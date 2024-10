Formațiunile de preț

Formațiunile (tiparele) de preţ sunt instrumente foarte importante utilizate în analiza tehnică. Acestea ne pot ajuta să identificăm punctele de întoarcere ale pieţei şi să definim puterea unei anumite mişcări de preţ.

Tiparele de preţ sunt împărţite în două grupuri: Tiparele de inversare a trendului Tiparele de continuare a trendului Poţi căuta tipare de preţ pe anumite intervale de timp în funcţie de strategia ta de tranzacţionare. Totuşi, trebuie reamintit că tiparele care se formează pe o perioada mai lungă de timp sunt mai sigure decât cele observate pe o perioada mai scurtă de timp. Tiparele de inversare a trendului Tiparele de inversare a trendului indică slăbiciunea trendului curent şi iniţierea unei mişcări în direcţia opusă. Folosind tiparele de preţ poţi calcula ţinta minimă de preţ pentru scăderea sau creşterea care urmează să se întâmple după ce tiparul este încheiat. Cele care apar pe vârfurile locale indică posibila inversare a unui trend ascendent. Tiparul Head and Shoulders (cap şi umeri) Acesta este cel mai cunoscut şi utilizat tipar de inversare a trendului. Este construit din trei vârfuri de preţ cu cel mai înalt vârf în mijloc. Tiparul Head and Shoulders necesită şi o linie de ‘gât’ (neckline), linia care conectează minimele locale atinse de preţ între ‘cap’ şi cei doi ‘umeri’. Atunci când preţul pieţei coboară sub linia ‘gâtului’ avem un semnal că începe trendul descendent. Pentru a găsi o ţintă de preţ minim pentru scădere, trebuie să marchezi distanţa dintre ‘cap’ şi linia ‘gâtușui’ şi să o proiectezi în sens invers. Fiecare tipar observat pe vârfurile locale are echivalentul său pe minimele locale, indicând sfârşitul unui trend descendent şi începutul unui tred ascendent. Acestea reprezintă imagini în oglindă a formaţiunilor din vârfuri. Tiparul Head and Shoulders format la minime se numeşte inversul tiparului head and shoulders (Inverted Head and Shoulders): Să urmărim un exemplu real din piaţă: Tiparul Head and Shoulders este un semnal puternic, în special atunci când preţurile sparg vârfurile structurii anterioare. Acesta este primul indiciu de slăbiciune după care preţurile se retrag la nivelul de suport şi continuă să crească. Formaţiunile Double Top şi Double Bottom Alte exemple de tipare în oglindă sunt Double Top şi Double Bottom. Double Bottom este în forma literei ‘W’. Atunci când apare acest tipar este un semnal de inversare a trendului. Preţurile au atins minimele şi ‘taurii’ încep să preia controlul. Double Top este în formă de ‘M’. Formaţiunea apare într-un trend ascendent atunci când preţurile au atins un maxim, şi fac un salt din vârf înainte de a-şi urma calea descendentă. Ţinta minimă de preţ pentru formaţiunile M şi W este măsurată trasând o linie între minimele sau maximele formaţiunii şi ultimul punct de rezistenţă sau suport. Double Top Double Bottom Exemplul de mai sus arată o formaţiune Double Bottom creată într-un trend puternic descendent. A doua încercare de a sparge primul minim a fost făcută cu mare volatilitate şi asta conduce în cele din urmă la o inversare. Tiparele de continuare Al doilea grup de tipare de preţ sunt tiparele de continuare care confirmă mişcările viitoare ale pieţei. Triunghiurile Primul grup de tipare de continuare sunt Triunghiuri formate din două linii de trend convergente. Sunt trei tipuri de Triunghiuri: simetrice, ascendente şi descendente. Un triunghi este complet atunci când una dintre liniile formațiunii este spartă de preţul pieţei. Pentru a defini ţinta minimă pentru mişcarea de preţ care trebuie să se întâmple după ce se crează un triunghi, trebuie să măsori înălțimea formaţiunii şi apoi să o aplici începând cu locul unde linia formațiunii a fost spartă. Cel mai bun mediu pentru tranzacţionarea pe baza triunghiurilor este un trend puternic dezvoltat. Să vedem cum triunghiul simetric pe un grafic OIL.WTI (H4) anticipează mişcarea de continuare. După ce prețul a ieșit din triunghi, vedem mişcări puternice în direcţia trendului. Dreptunghiuri Alte tipare de continuare eficiente sunt dreptunghiurile. Dreptunghiurile pot fi foarte profitabile ca formaţiune ce se creează într-o zonă în care există o pauză în trend. Tiparul este uşor de indentificat prin compararea maximelor şi minimelor. Cu cât preţul rămâne mai mult în formaţiune, cu atât este mai dinamică mişcarea după breakout. După cum se poate vedea în exemplele din piaţa reală, preţurile stagnează adesea, şi sunt tranzacţionate în range, apoi reiau direcţia trendului. Flag şi Pennant Tiparul Flag se formează ca un dreptunghi, dar flag-ul nu este perfect drept şi are linia de trend înclinată. Pennant este o formaţiune care arată ca triunghiurile simetrice, dar este mai mic ca volum (volatilitate) şi durată. În exemplul nostru din piaţă vedem un Flag perfect. Preţul cade uşor, oprindu-se pe liniile de trend mai joase şi continuând în sus în direcţia trendului principal. Trebuie reţinut că deschiderea poziţiilor trebuie să se facă după ce întregul tipar este creat şi un nivel important pentru orice tipar este spart.

