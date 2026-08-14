Wall Street la maxime: De ce nu se oprește raliul?

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Wall Street continuă să stabilească recorduri în august 2026. Indicele Nasdaq 100 se tranzacționează la 26.803 puncte (+0,8% ieri), în timp ce S&P 500 câștigă, de asemenea, avânt și și-a depășit deja maximul istoric. În cazul Wall Street-ului, rareori se poate vorbi despre o simplă creștere zilnică, iar această ocazie nu face excepție: S&P 500 a înregistrat peste 25 de maxime istorice până în prezent în 2026, iar indicele se află într-o importantă tendință ascendentă încă de la sfârșitul lunii martie (+23%).

Cauzele din spatele maximului istoric

Am aflat rezultate financiare cu mult peste așteptări. În aceste zile se încheie sezonul raportărilor financiare (corespunzător celui de-al doilea trimestru al anului). Peste 75% dintre companiile din S&P 500 și-au prezentat deja raportările, iar profiturile pentru al doilea trimestru al anului 2026 au crescut cu 47% față de aceeași perioadă a anului trecut, cea mai mare rată de creștere înregistrată din al doilea trimestru al anului 2021. Companii precum Caterpillar și Palantir au surprins cu rezultate legate de inteligența artificială, iar cifrele înregistrate de Amazon și Microsoft au calmat temerile legate de cheltuielile în domeniul tehnologic.

Cheltuielile pentru inteligența artificială rămân marele catalizator structural

Marile companii de tip „hyperscaler” și-au majorat vertiginos previziunile de investiții, Alphabet ridicându-și cheltuielile de capital (capex) la un interval cuprins între 195,0 și 205 miliarde de dolari, Amazon vizând aproximativ 200 de miliarde, Meta între 125 și 145 de miliarde, iar Microsoft la aproximativ 190 de miliarde, ceea ce plasează cheltuielile de capital cumulate ale celor patru mari companii tehnologice la aproximativ 724.000 de milioane de dolari în 2026, cu estimări de până la 950 de miliarde până în 2027. Nvidia, „termometrul” acestui val, a raportat venituri de 81,6 miliarde de dolari în primul său trimestru fiscal din 2027, cu 85% mai mult decât în anul precedent, divizia de centre de date înregistrând o creștere de 92%. Acest apetit pentru investiții a consolidat narațiunea conform căreia ciclul IA continuă să se extindă, Nvidia și Micron contribuind împreună cu peste 2,6 puncte procentuale la creșterea indicelui S&P 500 pe parcursul anului.

După puternica corecție a acțiunilor legate de inteligența artificială de la jumătatea anului, investitorii instituționali și-au redus drastic expunerea, ceea ce a lăsat loc pentru noi achiziții odată cu apariția rezultatelor bune, precum cele pe care le-am văzut în prezentările de la sfârșitul lunii iulie.

La aceasta se adaugă o poziție netă short pe contractele futures S&P 500 de aproximativ 17.200 de contracte, conform datelor CFTC de la începutul lunii august, care a acționat ca un combustibil suplimentar atunci când aceste poziții au fost forțate să se închidă.

Alte cauze

Date recente privind prețurile din SUA. SUA a consolidat ideea că Fed nu are nevoie să-și înăsprească și mai mult politica monetară. IPC-ul din iulie a crescut cu doar 0,1% lunar și cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut (2,5% la rata de bază), în conformitate cu așteptările. Chiar ieri, indicatorul IPP din iulie a rămas neschimbat față de creșterea preconizată de 0,2%, rata de bază înregistrând o creștere de doar 0,2%, iar rata generală anuală de 4,7%. În plus, raportul privind ocuparea forței de muncă din iulie, mai slab decât se aștepta, a redus așteptările privind o majorare a ratei dobânzii, determinând cea mai bună săptămână de creșteri pe piața bursieră de la jumătatea lunii aprilie. Fed – condusă de Kevin Warsh, care a descris abordarea sa drept „reflecție vigilentă” – menține ratele în intervalul 3,50% – 3,75%, evaluând în același timp impactul real al inflației, care în iunie s-a situat la 2,6% în componenta sa de bază.

La aceasta se adaugă faptul că o parte din dinamica recentă se datorează faptului că Washingtonul a evitat, deocamdată, o escaladare militară directă cu Iranul, iar speranțele rămase pentru un acord diplomatic în regiune reprezintă una dintre cauzele maximului istoric atins de indicele S&P 500.

