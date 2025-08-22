Va rămâne Powell pe o poziție hawkish❓

🏛️Discursul lui Jerome Powell la Jackson Hole astăzi, la 17:00 ora României Piețele se așteaptă ca Powell să adopte un ton dur, subliniind prioritatea combaterii inflației.

Comentariile lui Powell vor determina direcția politicii Fed la reuniunea din septembrie - piețele estimează în prezent o probabilitate de 69,3% pentru o reducere de 25 de puncte de bază.

Powell își va baza cu siguranță declarația pe datele macroeconomice pe care le-a văzut, iar acestea sunt mixte.

Pe de o parte, datele CPI și NFP au fost mai mici decât se aștepta, dar datele privind PIB-ul și PMI au surprins cu valori mai mari.

Orice semnal de prelungire a ciclului restrictiv va fi deosebit de negativ pentru companiile dependente de creditul ieftin (în principal cele cu capitalizare bursieră mai mică). În discursul său de la simpozionul de la Jackson Hole, Jerome Powell va continua cel mai probabil retorica axată pe combaterea consecventă a inflației, confirmând tonul hawkish al comunicării. Deși datele macroeconomice din iulie, atât din piața muncii, cât și din indicatorii inflației, s-au dovedit a fi mai bune decât se aștepta, FOMC continuă să sublinieze riscurile și incertitudinile persistente care planează asupra evoluției economiei. Ultima reuniune a Fed nu a dus la o decizie de reducere a ratelor, iar piața își revizuiește treptat așteptările privind o relaxare suplimentară a politicii monetare. Comentariile lui Powell vor fi esențiale pentru deciziile din septembrie, dar majoritatea semnalelor sugerează prudență și menținerea ratelor actuale. Iată principalele date macroeconomice publicate după ultima ședință a Fed și interpretarea lor în raport cu așteptările: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Inflația CPI în iulie: Rata anuală a inflației CPI a rămas la 2,7% în iulie, în linie cu previziunile (2,8%) sau ușor sub acestea. Creșterea CPI lunară a fost de 0,2%, de asemenea în linie cu așteptările, în timp ce CPI de bază a crescut mai puțin decât se prevăzuse (2,9% față de 3%). Prin urmare, datele privind inflația sunt ușor moderate în raport cu cele mai pesimiste temeri, deși se situează în continuare peste ținta Fed.

Piața muncii: În iulie, numărul locurilor de muncă din sectorul non-agricol a crescut cu doar 73.000, comparativ cu estimarea consensuală de 115.000, fiind semnificativ mai slab decât se aștepta. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că cele două rapoarte NFP anterioare au fost revizuite semnificativ în jos. Pe de altă parte, ultimele date săptămânale privind cererile noi de șomaj (cererile inițiale de șomaj) la jumătatea lunii august au fost mai mari decât se aștepta (235.000 față de 226.000 conform estimărilor). Datele privind piața muncii sunt percepute ca fiind moderate, sugerând o răcire a pieței muncii.

PIB: Ultimele date privind PIB-ul pentru al doilea trimestru au arătat o creștere de 3% (annualizată), în principal datorită importurilor mai scăzute și consumului solid, în timp ce previziunile pentru al treilea trimestru sunt mai prudente și sugerează o încetinire a creșterii.

PMI: Ultimele date PMI pentru SUA s-au dovedit a fi foarte bune și clar peste așteptările pieței. În iulie 2025, indicatorul PMI compozit a crescut la 55,1 puncte de la 52,9 în iunie, depășind previziunile anterioare și atingând un nivel maxim în ultimele 7 luni. Sectorul serviciilor a înregistrat cea mai rapidă rată de creștere din decembrie anul trecut, în timp ce producția industrială a înregistrat, de asemenea, o creștere, deși într-un ritm mai moderat. (hawkish) Cu cât ne apropiem mai mult de luna septembrie, cu atât piața își reduce pariurile pe o anumită reducere a ratei dobânzii de către Fed. În acest moment, probabilitatea ca acest lucru să se întâmple este de 69,3% (acum o săptămână era de aproape 82%). Sursa: FED Watch Tool de CME Dolarul american rămâne puternic în fața poziției potențial hawkish a președintelui Fed. Cu toate acestea, trebuie reținut faptul că așteptările pentru Jackson Hole sunt polarizate, dar majoritatea cred că Powell nu va decide o schimbare semnificativă a orientării politicii monetare, pentru a nu submina credibilitatea Fed. Declarațiile recente ale șefului băncii centrale au indicat că instituția își va menține independența în fața presiunilor politice și a presiunilor din partea administrației Donald Trump. Cu toate acestea, chiar și o ușoară schimbare a atitudinii bancherului față de ratele dobânzilor ar putea afecta semnificativ evaluarea acțiunilor, obligațiunilor și monedelor. Contextul economic, analizând datele macroeconomice, devine din ce în ce mai nefavorabil pentru menținerea ratelor ridicate (piața muncii slabă și valorile CPI mai scăzute). Discursul de astăzi, programat pentru ora 17:00 ora României, va arăta ce îl preocupă cel mai mult pe cel mai important bancher al Fed. Analiză tehnică - EURUSD Perechea EURUSD pierde teren în mod evident în sesiunea de astăzi. Amploarea scăderilor împinge perechea sub limita inferioară a intervalului istoric calculat de benzile Bollinger cu +-2 deviații standard pentru ultimele 14 sesiuni, ceea ce arată că sfârșitul săptămânii pe acest instrument a fost dominat de vânzători. Indicatorul RSI, tot pentru ultimele 14 sesiuni, coboară la cele mai scăzute niveluri de la începutul acestei luni. Tendința ascendentă pe termen lung a fost întreruptă de depășirea mediei mobile exponențiale de 50 de zile (curba albastră pe grafic, care constituie acum o rezistență tehnică importantă), dar nu se poate exclude ca media mobilă exponențială de 100 de zile (curba violetă), care a oprit recentele scăderi la sfârșitul lunii iulie, să acționeze și ca stabilizator. Sursa: xStation



