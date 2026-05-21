Oferta publică inițială (IPO) a SpaceX este programată pentru luna viitoare, în timp ce acțiunile Nvidia, speranțele legate de acordul de pace și datele slabe privind indicele PMI domină starea de spirit a pieței

Piața a devenit mai prudentă în această dimineață, deși prețul petrolului Brent crește cu 2%, tranzacționându-se peste 107 dolari pe baril. În Europa, piețele înregistrează ușoare creșteri, dar câștigurile observate miercuri nu se repetă. În SUA, contractele futures indică o deschidere ușor mai scăzută, pe măsură ce investitorii digerează rezultatele excepționale ale Nvidia și știrile conform cărora SpaceX a depus cererea de listare la bursă în SUA la începutul lunii viitoare. SpaceX, compania lui Elon Musk, ar putea fi evaluată la suma record de 1,75 trilioane de dolari după listarea la bursă de la începutul lunii iunie, iar compania ar putea deveni primul nume care debutează pe piața americană cu o valoare de peste 1 trilion de dolari.

SpaceX nu a stabilit încă numărul total de acțiuni pe care le va vinde luna viitoare, dar se așteaptă ca IPO-ul să strângă între 40 și 80 de miliarde de dolari. Acesta este un IPO neobișnuit, întrucât procentul de acțiuni alocat investitorilor de retail, va fi de 30%, cu mult peste cele 5%-10% oferite de obicei la un IPO. Musk speră că puterea sa de atracție asupra persoanelor fizice, mai degrabă decât asupra instituțiilor, va stimula debutul bursier al SpaceX.

Aceasta ar putea fi o vară de succes pentru IPO-uri, OpenAI urmând să se listeze, de asemenea, în următoarele săptămâni. Astfel, am putea avea două IPO-uri cu mega capitalizare la câteva săptămâni distanță unul de celălalt. Modul în care piața va absorbi aceste noi listări va fi crucial pentru viitorul comerțului cu AI, întrucât ambele companii se află în centrul revoluției AI. De asemenea, ar adăuga câteva fețe noi și ar putea provoca o reorganizare a Magnificent 7. Interesant este că Musk ar putea avea două companii în acest grup elitist dacă IPO-ul SpaceX decurge așa cum se speră. Tesla și SpaceX vor continua să fie listate ca două companii separate.

Impactul anunțului SpaceX se resimte și în Europa. Operatorul francez de sateliți Eutelsat a înregistrat joi o creștere de 12% a prețului acțiunilor. Este considerat un concurent european al SpaceX, însă, în stilul european autentic, Eutelsat valorează o fracțiune din ceea ce SpaceX speră să obțină prin oferta publică inițială. Eutelsat valorează 4,05 miliarde de euro. Producătorul german de sateliți OHB este, de asemenea, în creștere în această dimineață, iar prețul acțiunilor sale a crescut cu peste 3%.

În altă parte, piața este concentrată pe un acord între Iran și SUA, iar acest lucru se reflectă în prețul petrolului, care s-a îndepărtat de nivelul de 110 dolari. Deasemenea, dolarul câștigă teren astăzi după ce a atins un maxim de 6 săptămâni la începutul săptămânii. Președintele Trump continuă să sugereze că un acord este aproape, dar piața va dori o confirmare concretă a acestui lucru înainte ca prețul petrolului să scadă și mai mult și traderii valutari să renunțe la pozițiile lor în dolari.

Datele economice din Europa sugerează că războiul din Orientul Mijlociu afectează perspectivele economice. Cifrele PMI europene au fost slabe, iar PMI preliminar al Regatului Unit pentru luna mai a scăzut la 48,5, intrând în zona de contracție, ceea ce reprezintă prima scădere sub 50 în 13 luni. După un prim trimestru mai puternic decât se aștepta pentru Regatul Unit, perspectivele pentru al doilea trimestru și perioada următoare par mai sumbre. Scăderea PMI din Marea Britanie a fost determinată de datele mai slabe din sectorul serviciilor, în timp ce PMI din sectorul manufacturier a surprins în sens pozitiv și s-a menținut constant la 53,7. Scăderea PMI din sectorul serviciilor la 47,9 a fost cea mai slabă valoare din ultimele 64 de luni! Acest lucru sugerează modul în care creșterea prețurilor la benzină, creșterea randamentelor obligațiunilor și criza politică au afectat încrederea consumatorilor. Riscurile politice persistă, iar o orientare spre stânga a Partidului Laburist va fi practic garantată dacă Andy Burnham câștigă alegerile parțiale de la Makerfield de luna viitoare. Acest lucru sugerează că incertitudinea politică ar putea afecta încrederea în Marea Britanie pe termen mediu.