Analiza tehnică în MT4

Timp de citire: 3 minute(s)

MT4 este o platformă de investiții cunoscută pentru gama largă de instrumente de analiză tehnică. Analiza tehnică include instrumente de bază ca liniile de trend, canalele, formele, liniile verticale, indicatori, oscilatori, Fibonacci retracement și multe altele.

Deschiderea unui cont de investiții pe MT4 nu mai este disponibilă Îți amintim că XTB nu va mai permite deschiderea de conturi noi pe platforma MT4. Singura platformă disponibilă pentru deschiderea de cont este xStation. În cazul în care ai întrebări sau nelămuriri, nu ezitați să ne contactezi.

Descoperă avantajele platformei XTB făcând clic aici. Tab-ul Line studies În versiunea standard a interfeței MT4, vedem 10 instrumente de bază, care pot fi găsite în tab-ul Line Studies. Să ne uităm rapid la cele mai importante. Prima este simpla săgeată, cursorul de mouse standard. Aceasta este crucea, care îți permite să verifici prețul și data/timpul pe grafic. Crucea îți permite să măsori lungimea mișcării pe grafic în pipși și să vezi câte lumânări a durat mișcarea prețului. Menține click-stânga și mută crucea. Aceste instrumente sunt liniile orizontale și verticale. Primele sunt utile în marcarea datei sau a timpului pe grafic. Cele din urmă se utilizează pentru aplicarea nivelurilor de suport și rezistență. Acestea îți permit să selectezi și nivelurile psihologice pe o anumită piață. Următorul simbol este linia de trend. Este cel mai utilizat instrument din rândul traderilor. Îți permite să evidențiezi trendurile ascendente sau descendente, aplicându-le pe tops, respectiv bottoms. Cu această ocazie, să vedem cum se trasează corect o linie de trend. Înainte de a începe trasarea liniei de trend, trebuie să localizăm mișcările extreme ale prețului. Apoi, punem linia de trend pe primul maxim de preț într-un trend descendent. Al doilea punct, va fi aplicat în așa fel încât linia să nu intersecteze lumânările dintre cele două puncte. O linie de trend aplicată corect este trasată la maximele de preț, așa-numitele fitile ale lumânărilor, și nu la prețurile de închidere. Atunci când prețurile depășesc în sus linia de trend trasată, va fi confirmare a puterii liniei de trend. Canalul Echidistant Următorul instrument este Canalul Echidistant, care este, practic, o linie de trend cu o a doua linie paralelă încorporată. Fibonacci Retracement Unul dintre cele mai cunoscute instrumente tehnice este Fibonacci Retracement. Acesta este folosit pentru a determina niveluri semnificative de suport și rezistență, din care piața își poate schimba direcția. În exemplul de mai sus, vedem un ricoșeu clar al prețului la nivelul 50% de retracement. Fibonacci retracement va fi explicat în detaliu în alte tutoriale separate. Intrumentele Text Următoarele două instrumente sunt cele text. Acestea îți permit să scrii pe grafic, fie într-o poziție fixă, fie într-un mod mobil. Ultimul simbol îți permite să folosești diferite simboluri care pot fi aplicate în scop informativ. Meniul de instrumente de analiză tehnică Toate instrumentele de analiză tehnică sunt grupate în meniul de sus ‘Insert’. Tipuri de grafice Când analizezi graficele este necesar să poți schimba tipul de grafic (bară, linie, lumânare), să analizezi diferite perioade de timp și să setezi template-uri, în funcție de nevoile tale. Utilizează tab-ul de sus pentru a face asta: Dacă vrei să salvezi template-ul pentru a-l aplica noilor grafice deschise, click-dreapta pe grafic, selectează Template, apoi Save Template și denumește noul tău template. Instrumente de editare Fiecare instrument din grafic, poate fi editat prin dublu-click pe obiect și selectând tab-ul ‘Object Customize’. Acum poți schimba culoarea unui anumit instrument sau seta parametri personalizați.



Extinderea meniului de instrumente Ai posibilitatea de a extinde paleta ta de instrumente. Pentru a face asta, click-dreapta pe panelul Line Studies și selectează Customize. Această selecție îți va afișa toate instrumentele disponibile. După mutarea instrumentelor în partea dreaptă, acestea vor apărea în fereastra primară. Acum, după ce ai învățat despre instrumentele de bază disponibile în platforma MT4, poți începe să le folosești în analiza zilnică a pieței.

