CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
AAPL.US

AAPL.US - Acțiuni cu deținere

Apple Inc
Performanțele din trecut sau previziunile nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
DESPRE INSTRUMENTE

Investește în Apple Inc

Apple Inc. este o renumită companie globală de tehnologie, specializată în proiectarea, fabricarea și vânzarea unei game variate de electronice de consum, precum smartphone-uri, computere, tablete, smartwatch-uri și accesorii. Unele dintre produsele sale cele mai populare includ: iPhone, computerele Mac, iPad, Apple Watch și Apple TV.

Fondată în 1976 de Steve Jobs și Stephen Wozniak, Apple a început ca o mică idee de afaceri în garajul familiei Jobs și de atunci s-a dezvoltat într-un gigant tehnologic diversificat. De-a lungul anilor, Apple a urmat o strategie de creștere prin achiziționarea de mici companii de tehnologie pentru a le integra în expansiunea gamei sale.

Acțiunile Apple, cu simbolul bursier AAPL, se tranzacționează pe bursa globală Nasdaq. La data de 3 ianuarie 2023, capitalizarea de piață a Apple a scăzut sub 2000 de miliarde USD pentru prima dată din 2020. În iunie 2022, Apple era al patrulea cel mai mare furnizor de computere, după vânzările per unitate și al doilea cel mai mare producător de telefoane mobile la nivel mondial.

Investiția în acțiunile Apple poate fi o opțiune atractivă pentru investitori datorită creșterii constante a companiei și a dominanței sale în tehnologia de consum. Lansarea de noi produse, cum ar fi seria iPhone, evidențiază angajamentul Apple față de inovație și potențialul său de succes pe piață. Cu toate acestea, la fel ca în cazul oricărei investiții, există riscuri de luat în considerare. Câștigurile și riscurile viitoare ale deținerii acțiunilor Apple depind de mai mulți factori, precum numărul vânzărilor de telefoane iPhone, gradul de penetrare al pieței și concurența.

În ceea ce privește orele de tranzacționare, cel mai bun moment pentru a tranzacționa acțiunile Apple ar fi în timpul orelor de tranzacționare ale bursei Nasdaq. Nasdaq operează între orele 9:30 a.m. și 4:00 p.m. ora estică (ET) sau între orele 16:30 și 23:00 ora României, de luni până vineri. Cu toate acestea, este important să se ia în considerare factori precum volatilitatea pieței și comunicatele de presă care pot afecta prețul acțiunilor în anumite momente ale zilei.

În concluzie, Apple Inc. este o companie globală de tehnologie cunoscută pentru produsele sale inovatoare. Investiția în acțiunile Apple poate fi atractivă pentru investitori, datorită istoricului său de creștere și dominație în tehnologia de consum. Cu toate acestea, este important să se efectueze o documentare temeinică și să se ia în considerare riscurile asociate cu orice decizie de investiții.
0 USD
10 USD
16:30 - 23:00

Informații interesante

Originea Apple: Apple Inc., cunoscută anterior ca Apple Computers, a fost fondată pe 1 aprilie 1976 de Steve Jobs și Steve Wozniak. A devenit cunoscută datorită primelor sale computere și de atunci s-a transformat într-un gigant global de tehnologie specializat în electronice, software de calculatoare și servicii online.

Lider inovator în industrie: Apple este cunoscut în industrie ca fiind una dintre cele mai inovatoare companii din lume. Departamentul său dedicat cercetării și dezvoltării menține compania în fruntea avansurilor tehnologice, permițându-i să rămână un lider proeminent în industrie, în ciuda concurenței.

Listarea și creșterea pe bursă a companiei Apple: Apple a avut Oferta Publică Inițială (IPO) pe 12 decembrie 1980 și a ajuns în timp una dintre cele mai valoroase companii din lume, din categoria tech. Acțiunile sale sunt tranzacționate pe bursa NASDAQ sub simbolul bursier AAPL.

Achiziții și extinderea Apple: În ultimii ani, Apple a făcut mai multe achiziții semnificative, indicând dorința sa de a-și crește gama de produse în concordanță cu avansurile din industrie. Achizițiile notabile includ: Shazam, Buddybuild, Vrvana și PowerbyPro.

Impactul economic mondial al companiei Apple: Dacă am considera compania Apple ca fiind o țară în lume, ar ocupa locul 27 în lista celor mai mari economii ale lumii, situată între Venezuela și Belgia.

Prețuri simbolice ale produselor Apple: Când Apple a lansat prima sa linie de computere în 1976, prețul a fost stabilit la 666,66 dolari, ales de co-fondatorul Steve Wozniak pentru cifrele sale repetate.

Dominanța Apple în indicele S&P 500: Apple a avut cea mai mare pondere pe piață din indicele S&P 500 începând cu anul 1986, reprezentând 9% din indice, un record care rămâne neegalat.

