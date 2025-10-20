Va revoluționa Aegaeon de la Alibaba utilizarea GPU-urilor?

În timp ce investitorii au reacționat cu entuziasm, piața așteaptă dovezi ale eficienței tehnologiei la scară largă, care ar putea influența veniturile record ale Nvidia din segmentul centrelor de date.

Aspecte esențiale Inovația Aegaeon permite partajarea unui singur GPU între până la șapte modele AI, reducând semnificativ numărul de plăci Nvidia H100 necesare.

Datorită acestei tehnologii, Alibaba reduce considerabil costurile operaționale și atenuează impactul restricțiilor de export asupra accesului la GPU-uri moderne.

Alibaba, unul dintre cei mai mari lideri tehnologici chinezi, a dezvoltat o soluție inovatoare numită Aegaeon, care ar putea schimba semnificativ modul în care hardware-ul este utilizat pentru a susține inteligența artificială. Potrivit gigantului chinez, această tehnologie reduce cu până la 82% numărul de plăci grafice Nvidia H100 necesare pentru a rula modele AI de mari dimensiuni, menținând în același timp performanțe și viteze ridicate. În ce constă inovația? În mod tradițional, fiecărui model AI i se atribuie o unitate de procesare grafică (GPU) separată, ceea ce duce adesea la subutilizarea capacității sale. Aegaeon permite mai multor modele să partajeze simultan o singură GPU, crescând considerabil eficiența hardware-ului. Datorită acestui fapt, un singur GPU poate gestiona până la șapte modele simultan. Testele de sistem, care au durat peste trei luni, au arătat că Alibaba Cloud a reușit să reducă numărul de GPU-uri utilizate de la 1.192 la 213, fără a sacrifica calitatea sau viteza serviciului. De ce este important acest lucru? Trebuie subliniat faptul că plăcile grafice, în special cele avansate, precum Nvidia H100, sunt foarte scumpe, iar costurile de achiziție și operare ale acestora constituie o parte semnificativă din bugetul companiilor care lucrează cu AI și cloud computing. Prin reducerea numărului de GPU-uri necesare, Alibaba poate economisi substanțial, ceea ce are un impact pozitiv asupra rezultatelor sale financiare. În plus, din cauza restricțiilor de export impuse de SUA companiilor chineze, accesul la cele mai noi GPU-uri este limitat. Prin urmare, utilizarea mai eficientă a hardware-ului pe care îl dețin deja devine crucială pentru menținerea competitivității. Aceasta ridică întrebarea: este acesta sfârșitul dominației Nvidia? La prima vedere, scăderea cererii de plăci grafice ar putea reprezenta o provocare pentru Nvidia, unul dintre cei mai mari producători mondiali de hardware de acest tip. Nvidia generează o parte semnificativă din veniturile sale din vânzarea de GPU-uri avansate utilizate în centrele de date și dezvoltarea AI. Acest segment aduce companiei venituri record, astfel încât orice reducere semnificativă a cererii din partea clienților mari, precum Alibaba, ar putea afecta negativ rezultatele financiare ale producătorului. Reducerea cererii poate avea un impact nu numai asupra veniturilor Nvidia, ci și asupra întregului lanț de aprovizionare și a planurilor de investiții din cadrul industriei. În același timp, piața abordează această știre cu sentimente mixte. Pe de o parte, recunoaște potențialul de reducere semnificativă a costurilor și de îmbunătățire a eficienței, dar, pe de altă parte, așteaptă confirmarea performanței reale a Aegaeon. Piețele vor să vadă dacă reducerile promise în utilizarea GPU-urilor se vor menține la scară largă și dacă pot apărea probleme neprevăzute care ar putea schimba această perspectivă pozitivă. În ciuda acestor așteptări, știrile despre tehnologia Aegaeon au fost întâmpinate cu o reacție relativ pozitivă pe piața bursieră. În ultimele trei luni, acțiunile Alibaba (BABA) au crescut în valoare cu aproape 40%, ceea ce indică încrederea unor investitori în companie. Sursa: xStation Investitorii consideră că Aegaeon nu numai că va îmbunătăți rezultatele financiare ale Alibaba, ci și va consolida poziția sa de lider în sectoarele cloud computing și inteligență artificială. Piața vede un potențial semnificativ de reducere a costurilor și de creare a unui avantaj competitiv, în special în contextul provocărilor globale, cum ar fi accesul limitat la hardware de ultimă generație și creșterea costurilor operaționale. Având în vedere cererea mondială tot mai mare de servicii de AI, această tehnologie ar putea deveni un factor important pentru creșterea pe termen lung a valorii companiei și pentru atragerea de noi parteneri de afaceri.

