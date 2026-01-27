Vânzarea masivă a dolarului american 🚨 USDIDX scade cu aproape 1%

Contractele futures pe indicele dolarului american (USDIDX) au scăzut marți cu peste 0,9%, coborând sub nivelul de 96 și apropiindu-se de cel mai scăzut nivel din ultimii aproape patru ani. Această evoluție marchează cea mai puternică serie de pierderi consecutive în patru zile a dolarului din aprilie 2025, când piețele evaluau impactul economic negativ al tarifelor comerciale asupra economiei SUA. Datele de astăzi ale Conference Board privind încrederea consumatorilor au surprins în sens negativ, înregistrând cel mai slab nivel din 2014. Presiunea asupra dolarului a crescut, de asemenea, pe fondul speculațiilor că Trezoreria SUA ar putea semnala sprijinul pentru yenul japonez.

Ca urmare, dolarul s-a depreciat semnificativ față de yen, euro, lira sterlină și francul elvețian. Tensiunile geopolitice și disputele economice în care se angajează noua administrație americană, atât cu Europa, cât și cu blocul concurent BRICS, ridică noi întrebări cu privire la perspectivele fiscale ale Americii. Fed va anunța mâine decizia privind rata dobânzii, iar așteptările de bază sunt că nu vor fi modificări. USDIDX (interval zilnic) Analizând graficul USDIDX, care măsoară puterea dolarului față de un coș de monede globale importante, actuala scădere este aproape o oglindă 1:1 a declinului din 2022-2023 în ceea ce privește amploarea. Dacă această corecție 1:1 s-ar repeta, zona 95 ar fi, de obicei, un nivel la care ar fi probabilă cel puțin o revenire tehnică. Deocamdată, însă, vânzătorii rămân ferm în control. RSI a scăzut sub 25, semnalând condiții de supra-vânzare extremă, nemaiîntâlnite de ani de zile. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."