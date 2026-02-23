USDIDX: dolarul începe săptămâna sub presiunea turbulențelor comerciale 📄

Aspecte esențiale Hotărârea Curții Supreme care limitează capacitatea administrației de a impune unilateral tarife

Anunțul imediat al lui Trump privind un nou tarif global de 15%

Incertitudinea privind rambursările tarifare și potențialele dispute legale

Sprijinul perceput pentru creșterea economică în afara SUA

Incertitudinea fiscală și politică continuă în Statele Unite

Lichiditatea scăzută din Asia amplifică mișcările valutare

Dolarul american a început săptămâna sub presiune după ce Curtea Supremă a SUA a invalidat o parte semnificativă din sistemul tarifar introdus de fostul președinte Donald Trump pe baza puterilor de urgență. Inițial, hotărârea a fost percepută ca fiind pozitivă pentru creșterea globală, deoarece limitează acțiunile comerciale unilaterale ale SUA, însă Trump a răspuns rapid anunțând un nou tarif global uniform de 15% bazat pe un fundament juridic diferit. Mesajul pentru piețe a fost clar: instrumentele juridice se pot schimba, dar orientarea politicii rămâne aceeași. Din punct de vedere tehnic, indicele dolarului (DXY) încearcă să se stabilizeze după ce a testat zona de 96 de puncte, dar rămâne într-o consolidare mai largă. Combinația dintre incertitudinea juridică și continuarea politicii comerciale restrictive a declanșat o vânzare masivă a dolarului. Investitorii au început să reevalueze poziția de negociere a SUA în comerț, implicațiile fiscale și riscul unor dispute juridice prelungite privind potențialele rambursări tarifare. Cu piețele din Japonia și China închise, lichiditatea limitată a amplificat și mai mult mișcările valutare, EURUSD câștigă aproape 0,30% până la 1,1830, în timp ce USDJPY scade cu 0,25% până la 154,5580. Reacția pieței reflectă nu numai știrile comerciale, ci și un nou disconfort față de imprevizibilitatea politicii SUA.

În același timp, activele de refugiu au câștigat teren, în timp ce segmentele de piață mai riscante au fost supuse presiunii. Aurul a crescut la cel mai înalt nivel din ultimele trei săptămâni, petrolul a scăzut din cauza preocupărilor legate de cerere, în ciuda reluării negocierilor dintre SUA și Iran, iar piața criptomonedelor a înregistrat lichidări puternice de poziții.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."