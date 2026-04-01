Vor achiziționa EssilorLuxottica și L'Oréal o parte din marca Giorgio Armani❓

Acțiunile EssilorLuxottica (EL.FR) și L'Oréal (OR.FR) au fost astăzi în centrul atenției, în urma unor informații publicate de Il Sole 24 Ore, potrivit cărora familia Armani ia în considerare atragerea a doi sau trei investitori strategici pentru achiziționarea unei participații de 15% în Giorgio Armani SpA. Testamentul fondatorului grupului, care a decedat în 2025 la vârsta de 91 de ani, numește EssilorLuxottica, L’Oréal și LVMH ca cumpărători preferați, cu posibilitatea de a-și mări eventual participația până la 54,9%. Împărțirea participației între mai mulți investitori, în loc de vânzarea acesteia către o singură entitate, ar oferi fundației mai mult timp pentru a dezvolta o strategie de proprietate mai amplă, reducând astfel presiunea negocierilor asupra ofertanților individuali. În cazul EssilorLuxottica, conform rapoartelor anterioare, compania era pregătită să achiziționeze între 5% și 10% din capitalul social al Armani, fără a-și asigura un loc în consiliul de supraveghere. Acest scenariu este în concordanță cu strategia grupului de până acum. Armani este un partener cheie de licențiere în segmentul ochelarilor, astfel încât investiția ar fi de natură defensivă și strategică, asigurând parteneriatul existent. Merită menționat, totuși, că capitalizarea de piață a EssilorLuxottica a scăzut în 2026 la aproximativ 98,95 miliarde de euro, reprezentând o scădere de peste 21% față de anul precedent; prin urmare, potențiala achiziție a acțiunilor Armani nu este, în sine, un catalizator suficient pentru a inversa această tendință. L'Oréal, pe de altă parte, a confirmat oficial prin intermediul directorului său financiar, Christophe Babule, că va lua „cu siguranță” în considerare posibilitatea achiziționării unei participații, ceea ce face ca firma de pe Rue Royale să fie una dintre favoritele pieței. Pentru L'Oréal, achiziționarea chiar și a unei participații minoritare în Armani i-ar consolida poziția în segmentul parfumurilor și produselor cosmetice de lux, unde marca Armani Beauty generează venituri semnificative. EssilorLuxottica (EL.FR) este în scădere; L'Oréal (OR.FR) este în creștere — de ce? L'Oréal deține deja o licență pentru fabricarea parfumurilor și produselor cosmetice Armani Beauty, astfel încât această investiție asigură companiei un flux de venituri de un miliard de dolari. Într-un scenariu cu mai mulți investitori, L'Oréal ar putea achiziționa o participație majoritară și ar putea prelua conducerea în modelarea parteneriatului. EssilorLuxottica, pe de altă parte, și-a declarat disponibilitatea de a achiziționa doar 5–10% fără un loc în consiliul de supraveghere, ceea ce implică o poziție pasivă, minoritară, fără o influență reală asupra strategiei mărcii. Într-o structură cu mai mulți investitori, participația EL ar fi și mai mică, iar blocarea capitalului într-o companie de modă fără o valoare adăugată clară ar putea fi percepută de piață ca o mișcare riscantă, având în vedere nivelul mai ridicat al datoriei companiei în comparație cu cel al L’Oréal. Sursa: xStation