Fed, marea necunoscută a lunii septembrie

Piața contractelor futures rămâne divizată cu privire la posibilitatea ca Rezerva Federală să majoreze ratele dobânzilor la ședința din 16 septembrie. După publicarea IPC-ului din iulie, există o probabilitate de 31,5% pentru o majorare de 25 de puncte de bază și de 68,5% pentru menținerea ratelor la nivelul actual (FedWatch). Prin urmare, o majorare a ratei dobânzii în septembrie rămâne „pe masă” în ciuda răcirii datelor din iulie, întrucât inflația generală continuă să se situeze peste ținta de 2% a Fed. Cu toate acestea, având în vedere cifrele actuale, această majorare ar constitui o surpriză pentru piață, deoarece, din punct de vedere istoric, apariția unui scenariu cu o probabilitate mai mică de 40% reprezintă un fapt anomal.

La ce să ne așteptăm de la indicele S&P 500 de acum până la sfârșitul anului?

Marile bănci de investiții și-au revizuit în sens ascendent țintele pentru indicele S&P 500 în ultimele săptămâni, susținute de soliditatea profiturilor și de „superciclul” inteligenței artificiale:

Yardeni Research: 8.250 de puncte

Oppenheimer & Co.: 8.100 de puncte

Citigroup: 8.100 de puncte, în creștere de la 7.700

Deutsche Bank: 8.000 de puncte

Goldman Sachs: 8.000 de puncte, în creștere de la 7.600

JPMorgan și Morgan Stanley: 7.800 de puncte

Wells Fargo: 7.950 de puncte

RBC Capital Markets: 7.900 de puncte

UBS: între 7.700 și 7.900 de puncte

Barclays: 7.650 de puncte

Nu toate previziunile sunt optimiste. Bank of America menține una dintre cele mai conservatoare prognoze, cu o țintă de 7.100 de puncte, invocând „prea multe semnale de avertizare” în evaluările actuale.

La ce să ne așteptăm de la Nasdaq 100?

Indicele tehnologic concentrează, de asemenea, opinii divergente în rândul marilor case de analiză. În scenariul cel mai optimist, Oppenheimer își stabilește ținta la 27.500 de puncte, iar StoneX la 26.500 de puncte, în timp ce firmele mai prudente, precum Morningstar (25.800 de puncte, rating neutru), JPMorgan (22.500 de puncte, „deținere”) sau Bank of America (23.200 de puncte, între neutru și „vânzare”) indică un potențial mai limitat față de nivelurile actuale. Alte estimări privind potențialul de creștere plasează Bank of America la aproximativ 4%, Morgan Stanley și JPMorgan între 10% și 14%, Goldman Sachs la 11% și Deutsche Bank la 17%. Rezultatul următoarei prezentări a rezultatelor financiare ale Nvidia, programată pentru 26 august, va fi esențial pentru a confirma dacă cheltuielile în domeniul IA continuă să se traducă în beneficii reale pentru indice.

Riscurile care pot opri raliul de pe Wall Street

Chiar contextul care a alimentat maximele istorice conține propriile amenințări:

Evaluări exigente: Indicele S&P 500 se tranzacționează la multipli care nu au mai fost înregistrați de ani de zile, ceea ce reduce marja de eroare în fața oricărei dezamăgiri în ceea ce privește profiturile.

Concentrarea pe o mână de titluri din sectorul tehnologic: Cele zece cele mai mari companii din S&P 500 reprezintă deja peste 41% din capitalizarea totală a indicelui, deși generează „doar” 33% din profiturile agregate, ceea ce lasă piața foarte expusă la o schimbare a sentimentului privind inteligența artificială

Randamentul real al obligațiunilor : Obligațiunile de stat pe 10 ani se tranzacționează la un randament de 4,64%, cu o scădere recentă de 0,88%, dar randamentul real (ajustat la inflație) se apropie de cele mai ridicate niveluri din 2008, ceea ce ar putea spori atractivitatea relativă a acțiunilor dacă Fed nu va reduce ratele dobânzilor așa cum se așteaptă piața.

Necunoscuta Fed: Având în vedere că probabilitatea unor majorări ale ratei dobânzii în septembrie se situează practic la 50%, orice surpriză inflaționistă în următoarele date privind prețurile ar putea reactiva temerea unei înăspriri monetare tocmai în momentul în care piața se tranzacționează deja la niveluri maxime.

Pe scurt, raliul de pe Wall Street combină un „cocktail” excepțional de favorabil – profituri solide ale companiilor, cheltuieli masive în domeniul inteligenței artificiale și inflație sub control – care a dus indicii S&P 500 și Nasdaq 100 la niveluri istorice. În schimb, marja de eroare este redusă: evaluările sunt ridicate, concentrarea în sectorul tehnologic este mare, iar traiectoria ratelor dobânzilor Rezervei Federale rămâne variabila cea mai imprevizibilă pentru restul anului 2026.