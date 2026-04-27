Wall Street își pierde impulsul? 🚩 Repere ale sezonului de raportare a rezultatelor financiare pentru S&P 500

Contractele futures pe S&P 500 (US500) înregistrează pierderi moderate în ședința de luni, ceea ce îi determină, în mod firesc, pe investitori să pună sub semnul întrebării situația companiilor care își prezintă rezultatele financiare. Sezonul de raportare a rezultatelor financiare de pe Wall Street aduce o nouă serie de rezultate solide, confirmând reziliența corporațiilor americane în ciuda unui context macroeconomic dificil. Datele indică o îmbunătățire generală atât a profiturilor, cât și a veniturilor, susținând povestea unui elan economic susținut în SUA. În același timp, investitorii analizează din ce în ce mai atent evaluările și semnalele provenite din orientările privind perspectivele pentru trimestrele următoare. Întrebarea cheie este dacă ritmul actual de creștere a profiturilor poate fi menținut în fața unei baze ridicate și a potențialelor schimbări în politica monetară.

Potrivit FactSet, actuala perioadă de raportare financiară prezintă câteva semnale puternice:

84% dintre companiile din S&P 500 care au raportat rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026, reprezentând 28% din indice, au depășit așteptările privind profitul pe acțiune (EPS).

81% au depășit previziunile privind veniturile.

Rata combinată de creștere a profiturilor de la an la an pentru S&P 500 în primul trimestru al anului 2026 se situează la 15,1%, ceea ce, dacă se menține, ar marca al șaselea trimestru consecutiv de creștere de două cifre.

La sfârșitul lunii martie, creșterea profiturilor era estimată la 13,1%, dar surprizele pozitive și revizuirile în sens ascendent au determinat nouă sectoare să raporteze rezultate mai bune decât se aștepta.

Pentru previziunile privind trimestrul al doilea din 2026, 11 companii au emis previziuni negative privind câștigul pe acțiune (EPS), în timp ce 9 au furnizat previziuni pozitive.

Raportul P/E forward pentru S&P 500 se situează în prezent la 20,9, peste media pe 5 ani de 19,9 și peste media pe 10 ani de 18,9.

Marje de profit record?

Pe lângă creșterea puternică a câștigurilor, piața acordă o atenție deosebită profitabilității corporative, care atinge maxime istorice în ciuda presiunilor asupra costurilor, inclusiv a prețurilor mai mari la energie. Datele din primul trimestru sugerează că firmele americane nu numai că își cresc veniturile, ci și își protejează eficient marjele. Acest fenomen poate fi crucial pentru susținerea valorilor actuale, care se situează deja peste mediile pe termen lung. În același timp, divergența sectorială arată că nu toate industriile beneficiază în mod egal de condițiile actuale.

Marja netă de profit agregată pentru S&P 500 în primul trimestru al anului 2026, conform FactSet, este de 13,4%, ceea ce — dacă se menține — ar fi cel mai ridicat nivel de când FactSet a început să monitorizeze acest indicator în 2009. Recordul anterior a fost de 13,2% în trimestrul precedent.

La nivel sectorial, tendințele marjelor rămân mixte:

Cinci sectoare raportează o creștere a marjei de la an la an, conduse de tehnologia informației, cu 29,1% față de 25,4%.

Șase sectoare înregistrează o contracție a marjei, cea mai puternică presiune fiind în sectorul serviciilor de comunicații, de la 16,0% la 14,1%.

Șase sectoare se situează peste marjele medii pe 5 ani, din nou conduse de sectorul tehnologic, de la 25,3% la 29,2%.

Cinci sectoare rămân sub mediile pe 5 ani, sectorul energetic înregistrând cea mai mare scădere, de la 9,6% la 6,6%.

Pe o bază trimestrială, cinci sectoare și-au îmbunătățit marjele față de Q4 2025, conduse de utilități, cu 15,1% față de 12,1%.

Șase sectoare au înregistrat scăderi de la un trimestru la altul, în special energia, cu 6,6% față de 7,9%, și industria, cu 11,1% față de 12,3%.

Analiștii se așteaptă la o creștere suplimentară a marjelor în următoarele trimestre ale anului 2026, cu marje prognozate de 14,1% în Q2 și 14,6% atât în Q3, cât și în Q4. În mod remarcabil, marjele sectorului tehnologic rămân cu mult peste media pe 5 ani, chiar dacă evaluările au suferit o comprimare semnificativă.