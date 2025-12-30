mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
TSLA.US

TSLA.US - Acțiuni cu deținere

Tesla Inc
DESPRE INSTRUMENTE

Investește în Tesla Inc

Înființată în 2003, Tesla este o companie inovatoare în sectorul auto și al energiei, care își propune să accelereze trecerea globală la energia regenerabilă. Este specializată în fabricarea de mașini electrice și a demonstrat că vehiculele electrice pot depăși mașinile tradiționale pe benzină în ceea ce privește viteza și eficiența. În plus, Tesla dezvoltă soluții de generare și stocare a energiei curate, precum baterii, panouri solare și „țigle solare”.

Tesla este listată la bursa NASDAQ, iar sesiunea de tranzacționare a acesteia respectă programul obișnuit. Orele de tranzacționare când piața este deschisă se întind de la 16:30 la 23:00, orele României.

Deși nu există un „cel mai bun" moment pentru tranzacționare, mulți traderi consideră că orele în care piața este deschisă (de la 9:30 AM la 04:00 PM EST, adică 16:30 - 23:00, orele României) sunt cele mai active și lichide perioade de tranzacționare. În această perioadă, investitorii instituționali și traderii cumpără și vând în mod activ acțiuni, ceea ce poate duce la o volatilitate crescută și la potențiale oportunități de tranzacționare.
0 USD
10 USD
16:30 - 23:00

Informații interesante

Companie revoluționară în domeniul automobilelor și al energiei: Fondată în 2003, Tesla este o companie pionieră în domeniul automobilelor și al energiei, specializată în fabricarea de vehicule electrice care s-au dovedit a fi mai bune și mai rapide decât mașinile tradiționale pe benzină, deschizând calea către un viitor cu emisii zero.

Produse energetice curate: Pe lângă vehiculele electrice, Tesla dezvoltă și produse de generare și stocare a energiei verzi, precum baterii Powerpack, Megapack, Powerwall, panouri solare și „țigle solare”. Această diversificare demonstrează angajamentul său față de produsele energetice ecologice.

Gigafabricile: Tesla operează mai multe fabrici de producție și asamblare, dintre care cele mai importante sunt Gigafactory 1 din Reno, Nevada, și Fabrica Tesla din Fremont, California. Aceste gigafabrici joacă un rol crucial în capacitățile de producție ale companiei.

Acțiuni volatile: De-a lungul timpului, acțiunile Tesla au cunoscut o volatilitate semnificativă, atingând maxime extraordinare și înregistrând scăderi puternice. Înțelegerea acestei volatilități este esențială pentru investitorii care iau în considerare expunerea pe CFD-urile TSLA.

Tehnologie inovatoare: Tesla nu este doar o companie de automobile, ci și o companie de tehnologie. Progresele sale în tehnologia vehiculelor electrice, capacitățile de conducere autonomă și inovațiile în materie de baterii au revoluționat industria auto.

Sentimentul pieței: Acțiunile Tesla se bucură de un număr semnificativ de investitori de retail și instituționali. Popularitatea sa poate fi datorată în mare parte și directorului său general carismatic, Elon Musk, dar și comunității pasionate de automobile Tesla.

Creșterea la nivel mondial: Produsele Tesla sunt vândute în întreaga lume, ceea ce o face o companie multinațională, cu prezență pe piața globală. Operațiunile sale internaționale o fac sensibilă la diverși factori economici și de reglementare din diferite regiuni.

Extinderea pe noi piețe: Planurile ambițioase ale Tesla includ extinderea dincolo de vehiculele electrice. Compania a prezentat ideile sale din sectoare precum: stocarea energiei, conducerea autonomă, chiar și explorarea spațiului cu ajutorul conexiunii SpaceX.

Impactul asupra mediului: Succesul Tesla a avut un impact mai larg asupra industriei auto, accelerând adopția vehiculelor electrice și încurajând concurența să investească în alternative ecologice. Contribuțiile sale se aliniază la eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice.

Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street...

30 decembrie 2025

Modul „Mad Max" – Tesla are probleme?

24 octombrie 2025

Rezumatul dimineții (23.10.2025)

23 octombrie 2025
Cum investești în acțiuni Tesla Inc la XTB?

1. Deschide un cont

Completează formularul și trimite documentele - fără formalități inutile. Deschiderea unui cont de investiții este condiționată de evaluarea pozitivă a compatibilității serviciilor oferite, aceasta fiind realizată printr-un test de cunoștințe.

2. Realizează o depunere

Alege modalitatea de depunere convenabilă pentru tine.

