Venitul net al JP Morgan a scăzut cu 7% din cauza pierderilor din investițiile bancare

JPMorgan Chase (JPM.US) a dat startul sezonului de raportare a rezultatelor financiare cu un semnal mixt, lăsând acțiunile la un nivel stabil în premarket (în prezent la aproximativ 325 USD). Banca a încheiat un an 2025 record, cu cele mai mari venituri anuale din istorie, de 182 miliarde USD, în ciuda profitului din al patrulea trimestru afectat de preluarea strategică a portofoliului Apple Card. Acțiunile JPM s-au retras la nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%, afectate de prudența dinaintea publicării rezultatelor financiare și de recentele comentarii ale președintelui Trump privind plafonarea ratelor dobânzilor. Scăderea a depășit nivelul de suport imediat de 330 USD—un nivel cheie care coincide cu media mobilă exponențială pe 30 de zile (EMA30). Această încălcare sugerează că o revenire rapidă la maximele recente este puțin probabilă, ceea ce ar putea pregăti terenul pentru o testare mai profundă a mediei mobile pe 100 de zile (EMA100). Sursa: xStation 5 Prudență în ciuda multor rezultate bune Banca a raportat un venit net de 13 miliarde de dolari în al patrulea trimestru, în scădere cu 7% față de anul precedent. Cu toate acestea, excluzând provizionul de 2,2 miliarde de dolari pentru tranzacția cu Apple, EPS de 5,23 dolari a depășit cu ușurință prognoza Wall Street de 4,85 dolari. (EPS total: 4,63 dolari). CEO-ul Jamie Dimon a menționat o economie „rezistentă”, dar a avertizat asupra „inflației persistente” și a riscurilor geopolitice. Acțiunile au crescut inițial cu 1% după volatilitatea provocată de propunerea președintelui Trump de plafonare a ratelor dobânzilor la cardurile de credit, deoarece banca a emis previziuni solide pentru 2026, estimând un venit net din dobânzi de 95 miliarde de dolari. Cu toate acestea, rata pe acțiune globală sub așteptări și performanța determinată de clienții premium provoacă prudență în rândul investitorilor, în ciuda optimismului lui Jamie Dimon cu privire la economia SUA, ceea ce a dus la o scădere a prețului acțiunilor înainte de deschiderea pieței cu aproximativ 0,15-0,2%. Rezultate financiare Venit net: 13,03 miliarde de dolari, în scădere cu 7% față de anul precedent.

EPS (câștig pe acțiune): 4,63 dolari, în scădere cu 4% față de anul precedent. Notă: EPS a fost de 5,23 dolari, excluzând elementele semnificative.

Venituri ajustate: 46,77 miliarde USD față de estimarea de 46,35 miliarde USD. (PESTE AȘTEPTĂRI)

Venituri nete din dobânzi gestionate: 25,11 miliarde USD (+7% față de anul precedent) față de estimarea de 24,99 miliarde USD. (PESTE AȘTEPTĂRI) Repere în tranzacționare și activități bancare Vânzări și tranzacționare de acțiuni: 2,86 miliarde USD (+40% față de anul precedent) față de estimarea de 2,7 miliarde USD. (PESTE AȘTEPTĂRI)

Vânzări și tranzacționare FICC: 5,38 miliarde USD (+7,5% față de anul precedent) față de estimarea de 5,27 miliarde USD. (PESTE AȘTEPTĂRI)

Venituri din operațiuni bancare de investiții: 2,55 miliarde USD (-1,9% față de anul precedent) față de estimarea de 2,65 miliarde USD. (SUB ESTIMARE) Notă: Veniturile din subscrierea de acțiuni și obligațiuni au fost sub estimări, subscrierea de acțiuni înregistrând o scădere de 16% față de anul precedent.

Credit și bilanț Provizion pentru pierderi din credite: 4,66 miliarde USD (include rezervele Apple Card) față de estimarea de 4,68 miliarde USD.

Pierderi nete: 2,51 miliarde USD față de estimarea de 2,56 miliarde USD. (MAI BINE DECÂT SE TEMEAU)

Active administrate: 4,79 trilioane USD față de estimarea de 4,73 trilioane USD.

