Zahărul crește cu 2%, încercând să inverseze tendința 📈

Contractele futures pe zahăr (SUGAR) de pe bursa ICE au crescut astăzi cu peste 2%, devenind astfel cea mai performantă marfă agricolă. Datele Commitment of Traders (CoT) din 12 august indică o reducere modestă a pozițiilor speculative short, sugerând că piața ar putea intra într-o fază de „testare a rezistenței” tendinței descendente. Recoltele din Brazilia rămân un factor cheie pentru piață. UNICA, cea mai mare asociație a industriei zahărului din țară, a raportat săptămâna trecută că producția de zahăr din regiunea Centru-Sud a scăzut cu 7,8% în iulie față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, în a doua jumătate a lunii iulie, ponderea trestiei destinate producției de zahăr a crescut la 54,10%, față de 50,32% în aceeași perioadă a anului trecut. Această schimbare a contribuit la scăderea prețurilor la începutul săptămânii, dar piața se redresează acum din motive „tehnice”, după ce a atins minimele ultimilor ani. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În India, unul dintre cei mai mari producători de trestie de zahăr din lume, noul sezon de recoltare începe în mai puțin de două luni, iar previziunile indică recolte solide, ceea ce sporește incertitudinea cu privire la menținerea redresării. De asemenea, se așteaptă ca în a doua jumătate a anului să ajungă pe piață cantități suplimentare de zahăr din Thailanda. În prezent, echilibrul dintre cerere și ofertă pare stabil, ceea ce sugerează că prețurile ar putea evolua lateral, în așteptarea unui catalizator mai puternic. ZAHĂR (Interval D1) Pe graficul zilnic, prețurile au înregistrat minime mai ridicate timp de câteva săptămâni, contractul apropiindu-se de un test al EMA50 (linia portocalie). Zona cheie de rezistență pe termen scurt se situează în prezent în jurul valorii de 17 USD (acțiunea prețului). Sursa: xStation 5 Analiza CoT (12 august) Comercianți – Producătorii și procesatorii rămân puternic poziționați pe partea de acoperire. Acest lucru este evident din creșterea bruscă a pozițiilor short (+14,5 mii), semnalând o presiune mai puternică pentru a asigura producția viitoare împotriva potențialelor scăderi de preț. Poziția lor netă rămâne ușor long (~+26 mii contracte), dar trecerea către o acoperire mai puternică este clară. Pentru piață, acest lucru indică faptul că actorii fizici nu se așteaptă la creșteri majore ale prețurilor și se concentrează pe protejarea marjelor. Fonduri administrate – Fondurile speculative mari dețin în continuare o expunere netă short distinctă (~-87 mii de contracte), menținând presiunea descendentă asupra zahărului. Cu toate acestea, ultimele schimbări arată un model notabil: +9.000 de poziții long noi și -9.700 de poziții short reduse. Acesta este un semn clasic de acoperire a pozițiilor short și, potențial, prima etapă a unei schimbări de sentiment. Deși fondurile rămân pesimiste, dinamica săptămânală sugerează că unele încep să se poziționeze pentru o revenire. Cei mai mari opt traderi controlează în continuare aproape 30% din totalul pozițiilor short. Dacă tendința de acoperire a pozițiilor short în rândul fondurilor gestionate continuă în rapoartele următoare, ar putea urma o creștere susținută. Producătorii se protejează agresiv împotriva unor noi scăderi, în timp ce fondurile speculative încep să-și lichideze pozițiile short, luând în calcul riscul unei inversări a tendinței. Sursa: CoT, CFTC