Prezența copleșitoare a fondurilor de hedging: Statisticile arată că 1 din 25 de fonduri de hedging dețin cel puțin 10% din activele lor în Apple, arătând prezența sa proeminentă în portofoliile de investiții ale jucătorilor financiari importanți.

Recordul capitalizării de piață: În august 2018, Apple a atins un record important, devenind prima companie americană tranzacționată public și evaluată la mai mult de 1000 de miliarde USD, consolidându-și poziția ca una dintre cele mai valoroase companii din lume.

Membru al grupului FAANG: Împreună cu Facebook, Amazon, Netflix și Google Alphabet, Apple face parte din grupul FAANG, reprezentând cele mai populare și mai performante cinci companii de tehnologie din SUA.

Somo uno de los mayores brokers registrados del mundo, regulado por varias autoridades de supervisión financiera. También contamos con el fondo de compensación.

Investiția în acțiuni - ce înseamnă tranzacționarea acțiunilor?

7 minute(s) Investiții

Cele mai bune companii din domeniul AI în care ai putea investi

11 minute(s) Ghiduri

Cum să construiești un portofoliu de Acțiuni și ETF-uri?

14 minute(s) Ghiduri
Întrebări fecvente

Ai întrebări?

Apple este o companie de tip blue chip, având în vedere brandul său robust, performanța financiară constantă și inovația continuă. Compania are un istoric dovedit de a livra valoare acționarilor săi. Totuși rezultatele din trecut nu reprezintă garanții pentru rezultatele viitoare, iar înțelegerea riscurilor implicate este esențială.

Poți investi în Apple cumpărând acțiunile sale printr-un cont la un broker de investiții. Alege un broker online de încredere, deschide un cont și plasează un ordin pentru achiziționarea de acțiuni Apple. O altă opțiune este să investești în Apple în mod indirect prin fonduri mutuale sau fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) care dețin acțiuni Apple.

Înainte de a investi în Apple, ia în considerare factori esențiali precum sănătatea financiară a companiei, peisajul competitiv, pipeline-ul de produse și tendințele din industrie. O cercetare temeinică, analiza riscurilor și alinierea obiectivelor de investiții cu perspectivele Apple sunt cruciale pentru a lua decizii de investiții informate.

Da, Apple oferă dividende acționarilor săi. Compania a început să ofere din nou dividende în 2012 după o perioadă lungă în care nu a oferit acest beneficiu acționarilor săi. Randamentul și plata dividendelor Apple au crescut în timp, făcând compania o opțiune atractivă pentru investitorii interesați de venituri din dividende.

Investiția în Apple vine cu anumite riscuri precum: volatilitatea pieței, concurența, dependența de cererea consumatorilor, provocările reglementare și condițiile economice globale. Este important să evaluezi aceste riscuri și să îți diversifici portofoliul de investiții pentru a diminua pierderile potențiale.

Potențialul de creștere pe termen lung al Apple provine din angajamentul său față de inovație, diversificarea produselor și adaptabilitatea la tendințele pieței în evoluție. Apple este bine poziționat pentru a profita de viitoarele oportunități de creștere, datorită prezenței globale și a loialității pe care publicul o demonstrează față de produsele și serviciile sale.

O acțiune este un titlu de valoare ce reprezintă dreptul de proprietate într-o companie. Constituie o creanță asupra unei părți din activele și câștigurile companiei.

Prin deținerea de acțiuni poți beneficia de pe urma potențialelor creștereri ale unei compani. Există mai multe moduri prin care acțiunile îți pot produce bani: plăți de dividende (respectiv plăți efectuate către acționari din profiturile companiei), aprecierea capitalului (când prețul unui acțiuni pe care o deții crește, poți vinde acțiunile pentru profit), split-ul acțiunilor (când o companie efectuează o operațiune de split înseamnă că emite mai multe acțiuni pentru acționarii existenți, crescând numărul de acțiuni pe care aceștia le dețin. Acest lucru poate duce și la creșterea valorii investiției tale).

Există trei tipuri principale de acțiuni: acțiuni ordinare sau comune (oferă proprietarului său drept de vot la adunările acționarilor și dă dreptul la o parte din profiturile companiei prin dividende), acțiunile preferențiale (plătesc dividende la o rată fixă și au o creanță mai mare asupra activelor și câștigurilor decât acțiunile ordinare; de obicei nu vine cu drepturi de vot) și warrants (tip de garanție care oferă deținătorului dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra sau de a vinde un anumit număr de acțiuni la un preț prestabilit într-un anumit timp).

Nu este posibilă specificarea unei acțiuni pe care o poți cumpăra pentru prima dată deoarece definiția a ceea ce constituie o acțiune bună poate varia în funcție de obiectivele financiare ale unui individ și de toleranța sa la risc. Este important ca investitorii să se documenteze temeinic înainte de orice investiție și să ia în considerare situația lor financiară înainte de a face o achiziție.

