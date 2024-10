⏬USDJPY scade înainte de NFP

USD pierde teren în fața yenului înainte de datele cheie privind piața muncii 🔎 Urmează date cheie de pe piața muncii din SUA, care pot crește așteptările pentru reduceri mai semnificative ale ratei dobânzii de către Fed și, mai important, pot spori și mai mult îngrijorările legate de o recesiune. Deși consensul pieței rămâne ridicat, semnalele recente indică faptul că piața muncii rămâne slabă și ar putea slăbi și mai mult în următoarele luni. La ce să ne așteptăm de la raportul de astăzi și cum va reacționa piața? Așteptările pieței și semnalele de pe piața muncii: Consensul pieței pentru raportul de astăzi sugerează o creștere a ocupării forței de muncă neagricole în intervalul 160-165 mii.

„Numărul zvonit” printre traderii de pe platforma Bloomberg este de 152 mii pentru citirea principală, în timp ce Bloomberg Economics sugerează o citire de 145 mii.

Citirea anterioară a fost de 114 mii.

Cea mai mică prognoză de la Bloomberg este de 100 de mii, iar cea mai mare este de 208 mii. Rezultatele sub sau peste acest interval ar putea duce la mișcări extreme ale pieței. Cel mai mare număr de prognoze indică 160 și 175 de mii, cu o mediană de 165 de mii.

Raportul ADP pentru luna august a fost slab și a indicat o creștere a ocupării forței de muncă de 99 de mii.

Raportul Challenger a arătat o creștere semnificativă a concedierilor planificate, numărul de locuri de muncă deschise conform raportului JOLTS a scăzut, Beige Book a Fed a indicat perspective economice și ale pieței muncii slabe în lunile următoare, iar subindicele ISM pentru piața muncii au indicat, de asemenea, o deteriorare a situației comparativ cu luna precedentă.

Piața se așteaptă ca rata șomajului să scadă la 4,2%, deoarece creșterea la 4,3% din raportul anterior s-a datorat unor factori excepționali. Cu toate acestea, Bloomberg Economics indică posibilitatea ca rata să rămână la 4,3%.

Din punct de vedere istoric, modificările privind ocuparea forței de muncă NFP pentru luna august au dezamăgit cu aproximativ 30 de mii, iar luna august a fost de obicei cea mai dezamăgitoare lună a anului. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Deși raportul ADP nu a fost puternic corelat cu NFP în ultimii doi ani, ultimele trei luni au arătat o scădere clară a diferenței. În cazul în care modificarea ocupării forței de muncă NFP va fi similară cu ADP, investitorii ar putea crește așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor de către Fed, ar putea vinde în continuare dolarul și acțiunile de pe Wall Street și ar putea crește expunerea la active mai sigure precum yenul sau aurul. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Cum se va comporta piața? Desigur, de multe ori în acest an, am avut situații în care totul arăta spre o lectură slabă a NFP, dar care a sfârșit prin a fi pozitivă. De asemenea, BLS a revizuit în mod clar ocuparea forței de muncă pe parcursul anului trecut.

Prin urmare, este greu de spus la ce lectură ar trebui să ne așteptăm astăzi. Cu toate acestea, orice în jur de 100 de mii sau mai puțin va slăbi cel mai probabil dolarul și, de asemenea, va slăbi indicii de pe Wall Street, indicând un risc ridicat de recesiune.

Pe de altă parte, dacă NFP iese conform așteptărilor sau mai mare, dolarul ar putea recupera pierderile recente, iar US500 ar putea încerca să își revină. JP Morgan a crescut numărul de poziții long pe yen înainte de raportul NFP de astăzi, așteptându-se la un rezultat slab. După cum arată graficul de mai jos, observăm în prezent un număr extrem de mare de poziții nete pe yen, iar situația este foarte asemănătoare cu ceea ce am văzut în 2007 și în anii următori. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB USDJPY Perechea USDJPY este astăzi aproape de nivelul 142, care este cel mai scăzut nivel înregistrat pentru pereche de la începutul lunii ianuarie a acestui an. O lectură foarte scăzută sub 100.000 și o creștere a ratei șomajului ar putea împinge perechea să scadă sub acest suport. Un rezultat în jurul valorii de 150 sau mai mare ar putea duce la o creștere corectivă către intervalul 144-145. Sursa: xStation5 US500 US500 pierde teren în mod clar înainte de raportul NFP. O valoare sub 100.000 ar putea duce la o scădere spre zona de 5.400 de puncte la nivelul de retragere Fibonacci de 50%. Citirile între 100.000 și 150.000 ar putea duce la un test al 5.450 de puncte, dar și la o revenire ulterioară din zona de cerere. Rezultate peste 150.000 și o scădere a ratei șomajului ar putea împinge indicele peste 5.500 - 5.550. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."