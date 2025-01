WHEAT câștigă 3%, atingând cel mai ridicat nivel de la mijlocul lunii decembrie, în timp ce USDIDX șterge câștigurile inițiale 📈

Contractele futures pe grâu din SUA la Chicago Board of Trade (WHEAT) au crescut cu peste 3% astăzi, atingând niveluri nemaivăzute din 12 decembrie 2024. Noul președinte american Trump a semnalat o abordare mai puțin agresivă a tarifelor, amânând punerea în aplicare pentru a revizui acordurile comerciale și politicile actuale cu China. Dolarul american slăbește astăzi, după o primă parte a zilei în care s-a apreciat. Acest lucru are un impact pozitiv asupra prețurilor materiilor prime agricole din SUA. Datele Commitment of Traders indică faptul că fondurile speculative au adăugat 5.756 de contracte la poziția lor netă short în contractele futures și opțiunile pe grâu de la Chicago începând de marți, ajungând la aproape 95.000 de contracte Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Raportul privind vânzările la export din joia trecută a indicat vânzări de grâu în săptămâna 9 ianuarie de aproape 514 tone, ceea ce a dus la un total de vânzări și transporturi de 17,705 tone. Este vorba de 77% din proiecția USDA, cu mult sub 85% ritmul mediu al vânzărilor. Raportul CoT (de la 14 ianuarie) Conform ultimului raport Commitment of Tradres, așa-numitele Commercials (producători, procesatori, utilizatori, comercianți etc.) au avut poziții nete long de 13.000 de contracte de grâu pe CBOT, așteptându-se potențial la posibile creșteri de preț sau la strategii de acoperire. Pe de altă parte, un Managed Money (speculatori mari de mărfuri) a avut net short de aproape -94k contracte, sugerând un sentiment mai negativ. Schimbările săptămânale importante au venit prin scăderea pozițiilor Commercials cu mai mult de 7k contracte, creșterea pozițiilor nete short ale segmentului Managed Money cu aproape 4k contracte. Poziții long ale producătorilor/comercianților: Au scăzut cu 7 005 contracte.

Short-uri din bani gestionați: Au crescut cu 3.855 de contracte.

Contracte long ale dealerilor de swap: Au crescut cu 5 864 de contracte. Deocamdată, piața grâului de pe CBOT nu este foarte concentrată, dar există o ușoară tendință de dominație în rândul câtorva comercianți pe termen scurt, ceea ce ar putea influența tendințele prețurilor. Totuși, poziția short netă semnificativă (și în creștere) deținută de Managed Money ar putea exercita o presiune descendentă, însă cererea din partea comercianților este solidă, iar dacă dolarul american scade, în mod fundamental grâul ar putea încerca să inverseze tendința descendentă, urcând la 60 de dolari. În acest caz, poziția shortnetă destul de mare a speculatorilor ar putea pune Sursa: xStation5

