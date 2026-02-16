Zi liberă în SUA; Wall Street este închisă 🏛️

Astăzi, piețele financiare din SUA rămân închise din cauza unei sărbători legale, astfel încât nu se tranzacționează pe Wall Street. Investitorii vor reveni la activitate marți, dar este deja clar că zilele următoare pot aduce o creștere semnificativă a volatilității. Ședința de vineri s-a încheiat cu sentimente mixte, atenția pieței fiind concentrată în principal pe cele mai recente date macroeconomice din SUA. Datele privind inflația din ianuarie au arătat un ritm de creștere a prețurilor mai lent decât se aștepta, dar în contextul actual acest lucru nu înseamnă neapărat o inversare rapidă a politicii monetare. Dimpotrivă, inflația mai scăzută poate oferi Rezervei Federale confortul de a menține o abordare prudentă și fără presiuni pentru reduceri rapide ale ratei dobânzii. În plus, un raport foarte puternic privind piața muncii, publicat la începutul săptămânii, a confirmat starea solidă a economiei SUA și a întărit argumentele în favoarea unei politici monetare restrictive. În prezent, piața preconizează maximum două reduceri ale ratei dobânzii în acest an, ceea ce arată că așteptările privind amploarea reducerilor sunt limitate. Săptămâna aceasta, atenția se va concentra pe alte publicații macroeconomice importante. De o importanță deosebită vor fi datele privind inflația PCE de vineri, măsura preferată de Rezerva Federală pentru presiunea prețurilor. În aceeași zi, vom vedea și datele preliminare privind creșterea economică din al patrulea trimestru. Combinate cu sezonul actual al rezultatelor financiare ale companiilor, acestea creează un mix de factori care, în ciuda pauzei de tranzacționare de astăzi, pot influența în mod semnificativ direcția indicilor americani în zilele următoare. Contractele US500 (S&P 500) se tranzacționează astăzi într-un interval restrâns, oscilând în jurul nivelului de referință. Lipsa unei sesiuni de tranzacționare în numerar și numărul redus de evenimente macroeconomice semnificative determină o volatilitate limitată și o activitate redusă a investitorilor. Piața rămâne calmă astăzi. Sursa: xStation5