3. Începe să investești

Alege dintre 11600+ instrumente.

Accesează bursele

1. Descarcă aplicația

Accesează App store sau Google play și descarcă aplicația XTB.

2. Deschide un cont

Completează formularul și trimite documentele - fără formalități inutile. Deschiderea unui cont de investiții este condiționată de evaluarea pozitivă a compatibilității serviciilor oferite, aceasta fiind realizată printr-un test de cunoștințe.

3. Realizează o depunere și începe să investești

Alege modalitatea de depunere convenabilă pentru tine.

Până în iulie 2023, Tesla a vândut un total de 4.527.916 vehicule electrice.

Directorul general al Tesla este Elon Musk.

Tesla Model S se mândrește cu mai multe caracteristici cheie, printre care o accelerație impresionantă, capacitatea mare a bateriei, pilot automat avansat și capacități de conducere autonomă completă (sub rezerva diferitelor reglementărilor), un interior spațios, un ecran tactil mare, actualizări de software over-the-air, acces la rețeaua Tesla Supercharger și multe altele.

Tesla dispune de o rețea vastă de stații de încărcare numite Superchargers. Numărul de stații de încărcare este în creștere, iar Tesla și-a extins rapid rețeaua Supercharger la nivel global pentru a sprijini călătoriile pe distanțe lungi pentru proprietarii de Tesla.

Gigafabricile Tesla sunt unități de producție la scară largă în care compania produce vehicule electrice și produse de stocare a energiei. Aceste facilități au ca scop producerea de baterii și vehicule la un volum mare și la costuri mai mici. Tesla utilizează tehnici avansate de fabricație și automatizare pentru a eficientiza procesele de producție și pentru a răspunde cererii tot mai mari pentru produsele sale.

Pe lângă automobile, Tesla oferă o gamă de produse energetice. Printre acestea se numără bateriile Powerwall, Powerpack și Megapack pentru stocarea energiei, panouri solare pentru generarea de energie regenerabilă, precum și alte produse și servicii conexe.

Din informațiile disponibile, Tesla avea în 2018 aproximativ 7.000 de angajați la fabrica sa Gigafactory din Nevada. Cu toate acestea, este posibil ca numărul de angajați să se fi schimbat de atunci. Tesla are mai multe unități de producție și birouri în întreaga lume, ceea ce contribuie semnificativ la numărul total de angajați.

Nikola Tesla, născut în 1856 și a fost un renumit inginer electrician și inventator sârbo-american. El a adus contribuții semnificative la dezvoltarea sistemelor electrice de curent alternativ (AC), a motoarelor electrice și a numeroase alte invenții și concepte legate de electricitate și de transmiterea energiei. Compania Tesla a fost denumită după Nikola Tesla pentru a onora contribuțiile sale în domeniul ingineriei electrice și pentru a îmbrățișa viziunea sa privind energia și transportul durabil.

O acțiune este un titlu de valoare ce reprezintă dreptul de proprietate într-o companie. Constituie o creanță asupra unei părți din activele și câștigurile companiei.

Prin deținerea de acțiuni poți beneficia de pe urma potențialelor creștereri ale unei compani. Există mai multe moduri prin care acțiunile îți pot produce bani: plăți de dividende (respectiv plăți efectuate către acționari din profiturile companiei), aprecierea capitalului (când prețul unui acțiuni pe care o deții crește, poți vinde acțiunile pentru profit), split-ul acțiunilor (când o companie efectuează o operațiune de split înseamnă că emite mai multe acțiuni pentru acționarii existenți, crescând numărul de acțiuni pe care aceștia le dețin. Acest lucru poate duce și la creșterea valorii investiției tale).

Există trei tipuri principale de acțiuni: acțiuni ordinare sau comune (oferă proprietarului său drept de vot la adunările acționarilor și dă dreptul la o parte din profiturile companiei prin dividende), acțiunile preferențiale (plătesc dividende la o rată fixă și au o creanță mai mare asupra activelor și câștigurilor decât acțiunile ordinare; de obicei nu vine cu drepturi de vot) și warrants (tip de garanție care oferă deținătorului dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra sau de a vinde un anumit număr de acțiuni la un preț prestabilit într-un anumit timp).

Nu este posibilă specificarea unei acțiuni pe care o poți cumpăra pentru prima dată deoarece definiția a ceea ce constituie o acțiune bună poate varia în funcție de obiectivele financiare ale unui individ și de toleranța sa la risc. Este important ca investitorii să se documenteze temeinic înainte de orice investiție și să ia în considerare situația lor financiară înainte de a face o achiziție.

