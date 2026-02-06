📈Wall Street își revine, VIX scade cu 5% 🗽Ce ne arată sezonul de raportare a rezultatelor financiare din SUA?

Sentimentul din timpul sesiunii de vineri este în mod clar mai constructiv. Indicele de volatilitate VIX s-a corectat cu aproape 10% față de maximele locale și a scăzut cu aproximativ 5% de la miezul nopții. Contractele futures US500 au crescut cu peste 0,7%, în timp ce US100 a câștigat aproximativ 1,3%.
- Piețele asiatice și-au recăpătat stabilitatea după scăderile inițiale de vineri, deși investitorii au rămas în mod evident precauți față de sectorul tehnologic. Acțiunile Amazon au scăzut inițial cu aproximativ 11% în tranzacțiile după închiderea pieței din SUA, dar scăderea s-a redus ulterior la aproximativ 7%. Compania intenționează să cheltuiască 200 de miliarde de dolari pentru inteligența artificială în acest an și a prezentat o perspectivă privind profiturile și veniturile pe care investitorii au considerat-o dezamăgitoare.
- Geopolitica pare, de asemenea, să ofere piețelor o pauză. Statele Unite au continuat negocierile cu Iranul în Oman, iar investitorii consideră faptul că discuțiile sunt în curs ca un semnal încurajator, reducând poziționarea agresivă în jurul riscului unei confruntări militare între SUA și Teheran.
- Pe frontul european, Kremlinul a indicat că discuțiile recente dintre Ucraina și Rusia au fost semnificative și constructive. Președintele Zelensky a declarat că următoarea rundă de negocieri ar putea avea loc în Statele Unite, ceea ce ar putea sugera că cele două părți se apropie de un compromis, cel puțin în ceea ce privește o problemă cheie.
US500 și VIX (Interval D1)
Contractele futures S&P 500 au scăzut cu aproximativ 100 de puncte sub EMA pe 50 de zile (linia portocalie). Scăderea față de maximele înregistrate este încă relativ modestă, iar indicele rămâne cu aproximativ 300 de puncte sub nivelurile record.
Sursa: xStation 5
Sursa: xStation 5
Sezonul raportărilor financiare din SUA (date FactSet la 4 februarie)
În ciuda recentei retrageri, S&P 500 continuă să ofere ceea ce susține de obicei o piață bullish: creștere a profiturilor de două cifre, acum pe cale să înregistreze al cincilea trimestru consecutiv (până în prezent). Numai în ultima săptămână, creșterea combinată a EPS în Q4 a sărit de la 8,2% la 11,9%. Dacă această cifră se menține, ar fi pentru prima dată din Q4 2017-Q4 2018 când indicele înregistrează cinci trimestre consecutive de creștere a câștigurilor de două cifre față de aceeași perioadă a anului precedent.
Este important de menționat că această îmbunătățire se conturează de luni de zile:
- La 30 septembrie, creșterea câștigurilor în Q4 era estimată la aproximativ 7,2%
- La 31 decembrie, era de 8,3%
- Astăzi, rata combinată se situează la 11,9%
Cu alte cuvinte, sezonul a ridicat în mod constant ștacheta pentru indice.
De unde provine creșterea câștigurilor
Accelerarea creșterii câștigurilor se concentrează în trei sectoare cu impact puternic:
Tehnologia informației, industria și serviciile de comunicații — principalii factori ai creșterii de la sfârșitul anului.
- Industria: cea mai mare schimbare narativă, dar cu o componentă semnificativă unică. Creșterea combinată a câștigurilor din acest sector a oscilat de la -0,3% la +25,6% de la 31 decembrie, în mare parte datorită a două surprize importante:
- Boeing: 9,92 USD față de -0,44 USD preconizați
- GE Vernova: 13,48 USD față de 2,93 USD preconizați O nuanță importantă: ambele rezultate au fost puternic influențate de elemente unice (un câștig major din vânzarea unui activ pentru Boeing și un beneficiu fiscal considerabil pentru GE Vernova). Acest lucru îmbunătățește statisticile sezonului, dar nu se traduce pe deplin în puterea subiacentă a ratei de execuție.
- Tehnologia informației: sprijin de înaltă calitate pentru indice. Tehnologia a ridicat creșterea combinată a câștigurilor de la 25,8% la 29,8% de la an la an, cu contribuții majore din partea:
- Apple: 2,84 USD față de 2,67 USD
- Microsoft: 4,14 USD față de 3,91 USD
- Servicii de comunicații: Meta face din nou diferența. Rata de creștere a sectorului s-a îmbunătățit de la 6,2% la 10,2%, condusă de:
- Meta Platforms: 8,88 USD față de 8,21 USD
Privind în viitor
Piețele încă prețuiesc o creștere continuă a câștigurilor de două cifre după trimestrul al patrulea. Proiecțiile consensuale pentru următoarele patru trimestre rămân ambițioase, întărind ideea că fundamentele — cel puțin în ceea ce privește câștigurile — încă joacă un rol important în evaluări. Până în prezent, sezonul T4 se ridică la înălțimea așteptărilor.
- Q1 2026: 11,7%
- Q2 2026: 14,9%
- Q3 2026: 15,2%
- Q4 2026: 15,4%
Sursa: FactSet Research Systems
