Zilele de glorie ale industriei de lux ar putea apune după ce Trump îşi preia mandatul

China a fost un jucător important pentru mărcile de lux timp de decenii, însă zilele de glorie pentru unele branduri consacrate par să apună, având în vedere planurile lui Donald Trump de impunere a unor taxe usturătoare, ceea ce arată că viitorul nu este atât de strălucitor pentru industrie, subliniază Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Conform sursei citate, un mix de probleme macroeconomice, cum ar fi criza imobiliară, deflaţia şi rata ridicată a şomajului în rândul tinerilor, au slăbit a doua cea mai mare economie a lumii şi au afectat încrederea consumatorilor, diminuând cererea pentru produse de lux. Deşi Beijingul a anunţat un alt pachet de măsuri de stimulare a economiei, nu este clar dacă şi consumatorii îşi vor recăpăta încrederea pentru a începe din nou să cheltuiască. În ultimele trimestre, giganţi ai luxului precum LVMH, Kering şi Richemont au raportat scăderea vânzărilor în China, iar acum potenţialele tarife ale lui Trump reprezintă o nouă provocare. De altfel, în ultima perioadă, mai mulţi directori executivi ai unor branduri de modă şi frumuseţe şi-au exprimat public îngrijorarea cu privire la unul dintre punctele centrale ale campaniei lui Donald Trump: tarifele mari, despre care mulţi economişti spun că vor duce la o creştere generală a preţurilor, subliniază Radu Puiu. Aproximativ 98% din toate hainele vândute astăzi în SUA sunt fabricate în străinătate. Majoritatea acestor haine sunt fabricate în Asia, în special în China şi Vietnam. De-a lungul campaniei sale, Donald Trump a ameninţat că va impune o taxă de 10-20% pentru majoritatea produselor străine şi, cel mai important, un tarif de cel puţin 60% pentru bunurile din China. Ideea este că taxele mari ar obliga companiile să revină la producţia în America. Trump susţine că tarifele sale încurajează întreprinderile americane să producă în SUA. Dar acest lucru nu s-a întâmplat şi nimeni nu se aşteaptă să se întâmple. Ţările care au beneficiat cel mai mult de pe urma faptului că mărcile americane au renunţat la China sunt Bangladesh, India şi Pakistan, potrivit Comisiei Americane pentru Comerţ Internaţional. Persoanele din sectorul de modă susţin că publicul larg nu realizează cât de mult au avansat capacităţile de producţie ale Chinei - nu doar faţă de Statele Unite, ci şi faţă de mare parte din restul lumii. Această lipsă de cunoştinţe a făcut ca oamenii să înţeleagă greşit modul în care tarifele le-ar putea afecta bugetul. Încă dinainte de alegerea lui Trump, designerii au încercat să afle ce impact ar avea tarifele asupra articolelor fabricate în China. Principalul rezultat pentru cumpărători: preţuri mai mari, punctează analistul financiar din cadrul XTB România. Cu alte cuvinte, indiferent de valoarea tarifului, această cifră va fi transferată clientului. Federaţia Naţională de Retail a publicat un raport conform căruia propunerile tarifare ale lui Trump ar putea creşte preţurile la îmbrăcăminte cu 12,5% şi preţurile la încălţăminte cu 18,1%. În plus, conform aceleiaşi surse, puterea de cumpărare a consumatorilor americani ar putea scădea cu 46 până la 78 de miliarde de dolari pentru fiecare an în care tarifele sunt în vigoare, deoarece mărcile şi comercianţii cu amănuntul transferă costurile asupra clienţilor sub forma unor preţuri mai mari. Deşi principala ţintă tarifară a lui Trump este China, acesta a demonstrat în timpul primei sale administraţii că era dispus să atace şi Europa. La un moment dat, în 2019, el a ameninţat că va introduce tarife ridicate pentru produsele de lux franceze, cum ar fi genţile şi vinurile, pentru a pedepsi statul pentru taxele pe care le aplică diferitelor companii americane. Drept răspuns, acţiunile LVMH s-au depreciat. În cele din urmă, conglomeratul a reuşit să scape de cea mai mare parte a tarifelor atunci când acestea au intrat efectiv în vigoare mai târziu în acel an. Conform unui studiu al companiei de consultanţă Bain, se preconizează că vânzările globale de bunuri de lux personale vor scădea în 2025 pentru prima dată de la Marea Recesiune. Perspectivele s-ar putea deteriora dacă sectorul este afectat de tarifele promise de Donald Trump, punctează analistul financiar XTB România. Statele Unite sunt a doua cea mai mare piaţă pentru bunuri de lux, după Europa, în valoare de aproximativ 106 miliarde de dolari sau aproape o treime din toate vânzările globale de îmbrăcăminte, articole din piele şi încălţăminte de lux. Se estimează că vânzările de bunuri de lux vor scădea cu 2% până la 385 de miliarde de dolari anul viitor, de la 390 miliarde de dolari în 2024, din cauza creşterii puternice a preţurilor impuse de mărci şi a turbulenţelor globale, explică Radu Puiu. Rezultatul este că piaţa luxului s-a micşorat cu 50 de milioane de clienţi, fiind vorba de un număr estimat între 250 şi 360 de milioane, pe măsură ce baza luxului se micşorează pentru prima dată. Noile tarife impuse pentru importurile din China ar putea da o nouă lovitură economiei fragile a acestei ţări şi ar diminua şi mai mult sentimentul consumatorilor, care se află deja aproape de minime record, potrivit directorilor de la Richemont şi LVMH. Tarifele mai mari se vor adăuga provocărilor cu care se confruntă mărcile de lux şi comercianţii cu amănuntul, ceea ce ar putea să-i determine să îşi concentreze mai mult atenţia şi resursele pe pieţele emergente precum India şi Orientul Mijlociu. Astfel, s-ar putea compensa cererea scăzută din SUA şi China, explică Radu Puiu.

