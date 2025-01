USDJPY pierde 0,7% înainte de CPI 🚨

­čĺíComentariile pesimiste ale lui Ueda de la BoJ ╚Öi datele PPI mai sc─âzute din SUA consolideaz─â yenul japonez Puncte cheie pentru investitori ├«nainte de sesiunea crucial─â din aceast─â s─âpt─âm├ón─â, c├ónd pia╚Ťa va afla cele mai recente date CPI din SUA: Pia╚Ťa se a╚Öteapt─â ca presiunea infla╚Ťionist─â s─â r─âm├ón─â ridicat─â, citirea principal─â ar─ât├ónd o cre╚Ötere a pre╚Ťurilor de la an la an de 2,9%, comparativ cu citirea anterioar─â de 2,7%.

Infla╚Ťia de baz─â este a╚Öteptat─â s─â men╚Ťin─â rata actual─â de cre╚Ötere a pre╚Ťurilor la 3,3% YoY.

Ieri, pia╚Ťa a aflat c─â datele privind infla╚Ťia produc─âtorilor au fost mai mici dec├ót se a╚Ötepta, ceea ce este oarecum corelat

Yenul japonez se apreciază astăzi în urma comentariilor hawkish ale lui Ueda de la BoJ

Datele CPI mai scăzute din SUA ar putea crește și mai mult amploarea acestei aprecieri

Anun╚Ťul lui Trump privind cre╚Öterea brusc─â a tarifelor r─âm├óne un element de incertitudine ├«n crearea cererii de dolari Investitorii se confrunt─â cu o sesiune cheie a s─âpt─âm├ónii, cu datele CPI din SUA care urmeaz─â s─â fie prezentate la 15:30 ora Rom├óniei. Perechea USDJPY pierde aproape 0,7% ast─âzi, ceea ce este legat de citirea sc─âzut─â PPI din SUA ╚Öi de comentariile hawkish ale pre╚Öedintelui BoJ. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Date PPI: Indicatorul PPI: 3,3% YoY; prognoza 3,5% YoY; anterior 3,0% YoY;

Indicatorul Core PPI: 3,5% YoY; previziune 3,8% YoY; anterior 3,5% YoY; Infla╚Ťia produc─âtorilor ├«n decembrie nu a reu╚Öit s─â ├«ndeplineasc─â a╚Ötept─ârile pro dolar. At├ót citirile generale, c├ót ╚Öi cele de baz─â s-au situat sub previziuni (3,3% ╚Öi, respectiv, 3,5% YoY), sl─âbind u╚Öor a╚Ötept─ârile investitorilor hawkish privind politica monetar─â a SUA ├«n 2025. Declara╚Ťia lui Ueda: Comentariile pre╚Öedintelui Kazuo Ueda au intensificat specula╚Ťiile cu privire la o posibil─â majorare a ratei dob├ónzii la reuniunea de s─âpt─âm├óna viitoare (23-24 ianuarie). Pre╚Öedintele a subliniat discu╚Ťiile salariale promi╚Ť─âtoare de la ├«nceputul anului ╚Öi ├«nt├ólnirile recente cu directorii de sucursale, marc├ónd o schimbare semnificativ─â ├«n strategia de comunicare. Aceste comentarii, care au urmat unor declara╚Ťii prospective similare din partea vicepre╚Öedintelui Himino, au determinat ├«nt─ârirea yenului japonez. ┬á ┬á Contractele Overnight Index Swap indic─â acum o probabilitate de 71% de cre╚Ötere a ratei ├«n aceast─â lun─â, ├«n cre╚Ötere de la 60% ├«n prima parte a zilei, reflect├ónd convingerea tot mai mare a pie╚Ťei. Sursa: Bloomberg Financial LP Dinamica randamentelor Obliga╚Ťiunile guvernamentale japoneze au fost supuse presiunilor de v├ónzare, randamentele obliga╚Ťiunilor pe 2 ani ating├ónd cel mai ridicat nivel din 2008 (0,7%), iar randamentele obliga╚Ťiunilor pe 30 de ani ating├ónd un nou maxim din 2009. Opera╚Ťiunea rinban a BoJ a ├«nregistrat v├ónz─âri crescute, pun├ónd presiune suplimentar─â pe contractele futures JGB. Ce va face Fed dup─â CPI? Pia╚Ťa obliga╚Ťiunilor americane, datorit─â datelor economice mai bune, a ├«nceput s─â evalueze un pivot al FOMC de tip hawkish ╚Öi o reducere a ratei ├«n 2025. Acest lucru s-a tradus direct ├«n consolidarea monedei americane, indicele dolarului cresc├ónd cu 2,5% doar ├«n ultima lun─â. ┬á ┬á Contractele Overnight index swap sugereaz─â o reducere cu 32 de puncte de baz─â ├«n 2025, pu╚Ťin mai mult dec├ót o reducere. Sursa: Bloomberg Financial LP PPI de ieri a fost mai bun dec├ót se a╚Ötepta, oferind Wall Street speran╚Ť─â pentru continuarea politicii de relaxare. Din punct de vedere istoric, PPI ╚Öi CPI sunt corelate, dar PPI este o m─âsur─â mai dependent─â de pre╚Ťurile combustibililor, ├«n timp ce CPI este influen╚Ťat de diver╚Öi al╚Ťi factori (cum ar fi pre╚Ťurile alimentelor, pre╚Ťurile ma╚Öinilor ╚Öi chiriile). ┬á ┬á Pre╚Ťurile automobilelor arat─â o revenire la cre╚Öteri de pre╚Ťuri - p├ón─â acum mici, dar acest factor va ├«nceta s─â mai trag─â infla╚Ťia global─â ├«n jos pe termen mediu. Sursa: XTB Trump ca ÔÇ×carte s─âlbatic─âÔÇŁ ├«n puzzle-ul infla╚Ťiei Cu toate acestea, orice reac╚Ťie a perechilor legate de dolar ar putea s─â nu fie de lung─â durat─â, deoarece principalul subiect care creeaz─â incertitudine pe pia╚Ť─â pe termen lung este politica lui Trump privind cre╚Öterea dinamic─â a tarifelor. ├Än acest moment, orice zvonuri care sugerau un model mai gradual de implementare a acestora au fost rapid negate de Trump ├«nsu╚Öi, motiv pentru care pie╚Ťele sunt din ce ├«n ce mai ├«ngrijorate de modul ├«n care noua politic─â se va traduce ├«n infla╚Ťie ╚Öi, prin urmare, ├«n viitoarele decizii ale Rezervei Federale. ┬á ┬á Pia╚Ťa se a╚Öteapt─â la un salt al ratelor tarifare ╚Öi al veniturilor pe care acestea le genereaz─â pentru trezoreria guvernului. Sursa: CRFB USDJPY (Interval D1) USDJPY a intrat ├«ntr-o zon─â critic─â asociat─â cu interven╚Ťiile valutare anterioare. Dup─â comentariile de ast─âzi, perechea a sc─âzut sub EMA de 15 zile ╚Öi u╚Öor sub nivelul de retragere Fibonacci de 78,6% din mi╚Öcarea descendent─â. ╚Üintele cheie pentru v├ónz─âtori includ EMA de 30 de zile ╚Öi EMA de 50 de zile, urmate de nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% din mi╚Öcarea ascendent─â la 154,272. Indicatorul RSI semnaleaz─â divergen╚Ť─â bearish, suger├ónd sl─âbirea impulsului ascendent, ├«n timp ce MACD confirm─â sentimentul bearish. ┬á ┬á Sursa: xStation

