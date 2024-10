Wolfspeed se află în etapa finală de negociere a unui contract semnificativ 📈

Wolfspeed (WOLF.US) a câștigat peste 22% astăzi, în urma știrilor privind posibila apropiere a finalizării procesului de negociere cu privire la un contract important de furnizare de plachete semiconductoare de 200 mm. Pentru companie, aceasta este cea mai puternică mișcare ascendentă a prețului de la începutul acestui an. Wolfspeed este o companie de tehnologie care furnizează materiale și intermediari refăcuți pentru producția de cipuri avansate. Aceasta oferă materiale din carbură de siliciu și nitrură de galiu, inclusiv plachete de carbură de siliciu goale, plachete epitaxiale și straturi epitaxiale de nitrură de galiu pe plachete de carbură de siliciu pentru fabricarea produselor optoelectronice RF, printre altele. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Bloomberg raportează că societatea este pe cale să finalizeze negocierile pentru un contract mare de furnizare de plachete semiconductoare de 200 mm. Din punctul de vedere al finanțelor companiei, contractul ar putea fi un element foarte important în stoparea căderii de performanță observată în rapoartele companiei începând cu primul trimestru al anului fiscal 2022/23. În ultimii 2 ani, creșterea medie anuală a veniturilor companiei a fost de numai 4%, iar după o perioadă dinamică de creștere a veniturilor în 2020-22, vânzările companiei au stagnat. În același timp, societatea a crescut semnificativ cheltuielile de capital de la sfârșitul anului fiscal 2022/23, ceea ce, având în vedere problemele legate de generarea de profit (societatea a încheiat trimestrul cu un profit net o singură dată în această perioadă), pune sub semnul întrebării capacitatea societății de a se extinde în continuare. În plus, Wolfspeed și-a mărit puternic datoria, ceea ce, într-un mediu cu rate ale dobânzii încă ridicate, exercită o presiune puternică asupra costurilor financiare ale societății. Începând cu Q1 202220/23, cheltuielile financiare ale companiei au crescut de la -4,8 milioane USD la -60,8 milioane USD, iar rezultatul din activitățile de finanțare a scăzut de la -0,5 milioane USD la -34,7 milioane USD în această perioadă. Wolfspeed (interval zilnic) De la jumătatea anului 2022, prețul acțiunilor companiei se află într-un trend descendent puternic, iar din luna iulie a acestui an, ritmul de reducere a valorii activului s-a accelerat și mai puternic. Începând cu 10 septembrie, tendința descendentă s-a stabilizat și putem vedea pe grafic o potențială formațiune Double Bottom (deși aceasta nu este clar conturată). În același timp, breakout-ul de astăzi a consolidat ieșirea dincolo de limita superioară a trendului descendent și, prin urmare, poate indica frânarea presiunii de aprovizionare asupra activelor companiei. Dacă avansul continuă, ținta teoretică a ieșirii ar putea ajunge până la 14,42 dolari. Important din perspectiva continuării creșterii va fi comportamentul prețului în raport cu media mobilă exponențială de 50 de sesiuni, la care cotațiile s-au oprit în prezent. . Prețul acțiunilor Wolfspeed. Sursă: xStation 5

