică o creștere puternică a ocupării forței de muncă în SUA pentru luna decembrie. În timp ce consensul se concentrează în jurul valorii de 160.000 - 165.000, Bloomberg Economics anticipează o cifră cu până la 100.000 mai mare, citând sezonalitatea datelor. Se preconizează că numărul de salariați din sectorul privat va crește cu 135.000, o cifră care va fi pusă în balanță cu raportul dezamăgitor ADP, care a indicat doar 122.000 de noi locuri de muncă. Teoretic, citirea de astăzi este așteptată să fie mai puternică, peste medie, datorită compensării creșterii scăzute a ocupării forței de muncă în octombrie, când SUA a fost afectată de uragane. Piața forței de muncă din SUA rămâne stabilă, după cum reiese din cererile inițiale de ajutor de șomaj care se situează în jurul valorii de 200.000. Caracterul sezonier al lunii decembrie legat de angajările de sărbători ar trebui, teoretic, să susțină o valoare mai mare a NFP. Cu toate acestea, din perspectiva Rezervei Federale, datele privind salariile vor fi esențiale. Previziunile consensului nu indică niciun foc de artificii și indică menținerea ratei de creștere anuală la 4,0% pe an, iar rata de creștere lunară scade la 0,3% pe lună de la 0,4% pe lună. O surpriză ascendentă de 0,5% de la o lună la alta sau mai mult ar putea semnala o posibilă reapariție a presiunilor inflaționiste. Recent, a existat o îmbunătățire semnificativă a sentimentului întreprinderilor mici din SUA, ceea ce ar trebui să sprijine o revenire a angajărilor. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB. Fondul de salarii din SUA continuă să înregistreze o creștere sănătoasă de peste 2% pe an. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB. Se concentrează Fed în continuare pe date? Fed și-a schimbat abordarea politicii monetare în ultima perioadă, semnalând că nu este nevoie de reduceri iminente ale ratelor, deși încă din septembrie a declarat că va acorda o atenție sporită pieței muncii. În prezent, piața muncii nu reprezintă o amenințare. Cu toate acestea, un rezultat sub 100.000 și o creștere a ratei șomajului ar putea determina Fed să își reevalueze perspectivele de politică monetară cu o lentilă mai dovish. Dacă datele rămân puternice, tendințele actuale ale pieței ar trebui să persiste. Reacția potențială a pieței Indicele US500 a scăzut inițial în primele ore de tranzacționare după redeschidere, dar a recuperat aceste pierderi de la începutul sesiunii europene. Indicele este în scădere cu mai puțin de 0,1% cu câteva ore înainte de publicarea NFP. Având în vedere tendința actuală bine stabilită a politicii monetare, o lectură solidă nu ar trebui să miște semnificativ US500. Datele bune ar putea susține indicii. Pe de altă parte, datele slabe ar putea modifica așteptările Fed, dar în același timp ar ridica îngrijorări cu privire la creșterea economică a SUA. Prin urmare, un rezultat slab al NFP ar declanșa probabil o vânzare inițială în US500. Cu toate acestea, o scădere sub 5.900 de puncte este puțin probabilă astăzi, deoarece linia ascendentă de trend, care formează și limita inferioară a unui model de triunghi ar trebui să ofere suport. Acțiunile recente ale prețurilor sugerează un interes de cumpărare peste 5.900, ceea ce ar putea împinge US500 să testeze intervalul 5.960 - 5.975 pe termen scurt. Sursa: xStation 5

