VIX extinde pierderile pe fondul sentimentului pozitiv de pe Wall Street 📉

Contractele futures pe indicele de volatilitate CBOE VIX (VIX) sunt în scădere cu aproape 0,7% astăzi, extinzând puternica tendință descendentă. Scăderea este determinată de mai mulți factori care fac ca acțiunile și activele riscante să pară atractive pentru investitori, în ciuda valorilor istorice ridicate. Astăzi, contractele futures pe indici americani, precum US100 și US500, înregistrează creșteri de 0,1-0,15%, iar cotațiile US30 și US200 sunt cu aproape 0,3% mai mari. Raportul preț/profit pe 12 luni pentru companiile din S&P 500 se situează la 22,1, față de media pe 5 ani de 19,9 și media pe 10 ani de 18,5. Acum, investitorii speră că summitul Putin-Trump din Alaska va atenua tensiunile geopolitice și va declanșa, poate, o scădere mai accentuată a prețurilor materiilor prime energetice, mai ales dacă se va ajunge cu adevărat la o soluție pașnică în Ucraina și SUA va relaxa sancțiunile asupra resurselor rusești, inclusiv petrolul. Un astfel de scenariu ar reduce riscul inflației. Potrivit sondajului FMS al Bank of America, 78% dintre managerii de fonduri se așteaptă la reduceri ale ratei dobânzii în SUA în următoarele 12 luni, în timp ce probabilitatea unei recesiuni a scăzut la cel mai mic nivel din ianuarie 2025. Alocările pentru acțiuni sunt, de asemenea, în creștere. Sondajul consideră că Waller are cele mai mari șanse de a ocupa funcția de președinte al Fed, urmat îndeaproape de Kevin Hassett. Cele mai mari riscuri rămân războiul comercial și inflația mai ridicată, care ar putea împiedica Fed să reducă ratele dobânzilor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Grafic VIX (interval H1) Contractele futures VIX se tranzacționează într-un canal de prețuri descendent, cu o rezistență potențial puternică care ar putea apărea în jurul valorii de 17,3 (media mobilă exponențială pe 50 de perioade – EMA50). Sursa: xStation5 După fiecare dintre ultimele două rollover-uri VIX, indicele a revenit la o tendință puternică de scădere, iar așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor în SUA înseamnă că investitorii nu văd necesitatea de a se „proteja” împotriva volatilității, în ciuda tendințelor sezoniere potențial favorabile pentru indice în următoarele săptămâni. Sursa: xStation5 În primul rând, sezonul raportărilor financiare din SUA a fost foarte solid, companiile din sectorul tehnologic raportând creșteri ale veniturilor și profiturilor, ceea ce a atenuat îngrijorările legate de „evaluările exagerate”. Potrivit FactSet, profiturile companiilor din indicele S&P 500 au crescut în medie cu 11,8%, iar 81% dintre companii au raportat atât profituri, cât și venituri peste previziunile Wall Street. Patruzeci de companii au emis previziuni pozitive pentru trimestrul următor, comparativ cu 38 care au emis previziuni negative. Sursa: FactSet