"Acest material este o comunicare de marketing ├«n sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pie╚Ťele de instrumente financiare, ╚Öi de modificare a Directivei 2002/92 / CE ╚Öi a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investi╚Ťii sau o recomandare de informa╚Ťii sau o recomandare care sugereaz─â o strategie de investi╚Ťii ├«n sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de pia╚Ť─â ( reglementarea abuzului de pia╚Ť─â) ╚Öi de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului ╚Öi a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE ╚Öi 2004/72 / CE ╚Öi a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului ├«n ceea ce prive╚Öte standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectiv─â a recomand─ârilor de investi╚Ťii sau a altor informa╚Ťii care sugereaz─â strategii de investi╚Ťii ╚Öi pentru dezv─âluirea de interese particulare sau indica╚Ťii de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv ├«n domeniul consultan╚Ťei ├«n materie de investi╚Ťii, ├«n sensul Legii privind tranzac╚Ťionarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este preg─âtit─â cu cea mai mare diligen╚Ť─â, obiectivitate, prezint─â faptele cunoscute autorului la data preg─âtirii ╚Öi este lipsit─â de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este preg─âtit─â f─âr─â a lua ├«n considerare nevoile clientului, situa╚Ťia sa financiar─â individual─â ╚Öi nu prezint─â nicio strategie de investi╚Ťii ├«n niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofert─â de v├ónzare, oferire, abonament, invita╚Ťie la cump─ârare, reclam─â sau promovare a oric─ârui instrument financiar. XTB SA nu este responsabil─â pentru ac╚Ťiunile sau omisiunile niciunui client, ├«n special pentru achizi╚Ťionarea sau cedarea instrumente, ├«ntreprinse pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta r─âspunderea pentru nicio pierdere sau daun─â, inclusiv, f─âr─â limitare, orice pierdere care poate ap─ârea direct sau indirect, efectuat─â pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. ├Än cazul ├«n care comunicarea de marketing con╚Ťine informa╚Ťii despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate ├«n acestea, acestea nu constituie nicio garan╚Ťie sau prognoz─â cu privire la rezultatele viitoare. Performan╚Ťele anterioare nu indic─â neap─ârat rezultatele viitoare ╚Öi orice persoan─â care ac╚Ťioneaz─â pe baza acestor informa╚Ťii o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzac╚Ťionare ale niciunei persoane. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate ├«n cadrul tranzac╚Ťiilor dumneavoastr─â. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material sunt emise ├«n baza experien╚Ťei proprii a emitentului ╚Öi nu reprezint─â o recomandare individual─â, nu vizeaz─â atingerea anumitor obiective, randamente financiare ╚Öi nu se adreseaz─â nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au ├«n vedere situa╚Ťia ╚Öi persoana dumneavoastr─â deci nu recomand─âm utilizarea acestor informa╚Ťii sub orice form─â. Utilizarea informa╚Ťiilor cuprinse ├«n cadrul acestui material ├«n orice modalitate se face pe propria dumneavoastr─â r─âspundere. Acest material este emis de c─âtre un analist pentru care ├«╚Öi asum─â r─âspunderea XTB SA, persoan─â juridic─â autorizat─â de KNF ÔÇô Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."