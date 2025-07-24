mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
71% din conturile CFD de retail pierd bani.
POLYGON

POLYGON - Monede Virtuale CFD

Instrument al cărui preț este bazat pe cotația POLYGON raportat la Dolar American
Performanțele din trecut sau previziunile nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
CELE MAI RECENTE ȘTIRI

Nu rata cele mai recente evenimente bursiere din secțiunea noatră de știri

DESPRE INSTRUMENTE

Investește în POLYGON CFD

2.00% din prețul pieței
50%
1:2
-
24 h de sâmbătă 4:00 am până vineri 10:00 pm
TOP INSTRUMENTE

Toate criptomonedele CFD

Investițiile tale sunt întotdeauna la îndemână

Cu aplicația XTB de investiții, premiată și ușor de folosit

Rezumatul zilei: Wall Street înregistrează...

24 iulie 2025

POLYGON câștigă 15% la listarea Binance și...

13 septembrie 2024

Urmează un anunț important pentru Polygon...

10 iulie 2023
OBȚINE ACCES

Cum să tranzacționezi CFD pe POLYGON cu XTB?

1. Deschide un cont

Completează formularul și trimite documentele - fără formalități inutile. Deschiderea unui cont de investiții este condiționată de evaluarea pozitivă a compatibilității serviciilor oferite, aceasta fiind realizată printr-un test de cunoștințe.

2. Realizează o depunere

Alege modalitatea de depunere convenabilă pentru tine.

3. Începe să investești

Alege dintre 11600+ instrumente.

1. Descarcă aplicația

Accesează App store sau Google play și descarcă aplicația XTB.

2. Deschide un cont

Completează formularul și trimite documentele - fără formalități inutile. Deschiderea unui cont de investiții este condiționată de evaluarea pozitivă a compatibilității serviciilor oferite, aceasta fiind realizată printr-un test de cunoștințe.

3. Realizează o depunere și începe să investești

Alege modalitatea de depunere convenabilă pentru tine.

DE CE XTB?

De ce să investești la XTB?

Platformă inovativă

Lucrăm constant la dezvoltarea platformei noastre de investiții premiată, pentru a ne asigura că se potrivește tuturor nevoilor tale. Aceasta este disponibilă atât în versiunea desktop, cât și în versiunea mobilă.

Companie autorizată

Suntem unul dintre cei mai mari brokeri listați la bursă din lume, înscriși în registrele mai multor autorități naționale de supraveghere financiară. De asemenea, fondurile clienților sunt asigurate de fondul de garantare.

Asistență Clienți multilingvă și de înaltă calificare.

Echipa noastră de asistență este gata să te ajute, în limba română - de luni până vineri, de la 9:00 la 17:00.

Educație

Descoperă secțiunea educațională

Cum și de unde cumperi Bitcoin și alte criptomonede în România?

4 minute(s) Crypto

Tranzacționarea criptomonedelor - Cum să investești în Bitcoin și alte active digitale

6 minute(s) Devino Trader

Diversificarea portofoliului - cum să îți diversifici portofoliul de tranzacționare?

6 minute(s) Devino Trader
Întrebări fecvente

Ai întrebări?

*Atenție, la XTB se poate investi în Bitcoin sau alte monede virtuale doar prin intermediul CFD-urilor, ETF-urilor, ETN-urilor sau Acțiunilor, și nu direct în criptomonede cu deținere

Crypto CFD (Contract For Difference) este un instrument financiar care permite investitorilor să speculeze mișcarea prețului unei anumite criptomonede, cum ar fi Bitcoin sau Ethereum, fără a o deține efectiv.

Există mulți brokeri care oferă servicii de tranzacționare cu criptomonede, dar cel mai bun broker pentru tine va depinde de nevoile și preferințele tale individuale. Câțiva dintre factorii de luat în considerare atunci când alegi un broker pentru tranzacționarea criptomonedelor includ: taxe, metode de plată, ușurința în utilizare, securitate și reputație. Cel mai bine este să compari caracteristicile și taxele oferite de diferiți brokeri pentru a-l găsi pe cel mai potrivit pentru tine.

Profitabilitatea criptomonedelor ca investiție depinde de toleranța la risc și de obiectivele de investiție ale unui individ. Criptomonedele pot fi foarte volatile, ceea ce ar putea duce atât la profituri, cât și la pierderi mari. Acestea sunt, încă, în mare parte nereglementate de o autoritate financiară, așa că prezintă un nivel de risc mai mare decât investițiile tradiționale.

Nu este posibil să determini „cea mai bună” criptomonedă în care să investească începătorii, deoarece oportunitatea unei anumite investiții va depinde de obiectivele financiare ale unei persoane și de toleranța sa la risc. Este important ca investitorii să se documenteze temeinic și să ia în considerare toate opțiunile înainte de a lua orice decizie de investiție.

