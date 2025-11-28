DESPRE INSTRUMENTE

Investește în Apple Inc

Apple Inc. este o renumită companie globală de tehnologie, specializată în proiectarea, fabricarea și vânzarea unei game variate de electronice de consum, precum smartphone-uri, computere, tablete, smartwatch-uri și accesorii. Unele dintre produsele sale cele mai populare includ: iPhone, computerele Mac, iPad, Apple Watch și Apple TV.



Fondată în 1976 de Steve Jobs și Stephen Wozniak, Apple a început ca o mică idee de afaceri în garajul familiei Jobs și de atunci s-a dezvoltat într-un gigant tehnologic diversificat. De-a lungul anilor, Apple a urmat o strategie de creștere prin achiziționarea de mici companii de tehnologie pentru a le integra în expansiunea gamei sale.



Acțiunile Apple, cu simbolul bursier AAPL, se tranzacționează pe bursa globală Nasdaq. La data de 3 ianuarie 2023, capitalizarea de piață a Apple a scăzut sub 2000 de miliarde USD pentru prima dată din 2020. În iunie 2022, Apple era al patrulea cel mai mare furnizor de computere, după vânzările per unitate și al doilea cel mai mare producător de telefoane mobile la nivel mondial.



Investiția în acțiunile Apple poate fi o opțiune atractivă pentru investitori datorită creșterii constante a companiei și a dominanței sale în tehnologia de consum. Lansarea de noi produse, cum ar fi seria iPhone, evidențiază angajamentul Apple față de inovație și potențialul său de succes pe piață. Cu toate acestea, la fel ca în cazul oricărei investiții, există riscuri de luat în considerare. Câștigurile și riscurile viitoare ale deținerii acțiunilor Apple depind de mai mulți factori, precum numărul vânzărilor de telefoane iPhone, gradul de penetrare al pieței și concurența.



În ceea ce privește orele de tranzacționare, cel mai bun moment pentru a tranzacționa acțiunile Apple ar fi în timpul orelor de tranzacționare ale bursei Nasdaq. Nasdaq operează între orele 9:30 a.m. și 4:00 p.m. ora estică (ET) sau între orele 16:30 și 23:00 ora României, de luni până vineri. Cu toate acestea, este important să se ia în considerare factori precum volatilitatea pieței și comunicatele de presă care pot afecta prețul acțiunilor în anumite momente ale zilei.



În concluzie, Apple Inc. este o companie globală de tehnologie cunoscută pentru produsele sale inovatoare. Investiția în acțiunile Apple poate fi atractivă pentru investitori, datorită istoricului său de creștere și dominație în tehnologia de consum. Cu toate acestea, este important să se efectueze o documentare temeinică și să se ia în considerare riscurile asociate cu orice decizie de investiții.